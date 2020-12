Jahresrückblick Viele neue Gesichter und alte Probleme:Das beschäftigte die Region St.Gallen in diesem Jahr Im Jahr 2020 gingen in der Region St.Gallen in manchen Gemeinden die Wogen hoch: Es gab hitzige Wahlkämpfe und umstrittene Abstimmungen. Perrine Woodtli 31.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Martina Wäger (CVP) wird Mörschwils erste Gemeindepräsidentin.

Benjamin Manser

Das Jahr 2020 wird als jenes in die Geschichte eingehen, in dem Corona die Welt auf den Kopf gestellt hat. Auch die Region St. Gallen wurde von der Pandemie geprägt. Säntispark-Bademeister füllten auf einmal Lagerhallen auf, die Spitex Wittenbach suchte Freiwillige, eine Lehrerin gab Familien Tipps für den Alltag in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling (Coronafangis und Putzparty) und eine Familie backte Zöpfe für den Walter-Zoo.



Doch 2020 steht nicht nur für Corona. Es war auch ein Jahr der grossen Wahlen. Kantonsratswahlen im März, Erneuerungswahlen im September sowie mehrere Abstimmungen, die die Emotionen hochgehen liessen: Die Stimmbürger waren viele Male gefragt.



Last-Minute-Kandidatur in Eggersriet

In vielen Gemeinden lösen 2021 neue Gesichter teilweise altgediente Amtsinhaber ab. So erhält Mörschwil mit Martina Wäger (CVP) seine erste Gemeindepräsidentin überhaupt. Die 33-Jährige nimmt auf jenem Sessel Platz, der stolze 29 Jahre lang ihrem Parteikollegen Paul Bühler gehörte.

Martina Wäger nimmt am Wahltag Glückwünsche von ihrer Mutter entgegen.

Benjamin Manser (27. September 2020)

Eine neue Ära beginnt nicht nur in Mörschwil, sondern auch in Häggenschwil. Dort löst der parteilose Raffael Gemperle nach elf Jahren Hans-Peter Eisenring (CVP) ab.

Raffael Gemperle. Michel Canonica

Ebenfalls seinen ersten Arbeitstag hat bald Gossaus neuer Schulpräsident Stefan Rindlisbacher. Der FDPler setzte sich nach einem spannenden Wahlkampf gegen seine Konkurrentin Ruth Lehner (CVP) durch und beerbt nun Urs Blaser (FDP), der nach elf Jahren zurücktritt.

Der neue Gossauer Schulpräsident Stefan Rindlisbacher mit seinem Vorgänger Urs Blaser.

Benjamin Manser (27. September 2020)

Auch in Andwil war im Frühling bis zuletzt nicht absehbar, ob Irene Räss (SVP) oder Seline Heim (CVP) den Gemeinderatssitz ergattern. Heim hatte schliesslich das Nachsehen.

Irene Räss zog Anfang Jahr in den Andwiler Gemeinderat ein. Benjamin Manser (30. Septenber 2019)

Ungewöhnliche Wahl in Eggersriet

Apropos Wahlkampf: Eine etwas skurrile Situation gab es im Herbst in Eggersriet. Dort stand auf dem Wahlzettel eigentlich nur Roger Hochreutener (CVP), der erneut als Gemeindeoberhaupt kandidierte. Aus dem Nichts tauchte einen Monat vor der Wahl dann Lynn Blattmann aus Grub auf. Die Historikerin und Foodbloggerin war für viele ein unbeschriebenes Blatt, für manche Hochreutener-Kritiker aber dennoch eine Option.



Roger Hochreutener, Gemeindepräsident Eggersriet. Urs Bucher

Kurz darauf stellte sich dann auch noch heraus, dass Hochreutener eigentlich gar nicht mehr regieren will, sondern seinen Rücktritt schon geplant hatte.

Corona hatte ihm aber einen Strich durch die Rechnung gemacht und er liess sich vom Gemeinderat zu einer weiteren Kandidatur überzeugen. Er stellte aber klar: Wird er gewählt, bleibt er nicht eine ganze Amtsdauer.

Hochreutener gewann die ungewöhnliche Wahl schliesslich deutlich. Zu seinem frühzeitigen Rücktritt äusserte er sich danach aber nicht mehr.



Die Grünliberale Lynn Blattmann kandidierte völlig überraschend für das Eggersrieter Gemeindepräsidium. Ralph Ribi

Thomas Meister. Ralph Ribi

Eine Auswahl hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch in Wittenbach und in Gaiserwald, wo wie in Gossau ein neuer Schulpräsident gewählt wurde.

Raphael Franke. Benjamin Manser

Während in Wittenbach CVPler Thomas Meister das Rennen machte, setzte sich in Gaiserwald Raphael Franke, ebenfalls CVP, durch.

Mehrere Rückschläge für die Stadt Gossau

In Gossau beschäftigten dieses Jahr nicht nur Personenwahlen, sondern gleich auch mehrere Abstimmungen. Anfang Jahr ging der hitzige Abstimmungskampf zur Übergangslösung Schwalbe Plus weiter.

Die Gossauerinnen und Gossauer sagten im März schliesslich Ja zum Altersheimprovisorium, im November zügelten die 37 Bewohnerinnen und Bewohner vom Espel ins Betagtenzentrum Schwalbe. Damit endete eines von vielen Kapiteln der Sana Fürstenland AG. Zur Ruhe kam diese aber auch 2020 nicht.

Im November zügelten die Bewohnerinnen und Bewohner des maroden Altersheimes Espel ins Provisorium beim Betagtenzentrum Schwalbe. Michel Canonica

Kurz nach der Abstimmung erlitt der geplante Neubau erneut einen herben Rückschlag. Das kantonale Baudepartement hiess den Rekurs gegen das Vorhaben gut und hob unter anderem mehrere Pläne auf.

Kathrin Hilber. Ralph Ribi

Im Juli wurde bekannt, dass die Sana-Verwaltungsräte Erol Doguoglu, Urs Kempter, Monika Wohler und Präsidentin Kathrin Hilber zurücktreten.

Anfang Monat kam heraus, dass der scheidende Gossauer Schulpräsident Urs Blaser auf Hilber folgt. Am 17. Dezember wurde er gewählt.

Nein zum Aussenbecken, Nein zum Stadtmagazin

Urs Blaser. Ralph Ribi

Die Emotionen hochkochen liess in Gossau auch die Frage, ob das neue Hallenbad Buechenwald ein beheiztes Aussenbecken braucht oder nicht. Die IG Sport lancierte die Volksinitiative «Pro Volksabstimmung Aussenbecken Hallenbad». Die Gossauer lehnten den Projektierungskredit von 90'000 Franken für das umstrittene Aussenbad im Sommer dann aber ab.

In der zweiten Jahreshälfte erhitzte dann ein weiteres Thema die Gossauer Gemüter: das geplante Stadtmagazin. Anfang Jahr hatte die Stadt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung einen Anbieter dafür gesucht – und mit der Druckerei Appenzeller Volksfreund später gefunden. Die Empörung war gross.



Für viele war klar, dass die Gossauer Cavelti AG, die das Gratis-Monatsmagazin «Goinside» herausgibt, den Auftrag erhält. Dass nicht eine einheimische Firma, sondern ein «ausserkantonales» Unternehmen, wie es die Gegner gerne nannten, das Stadtmagazin herausgeben soll, ging vielen Gossauern gegen den Strich.

«Goinside »wird von der Cavelti AG herausgegeben. Urs Bucher

Die SVP beantragte erfolgreich das Ratsreferendum und lancierte die Abstimmung über den Millionenkredit für das Stadtmagazin Ende November. Die Cavelti AG weibelte an vorderster Front für ein Nein. Die Stimmberechtigten lehnten die Vorlage schliesslich deutlich ab. Die Stadt kann das geplante Stadtmagazin damit nicht mitfinanzieren. Sie will das Thema nun erst einmal ruhen lassen.