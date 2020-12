Jahresrückblick Politik, Kultur, Infrastruktur: Das prägte die Region Rorschach im Jahr 2020 Corona prägte das Leben im vergangenen Jahr in der Region Rorschach – jedoch nicht nur negativ. Kulturell belebt wurde die Hafenstadt im Sommer, auch das Interesse an Politik nahm zu und grosse Bauprojekte konnten realisiert werden.

Jolanda Riedener 31.12.2020, 05.00 Uhr

10. Januar: Nach fünf Jahren überholt Goldach die Stadt Rorschach einwohnermässig. 17. Januar: Ein Landwirt aus Altenrhein verteilt illegal Aushub auf seiner Wiese. 25. Januar: Das Komitee für Schulwegsicherheit überreicht überreicht seine Initiative in Rorschacherberg an Schulpräsident Markus Fässler (2.v.rechts) und Gemeindepräsident Beat Hirs (rechts). 5. Februar: Die Schliessung des Spitals Rorschach erhitzt die Gemüter am Informationsanlass im Stadthofsaal – auch Hausarzt Lukas Moll äussert sich kritisch.

26. Februar: Goldachs Schulpräsident Andreas Gehrig (FDP) gibt nach 18 Jahren seinen Rücktritt bekannt. 8. März: Daumen hoch: Die Grüne Jeannette Losa wird zur Kantonsrätin des Wahlkreises Rorschach gewählt. 16. April: Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) reicht Beschwerde gegen fehlerhaftes Budget der Gemeinde Steinach ein – zwischenzeitlich werden die Mittel der Gemeinde deshalb begrenzt.

9./10. Mai: Der Durchschlag für die Mühlegut-Unterführung in Goldach erfolgt. 27. Juni: Das Technologieunternehmen TE Connectivity baut 259 Arbeitsplätze in Steinach ab.

18. Juni: Die Krise bringt Ideen: Der Rorschacher Hafenplatz wird von Michèle Müller und Kim Boppart mit dem «Zeltwerk» belebt. 2. Juli: Die «Kleberei» eröffnet die Saison: Das Team veranstaltet Konzerte, Kleinkunst und Lesungen auf dem Rorschacher Feldmühleareal. 18.Juli: Ein weiterer Sommerevent aus der Krise entstand im Würth-Haus mit dem «Mare Mio».

23. Juli: Das Hotel Bad Horn eröffnet den neuen Ostflügel.

19. September: Das Tübacher Kloster St.Scholastika wird durch die katholische Gemeinschaft Familie Mariens wiederbelebt. 27. September: Es sind Erneuerungswahlen im Wahlkreis: In Steinach schafft es die parteilose Janine Eberle auf Anhieb ins Gremium und freut sich mit dem Gemeindepräsidenten Michael Aebisegger über ihre Wahl.

10. Oktober: Der Pflegeverband kritisiert das Haus zum Seeblick, wo es zu Änderungskündigungen langjähriger Mitarbeiterinnen gekommen ist. 29. Oktober: Als Kantonsrat wurde Felix Bischofberger abgewählt, nun schafft er die Wiederwahl in den Gemeinderat im ersten Wahlgang nicht. In der Folge zieht sich der Postagenturleiter auch auf Gemeindeebene aus der Politik zurück. 6. November: Horns Schulpräsidentin Margrit Schrepfer gibt ihren Rücktritt bekannt. 7. November: Die Berufsschule in Rorschach wird geschlossen. Dafür sollen neu die Gesundheitsberufe hier ausgebildet werden. 21. November Die Tourist Information am Rorschacher Hafen wird Ende Jahr geschlossen. 26. November: Ronnie Ambauen (FDP) wird Leiter Bau und Stadtentwicklung, sein Amt als Stadtrat gibt er dafür nach zwölf Jahren ab.

28. November: Der Carl-Stürm-Preis 2020 geht an 12 Organisationen im Pflege- und Betreuungsbereich.

Die erste und letzte Bürgerversammlung des Jahres in der Region am See hat in Horn stattgefunden: Corona war damals noch weit weg. Dennoch gibt es für den Gemeinderat einen Dämpfer: Die Hornerinnen und Horner lehnen den revidierten Ortsplan mit 188 zu 134 Stimmen ab und schicken den Rat erneut hinter die Bücher. Im April entscheiden die Bürger in den restlichen Gemeinden schliesslich an der Urne über Rechnung und Budget – die Coronapandemie macht grössere Treffen nicht mehr möglich.



Was an einer früheren Bürgerversammlung in Rorschacherberg scheiterte, bringt nun ein überparteiliches Komitee in Form einer Initiative an die Urne: Es sammelt 330 Unterschriften für die Schulwegsicherheit und übergibt diese im Februar an den Gemeinde- und Schulpräsidenten.

Weder eine Petition noch das Engagement einzelner Kantonsräte verhindern jedoch die Schliessung des Spitals Rorschach. Auch hiesige Hausärzte, allen voran der Rorschacher Lukas Moll, äussern sich gegen die Schliessung des Spitals, unter anderem an einer Debatte im Stadthofsaal.



Bierideen und Autoposer



Im Februar nimmt der erste Wahlkampf des Jahres Fahrt auf: Die Parteien präsentieren die Köpfe, die im Kantonsrat mitwirken wollen. Dabei löst eine Bieridee der Jungfreisinnigen Wirbel aus: Sie wollen Wähler mit Freibier zur Stimmabgabe animieren. Die Grünen drohen mit einer Anzeige.

Am Wahltag gehört die Partei zu den Gewinnern: Ihre Kandidatin Jeannette Losa schafft den Sprung in den Kantonsrat. Der Sitz geht auf Kosten der CVP: Ihr langjähriger Kantonsrat Felix Bischofberger wird abgewählt. Nachdem er bei den Gemeindewahlen im Herbst im ersten Wahlgang ebenfalls nicht wiedergewählt wird, beendet er seine politische Karriere vorläufig.



Felix Bischofberger (Mitte) nach den Kantonsratswahlen am 8. März mit Parteikollege Dominik Gemperli.

Bild: Martin Rechsteiner

Autoposer werden zum Aufreger

Ab dem 16. März wird das öffentliche Leben komplett heruntergefahren: Schulen, Läden und Restaurants schliessen. Zu Hause bleiben lautet die Devise. Trotzdem lockt die Seepromenade Besucherinnen und Besucher an die frische Luft. Goldach und Rorschach schliessen am Wochenende die Parkplätze, sogar Glacéstände werden verboten.

Langeweile macht sich derweil unter Autoposern breit, was sie dazu verleitet, ihr Blech zu präsentieren und Motoren aufheulen zu lassen. Ganz zum Unmut der Einwohner der Hafenstadt, die seit Jahren als Hochburg für solche Spassfahrten gilt. Das lässt sich der frischgebackene Stadtpräsident Röbi Raths nicht gefallen. Er schwingt sich auf seinen gelben Motorroller und schreitet mit Leuchtweste zum Kampf gegen Autoposer.

Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths im Kampf gegen Autoposer.

Bild: Rudolf Hirtl

Zusammen mit Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli versucht er, das Problem im Kantonsrat anzugehen. Strassensperrungen will die Regierung aber nicht.



Gebaut wird auch 2020. Insbesondere in Goldach: Die Gemeinde realisiert die Umfahrung Mühlegut mit SBB-Unterführung und nimmt den neuen Bushof am Bahnhof in Betrieb.

Am frühen Sonntagabend werden die ersten Gleisabschnitte verlegt. Am Montag, kurz nach 5 Uhr, wird der erste Zug über die neue Unterführung fahren. Auch bei starkem Regen gehen die Bauarbeiten weiter. Die Hydraulikpressen gleiten auf diesen Stahlschienen. Zentimeter um Zentimeter geht es vorwärts. Bis zu sieben Bagger stehen gleichzeitig im Einsatz. Zu Beginn werden die Gleise in Stücke geschnitten und entfernt. Goldachs Bauchef Ralph Gerschwiler. Bagger fressen sich in den Bahndamm. Baustelle aus Sicht der Drohne. Die Unterführung steht zur Verschiebung bereit. Viele Schaulustige sind da; trotz Bitte der Gemeinde, nicht zu kommen. Blick auf die Baustelle. 70 Frauen und Männer stehen im Einsatz. Kurz vor Beginn der Verschiebung. Blick auf die Baustelle. Die Lastwagen fahren bereits durch. Drohnensicht. 6500 Kubikmeter Aushub müssen raus.

Auch für die Zentrumsüberbauung in Goldach ist der Weg frei, nachdem die Überbauung jahrelang durch Einsprachen blockiert war. In Rorschach kommt der Ausbau des Bahnhof Stadt gut voran.



Überfüllte Badis, Absagen und neue Treffpunkte



Im Coronajahr verbringen die Menschen der Region Rorschach ihre Ferien daheim. Die Badis sind an Hitzetagen gut besucht. In Goldach liegen die Nerven wegen der Zutrittsbeschränkung zwischenzeitlich blank – sowohl beim Personal als auch bei den Gästen.



Am Wetter scheiterte die Badisaison 2020 nicht: Die Badis mussten wegen Corona mit der Saisoneröffnung abwarten und den Zugang beschränken. Bild: Rudolf Hirtl





Gleichzeitig wird das Seeufer zur Spielwiese: Das Würth-Haus eröffnet – auch aus der Not – ein italienisches Sommercafé. Erstmals herrscht auf dem Hafenplatz keine gähnende Leere: Zwei junge Frauen beleben das Areal mit dem «Zeltwerk» und laden Vereine und Gewerbe ein, mitzumachen. Die «Kleberei» trifft mit Kleinkunst und Konzerten im Freien den Nerv der Zeit und freut sich über Besucher von weiter weg.

Diese neuen Treffpunkte trösten über die Absage von Sandskulpturenfestival, 1.-Augustfeier oder Beachevent weg. Dass die Region auch ohne bekannte Grossveranstaltungen viel zu bieten hat, ändert jedoch nichts daran, dass die Tourist Information Ende Jahr schliesst.



Im Herbst stehen im Wahlkreis Erneuerungswahlen an: Viele bisherige Gemeinderäte und Präsidenten werden mit Glanzresultaten gewählt, einzelne Vakanzen werden neu besetzt. Nirgends gibt es so viele Anwärter wie in Steinach – elf Personen wollen im Gemeinderat mitwirken.