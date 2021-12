Die elf bizarrsten Polizeimeldungen in der Stadt St.Gallen 2021

Jahresrückblick Eingefärbte Strasse, heruntergerissene Ampelvorrichtung und ein Stunt mit einem Mercedes: Die elf bizarrsten Polizeimeldungen in der Stadt St.Gallen im 2021 Unzählige Male rückt die Polizei aus, da trifft sie auch oft auf Skurriles. Die kuriosesten Polizeimeldungen in der Stadt St.Gallen in diesem Jahr lassen einem staunen, schmunzeln oder den Kopf schütteln. Ein Rückblick. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 27.12.2021, 18.00 Uhr

Ob Slalomfahrer auf der Strasse, Versteckspielkünstler oder Hängebauchschwein: Die Stadtpolizei St.Gallen hat es oft mit besonderen Fällen zu tun, so auch in diesem Jahr. Das sind die elf bizarrsten und kuriosesten Polizeimeldungen der Stadt St.Gallen.

An einem Sonntag im Oktober um 3 Uhr in der Früh ging bei der Stadtpolizei die Meldung eines Einbruchs ein. Die Polizei rückte aus und umstellte ein Mehrfamilienhaus. Eine eingeschlagene Terrassentüre wies auf einen Einbruch hin, doch zunächst gab es keine Spur des Täters oder der Täterin. Die Suche nach ihm oder ihr wurde zu einem Versteckspiel. Doch schliesslich konnte die Polizei den mutmasslichen Täter finden. Er hatte sich in eines der beliebtesten Verstecke zurückgezogen: In den Kleiderschrank im Schlafzimmer. Ob ihn der herauslugende Finger verraten hat?

Wenn schon ein Wasserrohrbruch, dann bitte mit dem ganzen Programm: überschwemmte Strasse und festsitzender Bus. Auf der Zürcher Strasse kam es im August zu einem grösseren Wasserrohrbruch. Die Strasse wurde stark unterspült, viel Schlamm und Steine wurden auf die Fahrbahn geschwemmt. Mutige voraus. Doch ein Busfahrer war leider zu mutig. Wegen der unterspülten Strasse brach der Bus in ein Loch ein. Die Strasse stand so stark unter Wasser, dass sie für mehrere Stunden gesperrt werden musste.

Da wollte jemand pünktlich an der nächsten Haltestelle ankommen, nur ging das leider schief. Bild: Stapo

Schlafenszeit! Egal wo. Das dachte sich wohl der Fahrer, der mit seinem Auto mitten auf der Teufener Strasse stehen blieb und ein Nickerchen einlegte. An einem Samstag im Oktober kurz vor 5 Uhr meldete ein Anrufer der Stadtpolizei das auf der Strasse stehende Auto.

So traf die Stadtpolizei das Fahrzeug an. Bild: Stapo

Die ausgerückte Patrouille bemerkte, dass der Motor noch lief und der Lenker hinter dem Steuer schlief. Auf seinem Handy lief zudem laute Musik. Erst als die Polizei mehrmals an die Scheibe klopfte, wachte der Mann auf. Nur war er so betrunken, dass er nicht alleine aus dem Auto steigen konnte, er brauchte Hilfe. Doch man hätte ihn lieber im Auto lassen sollen, denn noch während der Kontrolle musste sich der Mann übergeben.

Nein, die Ampelvorrichtung ist eigentlich nicht zum Mitnehmen gedacht. Ein Lkw-Fahrer war im Juni eigentlich ganz harmlos auf der St.Leonhard-Strasse unterwegs. Doch sein Kran war nicht ganz eingefahren und als er ins Schorentunnel fahren wollte, kollidierte er mit der Signalanlage, die über der Strasse steht. Er riss die komplette Ampelvorrichtung herunter, sodass die Unfallstelle abgesperrt werden musste. Für Auswärtige wäre es ohnehin schwierig gewesen, sich ohne Richtungsanzeigen zu orientieren.

Ein Lkw-Fahrer hatte den Kran nicht ganz eingezogen und riss eine ganze Ampelvorrichtung runter. Bild: Stapo

Jetzt wird es scharf und gefährlich. Im Juli wurde der Stadtpolizei St.Gallen ein möglicher Blindgänger am Sitterufer, nahe der Rechenwaldstrasse, gemeldet. Der Bereich wurde abgesperrt und gesichert. Spezialisten des Kommando Kamir (Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung) der Schweizer Armee wurden beigezogen. Dann wurde der Verdacht bestätigt: Es handelte sich um einen scharfen Blindgänger. Genauer um eine etwa hundertjährige, 7,5 Zentimeter grosse Stahlgranate eines Schweizer Artilleriegeschützes.

Eine etwa hundertjährige, scharfe Granate wurde im Sommer am Sitterufer entdeckt. Bild: Stapo

Wie der Mediensprecher der Stadtpolizei, Dionys Widmer, damals sagte, sei es gut möglich, dass die Stahlgranate durch das Hochwasser ans Ufer gespült worden sei. Woher die Granate genau komme, wisse man nicht. In einem speziell gesicherten Lastwagen der Armee wurde der Blindgänger schliesslich abtransportiert.

Mal kurz ein Auto klauen, einen Stunt hinlegen, fliehen und sich am nächsten Tag auf den sozialen Medien feiern lassen. Das klang für einen 19-Jährigen wohl ziemlich spassig. Doch von vorne: An einem frühen Montagmorgen im Juni durchbrach ein weisser Mercedes auf der Rosenbergstrasse den Zaun zwischen Strasse und dem Gleisfeld des Hauptbahnhofs. Er krachte frontal in einen Mast der Eisbahnleitung und blieb stecken – übrigens nicht das erste Auto, welches das schaffte. Dutzende Trümmer lagen auf dem Boden verteilt, der Fahrer flüchtete zu Fuss.

Fahrunfähig und überhöhte Geschwindigkeit führten zu diesem spektakulären Unfall. Bild: Stapo

Im Auto sass – wie sich herausstellte – nicht die Halterin des Mercedes, sondern ein 19-Jähriger, den sie kannte. Eine Spritztour mit einem Mercedes? Warum nicht, dachte sich wohl der 19-Jährige. So entwendete er der Bekannten die Autoschlüssel und setzte sich stark alkoholisiert hinter das Steuer. Und etwas Spass schien es nur zu machen, wenn man richtig auf die Tube drückt.

Das Resultat: ein spektakulärer Unfall und eine Rechnung von 100'000 Franken für den Sachschaden. Davon liess sich der 19-Jährige nicht beeindrucken. Im Gegenteil: In einem Video auf der Social-Media-Plattform Tiktok schien er sich feiern zu lassen. «Zuerst einmal fett saufen», schrieb der Lenker zur ersten Videoszene, in der er scheinbar betrunken im Zug tanzt. Dann folgte ein Selfie mit dem Text: «Der Morgen danach, wenn du realisierst, dass du einen Mercedes geschrottet hast.»

Sich einmal auf einer grossen Fläche so richtig mit Farbe austoben. Das geschah im Mai auf der Fahrspur des Oberen Grabens beim Schiebenertor. Die Strasse wurde weiss eingefärbt. Doch das geschah unfreiwillig: Ein Lieferwagen hatte 21 Farbkübel verloren. Über 500 Kilogramm Fassadenfarbe ergossen sich von der «Südbar» bis zur Abzweigung Richtung Marktplatz.

Der Seitenladen eines Fahrzeugs war nicht richtig gesichert, so purzelten 21 Farbkübel auf die Strasse beim Schibenertor. Bild: Stapo

Ein Seitenladen des Fahrzeugs war nicht richtig gesichert. In einer Kurve drückten die gestapelten Farbkübel auf diesen Laden, sodass er sich öffnete und die Kübel auf die Strasse purzelten. Trottoir und Fahrspur waren nicht mehr passierbar, die Farbe musste in der Kanalisation abgesaugt werden. Kunst hat eben seinen Preis.

Da wurde der Freudenberg zum Abfallberg. Im April gönnten sich 100 Personen eine ausgelassene Party auf dem Freudenberg. Das hinterliess Spuren: Unmengen von Bierbüchsen, Wodkaflaschen und Pappbecher waren über die Wiese verstreut. Elf Abfallsäcke wurden beim Aufräumen gefüllt. Damit nicht genug. Es kam auch zu Sachschaden: Stromkabel wurden aus dem Boden ausgerissen, Zaunpfähle verbrannt.

Unbekannte rissen an der angrenzenden Weide auf dem Freudenberg 15 Zaunpfähle aus und verfeuerten sie auf der Wiese. Der Landwirt vermutet, HSG-Studenten hätten gefestet. Bild: Kapo

Empörung machte sich bei Spaziergängern, einem Landwirt und der Ortsbürgergemeinde breit. Gefeiert wird immer wieder auf dem Freudenberg. Aber dieses Mal sei es besonders schlimm gewesen, sagte der Pächter der Wiese.

Eine Autofahrerin nahm es im Juni mit der Fahrbahn auf der Strasse nicht allzu genau und versuchte sich offenbar im Slalom. Nur touchierte sie dabei einige Hindernisse, angefangen bei der Tiefgarage an ihrem Wohnort. Dort prallte sie in eine Betonsäule. Bei der Weiterfahrt kollidierte sie mit einer linksseitigen Zonensignalisation. Unbeirrt setzte sie ihre Fahrt in Schlangenlinien fort. Auch das Rotlicht eines Baustellensignals war ihr anscheinend ziemlich egal.

Eine Autofahrerin prallte in eine Zonensignalisation, setzte ihre Slalomfahrt aber unbeirrt fort. Bild: Stapo

Hindernis Nummer drei war eine Baustellenabschrankung, die sie streifte. Dann kollidierte sie frontal mit einer Verkehrsinsel, auch das hinderte sie nicht an ihrer Weiterfahrt. Etwas später hielt sie dann doch mit ihrem stark beschädigten Auto an. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Januar musste der Stadtpark abgesperrt werden. Zu gefährlich war es, sich darin zu bewegen. Schuld daran war ein Baum, der wegen der Schneelast eingestürzt war. Die Stadtpolizei und die Feuerwehr entschieden nach einer Begutachtung, dass die Situation im Park zu riskant war. So wurde mit Absperrbändern der Zutritt in den verschneiten Park verboten.

Wegen des schweren Schnees stürzte ein Baum im Stadtpark um. Bild: Stapo

Steinbock, Gams, Hirsch, Reh und Hängebauchschwein. Der Wildpark Peter und Paul beherbergte im Februar für kurze Zeit ein weiteres Tier, jedoch eher unfreiwillig. Ein Hängebauchschwein aus der näheren Umgebung büxte aus und machte einen kurzen Abstecher in den Wildtierpark. Nachdem ein Mitarbeiter des Parks das Schwein entdeckte, informierte er die Polizei. Kurze Zeit später konnte das Hängebauchschwein der Besitzerin übergeben werden.

Dem Hängebauchschwein schien der Ausflug im Wildtierpark Peter und Paul zu gefallen. Bild: Stapo

