Ortsbürgergemeinde St.Gallen: Jahresergebnis mit Gewinn

Jahresergebnis 2021 Ortsbürgergemeinde St.Gallen präsentiert Finanzen: Trotz Pandemie resultierte ein solider Gewinn Die Ortsbürgergemeinde schliesst das Jahr 2021 trotz Nachwirkungen der Pandemie positiv ab: Es resultierte ein Gewinn von 1,4 Millionen Franken. Der stabilste Ertrag kommt von den Liegenschaften. Die Pflegebetriebe hingegen sind in der Verlustzone. Claudia Schmid 20.04.2022, 12.00 Uhr

Bürgerratspräsidentin Katrin Meier und Marco Vettiger, Leiter Finanz- und Rechnungswesen, präsentierten den Jahresabschluss der Ortsbürgergemeinde. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen,

Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen wird an der Bürgerversammlung vom 2. Mai ein erfreuliches Jahresergebnis 2021 präsentieren können. «Wir blicken auf ein anspruchsvolles Jahr zurück, das wir dank unserer vielfältigen Geschäftsfelder erfolgreich gemeistert haben», betonte Bürgerratspräsidentin Katrin Meier am Dienstag vor den Medien. Auch wenn die Pandemie deutlichere Spuren als im Vorjahr in der Rechnung hinterlassen habe, verdeutliche der Gewinn von 1,4 Millionen Franken, dass die Ortsbürgergemeinde trotz schwieriger Zeiten gut unterwegs sei.