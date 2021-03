Jahresaustellung «Klöster ohne Wasser waren zum Scheitern verurteilt»: Das St.Galler Stiftsarchiv erklärt, warum Wasser im Mittelalter überlebenswichtig war Klöster entstanden seit jeher an Gewässern. Warum dies so ist und welche Bedeutung das kühle Nass für das Leben im Mittelalter hatte, zeigt das St.Galler Stiftsarchiv auf in der neuen Jahresausstellung «Aqua – Mönche am Wasser». Dinah Hauser 04.03.2021, 17.11 Uhr

Diese Planskizze vom Haggenweiher stammt aus dem Jahr 1733. Damals sollte das Wasser abgelassen und das dadurch gewonnene Land für den Getreideanbau verwendet werden. Bild: Stiftsarchiv St.Gallen

Im Ausstellungssaal des Stiftsarchivs herrscht Dämmerlicht. Die teils über 1000 Jahre alten Pergamente wollen geschützt und erhalten werden. Per Knopfdruck werden die Schriften für 20 Sekunden sanft beleuchtet.

Seit dieser Woche ist die Jahresausstellung «Aqua – Mönche am Wasser» zu sehen. Wasser war und ist auch heute noch die Lebensgrundlage. So galten Wasser, Mühle und Garten als die wichtigsten drei Dinge einer Klosteranlage. «Klöster, die nur geringen Zugang zu Wasser hatten, waren oft zum Scheitern verurteilt», sagt Stiftsarchivar Peter Erhart.

«Grössere Klöster entstanden vor allem bei grossen Flüssen mit mehreren Zuflüssen», sagt Erhart. Dort konnten die verschiedenen Fliessgeschwindigkeiten genutzt werden. Eine Mühle etwa stand an kleineren Zuflüssen, der reissende Strom des Hauptkanals wurde als «Autobahn des Mittelalters» genutzt – schnelles Vorwärtskommen ohne Hindernisse wie Schluchten oder Berge. Gewässer prägten das Leben im Kloster derart, dass der Name des Gewässers jenen des heiligen Gründers oftmals überflügelte. «Dass wir heute vom Galluskloster sprechen, ist also eher ungewöhnlich», sagt Erhart.

Wasservertrag mit der Stadt

Peter Erhart, Stiftsarchivar Bild: Urs Bucher (17. November 2018)

In der Ausstellung sind der allgemeinen Bevölkerung zahlreiche Dokumente mit Bezug zum kostbaren Nass zugänglich. Eines der Highlights für den Stiftsarchivar ist der Wasservertrag zwischen dem Kloster und der Stadt St.Gallen von 1726. Das Kloster bezieht sein Trinkwasser aus der Steinach. Im Dokument ist geregelt, dass das Kloster der Stadt Trinkwasser überlässt, um drei Brunnen zu betreiben. Dafür bezahlt die Stadt 30 Gulden pro Jahr, was heute etwa 400 Franken entspricht. Dem Vertrag liegen zwei Messingschablonen bei, die den vereinbarten Durchmesser der Leitungen festhalten. Sie ermöglichen bei einer Erneuerung der Leitungen vertragskonforme Rohre herzustellen.

Das Gelübdebuch der Mönche – auch Professbuch genannt – ist derzeit an der Stelle aufgeschlagen, wo der St.Galler Mönch Notker Babulus sich eingetragen hat. Seine steile Karriere im Kloster St.Gallen führte dazu, dass er eine ganze Generation von Mönchen prägte. Im Begleitbuch zur Ausstellung sind ihm und seiner – weniger bekannten – Liebe zum Wasser fast 30 der über 90 Seiten gewidmet. Es gibt einen Einblick in den Alltag der Mönche.

Nebst Dokumenten, die etwa die Arbeit eines vom Kloster angestellten Fischers in Wil regeln, und Planskizzen vom ehemaligen Haggenweiher oder vom Hudelmoos sind auch Ausschnitte von Tagebüchern der St.Galler Äbte zu sehen. Was Erhart allerdings heutzutage beobachtet, ist, dass die prägenden Gewässer der Stadt kaum mehr in den Köpfen der Menschen präsent sind. So würden etwa viele Stadtsanktgallerinnen und Stadtssanktgaller den Irabach nicht mehr kennen – er verläuft unter dem Bohl. Auch Touristen würden den nahe gelegenen Wasserfall der Steinach oftmals erst finden, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden. Er führt dies darauf zurück, dass die beiden Gewässer kaum mehr im Ortsbild sichtbar sind.