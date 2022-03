Gallus Pub an der Metzgergasse feiert am 1. April Wiedereröffnung

Irisches Flair Umbauarbeiten beim Gallus Pub in St.Gallen: Zwei langjährige Stammkunden haben das Lokal übernommen Das Gallus Pub an der Metzgergasse in St.Gallen feiert am 1. April Wiedereröffnung. Im Hauptraum wurden die Wände neu gestrichen und der «Schnickschnack» an Wänden und Tresen entfernt. Dart und Töggelikasten im oberen Stock sind durch eine gemütliche Lounge ersetzt worden. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 30.03.2022, 19.00 Uhr

Angela Niederer und Frank Hesenius sind langjährige Stammkunden im Gallus Pub. Nun haben sie es von ihrem Vorgänger Daniel Wirth übernommen. Bild: Alain Rutishauser

Angela Niederer und Frank Hesenius, von Kolleginnen und Kollegen liebevoll Pub-Mutti und Pub-Opa genannt, sind langjährige Stammkunden im Gallus Pub an der Metzgergasse. Nun sind sie die neuen Besitzer – obwohl das so nie geplant war. «Beim Karaoke hat irgendjemand mal aus Spass gerufen ‹Angi, übernimm doch das Pub›. Ich habe mir damals gar nichts dabei gedacht, aber irgendwann wurde es zum Insiderwitz», erinnert sich Niederer.

Als der bisherige Inhaber Daniel Wirth nach knapp sechs Jahren aus beruflichen Gründen nicht mehr weitermachen wollte und konnte, habe sich Niederer an Frank Hesenius gewandt. «Wieso eigentlich nicht?», habe er gesagt und fügt an:

«Aus dem Gag wurde Ernst. Und nun sind wir Pubbesitzer!»

Seit vier Jahren jeden Mittwoch beim Karaoke

Ähnlich unverhofft wie die Übernahme des Gallus Pub kam es auch, dass die beiden zu Stammkunden wurden. «Vor vier Jahren wurde ich ins Karaoke mitgenommen. Ich bin aber nur in der Ecke gesessen und habe mich nicht getraut zu singen. Um halb 12, kurz vor Schluss, habe ich dann doch noch gesungen. Seither bin ich jeden Mittwoch hier», sagt Niederer. Hesenius hatte erst gar keine Lust auf das Gallus Pub:

«Eine Kollegin wollte hin. Ich war eher mässig begeistert, habe dann aber widerwillig zugestimmt. Als ich hier angekommen bin, habe ich mich sofort in den Laden verliebt.»

Für Niederer und Hesenius ist es die erste Bar, die sie betreiben. Er hat früher einmal in München ein Restaurant mit Bar der Schauspielerin Iris Berben geführt. «Ich wollte irgendwann wieder in die Gastronomie. Jetzt ist das Gallus Pub dazwischengekommen. Ein schönes neues Abenteuer.» Sie war lange Geschäftsführerin einer Coop-Filiale. Viele Dinge seien in einer Bar sehr ähnlich, zum Beispiel Verkauf, Führung und der direkte Kundenkontakt. «Ich musste nur noch das Wirtepatent nachholen. Das Pub läuft offiziell über mich», sagt Niederer.

Das Gallus Pub an der Metzgergasse feiert am 1. April ihre Wiedereröffnung. Bild: PD

Karaoke und Livemusik wird es weiterhin geben

Zwecks Umbauarbeiten hatte das Gallus Pub vom 14. bis zum 23. März geschlossen. Seither hat das Pub wieder von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Am 1. April wird die erfolgreiche Übernahme mit einem kleinen Apéro und jeder Menge irischer Musik gefeiert. Bis dahin ist aber noch einiges zu tun: Beispielsweise wird der obere Stock komplett neu. Wo früher Dart und Töggelikasten standen, kommen künftig Lounges rein. Gemütlich soll es werden, sagt Hesenius. Im Hauptsaal wurden die Wände und Bilderrahmen neu gestrichen und überflüssige Dekoration wurde entfernt. Niederer sagt: «Wir haben lange überlegt, ob wir das Irish-Thema beibehalten wollen. Schlussendlich haben wir uns dafür entschieden. Es wird weiterhin Karaoke, Livemusik und Fussballübertragungen geben, also all das, was ein Pub auszeichnet.»

Die beiden betonen, dass auch das Ambiente und freundliche Klima des Gallus Pub erhalten bleibe. «Obwohl ich nicht aus der Schweiz bin, wurde ich hier ohne Wenn und Aber akzeptiert. Das Gallus Pub ist wie eine kleine Familie», sagt Hesenius. Man schätze eine Kultur, wo man sich gegenseitig akzeptiere und respektvoll miteinander umgehe, fügt Niederer an.

«Der Eingang ist zwar etwas versteckt, und wenn man erstmals die Treppe hochsteigt, fragt man sich: ‹Uh, wo bin ich hier gelandet?› Aber sobald man die Bar betreten hat, ist es schwierig, wieder herauszukommen, weil man derart herzlich empfangen wird.»

Auch Daniel Wirth wird dem Gallus Pub erhalten bleiben, neu allerdings vor der Bar. «So kann er auch endlich mal Karaoke singen», sagt Hesenius. Ab und zu werde Wirth allerdings weiterhin hinter der Bar anzutreffen sein und vereinzelte Veranstaltungen durchführen. «Er hat uns unendlich viel gezeigt und für einen reibungslosen Übergang gesorgt. Wollte ich etwas wissen, bekam ich nach gefühlt fünf Sekunden eine Nachricht von ihm», sagt Niederer.

Auch viele befreundete Barbesitzer seien vorbeigekommen und wollten sich anschauen, wie das neue Gallus Pub geworden sei. «Manch einer hat eine Flasche Wein oder eine sonstige Aufmerksamkeit mitgebracht. Das war sehr schön», sagt Hesenius. Trotzdem sei die Vorbereitungszeit hart und stressig gewesen, wie er anfügt:

«Du bist von frühmorgens bis spät in der Nacht hier und danach dementsprechend kaputt. Aber wenn man das Pub nun anschaut, hat sich die Mühe gelohnt.»

