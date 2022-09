Dach der Kathedrale St.Gallen muss saniert werden

Investition Ziegel drohen abzurutschen: Das Dach der St.Galler Kathedrale muss saniert werden – Kosten in Millionenhöhe erwartet Der Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen steht als Eigentümer der Kathedrale St.Gallen vor einer grossen Investition: Um das Baudenkmal zu erhalten, braucht es eine umfassende Sanierung des Kathedraldachs. Kommendes Jahr wird dazu ein Projektierungskredit ins Budget eingestellt. 06.09.2022, 10.20 Uhr

Die Kathedrale ist ein Wahrzeichen der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Zwar sieht es von aussen betrachtet so aus, als sei das Dach der Kathedrale St.Gallen in bester Ordnung, beim genauen Hinschauen werden jedoch zu bereinigende Mängel sichtbar. Gemäss einer Medienmitteilung des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen drohen ganze Ziegelreihen abzurutschen, weil die rund 100-jährigen Nägel in den Latten, auf denen die Ziegelsteine ruhen, stark korrodiert sind. Die sich dadurch lösenden Latten reissen auch Ziegel mit.