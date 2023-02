Erschreckend - Quaggamuschel-Plage in der Goldacher Bucht

Invasion Erschreckend: Winter-Tauchgänge machen Quagga-Plage in der Goldacher Bucht sichtbar Für die meisten Leute ist es kaum zu glauben, doch Tauchen im Bodensee ist im Winter am schönsten. Weniger Algen und Schwebeteilchen machen dann Sichtweiten bis zu 20 Metern möglich. Leider wird dabei auch sichtbar, wie der unliebsame Einwanderer namens Quaggamuschel das Ökosystem verändert. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 05.02.2023, 12.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Taucherin beobachtet vor Goldach eine Trüsche auf einem Meer von Quaggamuscheln, früher war hier Sandboden. Bild: Tino Dietsche

Sonderlich bequem sieht das nicht aus, in das sich am Donnerstagabend Frauen und Männer auf dem Rietliparkplatz zwängen. Anders als in den Tropen wird fürs Kaltwassertauchen nämlich wesentlich mehr Equipment benötigt. Statt mit einem bequemen drei Millimeter dicken Shorty, wird im kalten Wasser mit einem sieben Millimeter starken Neoprenanzug getaucht. Dabei wärmt allerdings nur die Schicht Wasser zwischen Haut und Anzug, Nasstaucher kühlen daher schneller aus und müssen früher zurück ans Land. Beliebter für den See ist daher der Trockentauchanzug. Der Vorteil: Im «Trocki» werden Tauchende überhaupt nicht nass. Das ist nicht nur unter Wasser, sondern an kühlen Tagen auch beim Umziehen angenehmer.

Kälteschutz für Kopf, Füsse und Hände

Zur Schutzausrüstung fürs Tauchen im kalten Wasser gehören ausserdem Kopfhaube und Handschuhe aus Neopren und «schicke» Neoprenboots. Wesentlicher Unterschied zwischen Tauchen in den Tropen und im kalten Wasser ist die Konfiguration der Atemregler und der Abgänge an der Pressluftflasche, diese müssen kaltwassertauglich sein, um das Einfrieren zu verhindert. Der sogenannte «Vereiser» kann eine grosse Gefahr im kalten Wasser werden. Mit Warmwasserequipment in den Bodensee zu gleiten, ist daher nicht ratsam. Im Gegenteil, im Kaltwasser des Bodensees sollte man nur mit zwei getrennten, kompletten Atemreglern tauchen, um bei einer Vereisung des Lungenautomaten, was dauerhaftes Ausströmen von Luft zur Folge hat, ein Ventil schliessen zu können.

Die Groppe schaut missmutig, sie hält sich gerne auf kiesig-steinigem Grund auf, findet aber nur noch Quaggamuscheln. Bild: Tino Dietsche

Im Winter im See zu tauchen ist aber dennoch auf jeden Fall zu empfehlen, denn während der kalten Jahreszeit hat es weniger Algen und Schwebeteilchen im Wasser, wodurch auch mal Sichtweiten von 20 Metern möglich sind. Der Goldacher Tino Dietsche taucht auch im Winter am liebsten in der Dunkelheit. «Kaum wird es Nacht, beginnt im Bodensee die Jagd. Egal ob Aal, Hecht oder Egli, immer wieder wird nach Futter geschnappt und dieses verfolgt», erklärt er seine Faszination für Nachttauchgänge.

Quaggamuscheln sind nicht mehr zu bändigen

Weniger fasziniert ist er davon, was Quaggamuscheln anrichten. Diese haben sich in der südlichsten Bucht am Bodensee explosionsartig ausgebreitet und bedecken beinahe lückenlos den Seegrund. «Vor ihnen ist nichts sicher, Sand, Felsen, Holz oder Metall, alles ist voller Quaggamuscheln. Dabei spielt es keine Rolle, ob es flacher Boden ist, oder Objekte, die in die Höhe ragen, alles ist damit überwuchert», schildert der 42-Jährige mit über 1300 Tauchgängen seine Eindrücke.

Quagga-Invasion - vom Stück Holz ist am Bodenseegrund nichts mehr zu sehen. Bild: Tino Dietsche

Die Muschel ist ein Filtrierer, sie wurde im See 2016 erstmals gefunden und breitet sich seither massiv aus. Die Quaggamuschel steht in Konkurrenz zu vielen anderen Arten im See, was zu Verschiebungen im Nahrungsnetz führt. Sie bringt das Ökosystem des Bodensees durcheinander und beeinflusst die Entwicklung von Fischen. Auch die Wasserversorgung hat mit Quaggamuscheln zu kämpfen.

Die Regionale Wasserversorgung St.Gallen AG beispielsweise bereitet in ihrem Seewasserwerk in Frasnacht jährlich gegen acht Millionen Kubikmeter Trinkwasser für zwölf Gemeinden auf; unter anderem für Goldach und Rorschach. Das entspricht in etwa 36 Millionen Badewannen voll mit Wasser. Entnommen wird dem Bodensee das Rohwasser in 60 Metern Tiefe. Diese Ansaugrohre drohen durch Quaggamuscheln verstopft zu werden, weshalb für die Reinigung in immer kürzeren Intervallen Taucher oder Unterwasserdrohnen mit Hochdruckdüsen in die Tiefe geschickt werden müssen. Auch Badegäste machen unangenehme Bekanntschaft mit der Muschel und klagen über Verletzungen.

Natürliche Feinde reichen zur Dezimierung nicht aus

Da gegen die weitere Verbreitung der Quaggamuschel eine Koordination zwischen den kantonalen Massnahmen wichtig und dringend erscheint, hat die Schweizer Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzämter die Gründung einer Arbeitsgruppe Quagga ins Auge gefasst. Auch die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) beschäftigt sich mit der Frage, ob Enten Quaggamuscheln im genügenden Mass dezimieren können. Laut IGBK fressen Wasservögel zwar Quaggamuscheln, aber sie können nur bis in eine begrenzte Tiefe tauchen. Muscheln, die tiefer als etwa 15 Meter leben, seien daher vor ihnen sicher.

Wie stark die Larven etwa von Fischen gefressen werden, wurde mittlerweile untersucht. Demnach haben Sandfelchen, Schleien und auch Rotaugen die Quaggamuschel als neue Beute erkannt. Nach Untersuchungen der Fischereiforschungsstelle in Langenargen wurden bei diesen grössere Mengen Muscheln im Magen gefunden. Das allein reicht aber nicht, um die massive Ausbreitung der Muschel abzuschwächen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen