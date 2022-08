Sanierung Kunstmuseum St.Gallen: Stadtpräsidentin nimmt Stellung

Interview Zwölf Jahre für eine Antwort, und trotzdem steht nichts Neues drin: Was hat die Stadt St.Gallen mit dem Kunstmuseum vor? Seit Jahrzehnten wird um das Kunstmuseum gerungen. Es muss dringend saniert und möglichst ausgebaut werden. Mehrfach wurde das Projekt verschoben. Die Antwort des Stadtrats auf ein zwölf (!) Jahre altes Postulat lässt vermuten, es tue sich nichts in Sachen Kunstmuseum. Doch Stadtpräsidentin Maria Pappa verrät: Nächstes Jahr soll Bewegung ins Projekt kommen. Bauchschmerzen bereitet ihr etwas ganz Anderes. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Die Idylle täuscht: Das Kunstmuseum St.Gallen wartet seit Jahren auf die dringend notwendige Sanierung. Bild: Nik Roth (18. Juni 2020)

Wie sollen sich die Museen in Zukunft positionieren, wie sehen die Betriebskonzepte aus? Was sollen Neubau Naturmuseum und Umbau Kunstmuseum und Völkerkundemuseum kosten? Und was soll der Betrieb der drei Häuser kosten? Was, wenn die Kosten zu gross für die Stadt werden? Diese fünf Fragen hat der Stadtrat jetzt beantwortet (siehe Kasten). Das Erstaunliche daran: Er benötigte zwölf Jahre dafür.

Das zweite Erstaunliche daran: Wirklich beantwortet werden die Fragen nicht. Vor allem bei den Fragen nach den Kosten für die Sanierung des Kunstmuseums und des dazugehörenden Kirchhoferhauses weicht der Stadtrat aus. Stadtpräsidentin Maria Pappa widerspricht: Eine detaillierte Antwort sei gar nicht möglich. Denn: Es liege noch kein Projekt vor.

Warum hat der Stadtrat absurd lange zwölf Jahre gebraucht, um dieses Postulat zu beantworten?

Maria Pappa: Die Verlängerungen wurden jedes Jahr beim Stadtparlament mit einer Begründung beantragt. Hauptgrund war, dass der Stadtrat von allen Museen die präzisen Zahlen abgeben wollte. Da jedoch das Projekt «Umbau Kunstmuseum» zweimal verschoben wurde, gab es dazu keine aufgearbeitete Daten.

Für die lange Zeit der Beantwortung steht erstaunlich wenig Konkretes drin. Die auf fünfeinhalb Seiten ausgeführten Betriebskonzepte der drei Museen könnten für jedes andere Kunst-, Natur- oder Völkerkundemuseum gelten.

Maria Pappa, Stadtpräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Die Betriebskonzepte erarbeiten die Museen selber. Wir haben die Museen nach ihren Konzepten angefragt und diese für den Postulatsbericht zusammengefasst. Und ich muss widersprechen, da werden durchaus sehr spezifische Sachen genannt. Die grosse Schwierigkeit des Postulats ist, dass es zwölf Jahre alt ist. Man muss es in diesem Kontext betrachten. Damals gab es eine grosse Umwälzung in der städtischen Museenlandschaft. Das Konzept 3 Museen – 3 Häuser kam auf. Das Parlament wollte damals wissen, was heisst das? Mit welchen Kosten ist das verbunden? Was rechnet die Stadt für den Neubau des Naturmuseums, für die Sanierung des Kunstmuseums? Damals hätte die Stadt vorausschauend antworten müssen, heute antworten wir rückblickend.

Das Postulat «Museumskonzept 3 Museen – 3 Häuser» Vier FDP-Mitglieder formulierten 2009 das Postulat, 36 weitere Stadtparlamentarierinnen und Stadtparlamentarier unterzeichneten den Vorstoss. Im Februar 2010 wurde das Postulat für erheblich erklärt, doch für die Beantwortung der fünf Fragen benötigte der Stadtrat zwölf Jahre. Von den Einreichenden ist noch ein FDPler im Stadtparlament, von den Mit-Unterzeichnenden noch drei. Die Unterzeichnenden wollten wissen: Wie positionieren sich die drei Museen, wie sehen die Betriebskonzepte aus? Welche Investitionen sind nötig für Neubau Naturmuseum, für Umbau von Völkerkundemuseum, Kunstmuseum und Kirchhoferhaus? Mit welchen Folgekosten ist für die Häuser zu rechnen? Was kostet der Betrieb der Museen künftig, mit welchen Personalkosten ist zu rechnen? Und: Was macht der Stadtrat, wenn die Kosten die finanziellen Möglichkeiten der Stadt überschreiten? Was damals noch ferne Zukunft war, ist heute zum Teil Vergangenheit. Das Naturmuseum bezog 2016 den Neubau, das Völkerkundemuseum wurde 2014 saniert. Nur das Kunstmuseum wartet noch auf die dringend nötige Sanierung. In seiner Antwort erläutert der Stadtrat die Ausgangslage, wann und warum die Museen von der Stadt übernommen wurden, wie die Finanzierung geregelt wurde, was bislang lief in Sachen Sanierung. Die Kosten für Neubau Naturmuseum (38,65 Millionen) und Sanierung Völkerkundemuseum (7,6 Millionen) werden natürlich benannt, die für Sanierung Kunstmuseum geschätzt (42 Millionen Kunstmuseum, 12 Millionen Kirchhoferhaus). Die Stadt zahlt jährliche Beiträge ans Völkerkundemuseum (1,82 Millionen), ans Naturmuseum (1,79 Millionen) und an die Stiftung Kunstmuseum (2,36 Millionen). Doch es seien Kostensteigerungen absehbar, schreibt der Stadtrat, eine Beitragssteigerung sei nötig. Ausstellungen und Leihgaben würden teurer, Ansprüche an Sicherheit, Konservierung, Transport und Versicherungen würden steigen. Zudem müsse man (im Vergleich mit Nachbarmuseen) Anpassungen im Lohnniveau vornehmen, um mithalten zu können. Auch wenn das Projekt Sanierung Kunstmuseum noch nicht ausgearbeitet ist, rechnet der Stadtrat auch dort mit steigenden Personalkosten, im Museumsbetrieb wie in Forschung und Kuration. Diese Erhöhungen um 611'000 Franken lägen im Rahmen der 2012 prognostizierten Kosten. Trotzdem, schreibt der Stadtrat abschliessend, «sollte die Stadt ihre Museen finanziell nicht mehr sichern können, müssen zusammen mit den Museen, dem Kanton St.Gallen, den umliegenden Kantonen und der Ortsbürgergemeinde neue Finanzierungsmodelle gefunden werden.» (miz)

Aber zu den Kosten für die noch immer ausstehende Sanierung und den Umbau des Kunstmuseums steht auch nicht viel drin. Sind die genannten Zahlen, 42 Millionen für Kunstmuseum, 12 Millionen für Kirchhoferhaus, denn aktuell?

Das sind die Zahlen von 2020. Mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Die Zahlen sind als Richtwert zu verstehen, denn wir haben kein ausgearbeitetes Projekt. Als Sanierung und Umbau 2015 erstmals verschoben wurde, waren die Zahlen tiefer. Damals war beispielsweise eine Klimaanlage noch kein Thema. 2020 hiess es vom Kunstmuseum, man brauche unbedingt eine Klimaanlage. In der Zwischenzeit haben sich einige Rahmenbedingungen verändert. So gesehen hat die Verschiebung den Vorteil, dass neue Bedürfnisse berücksichtigt werden können. Leidtragende sind die Betroffenen, die seit Jahren auf die Sanierung warten.

Das ist die grosse Frage, die im Postulatsbericht auch nicht beantwortet wird: Wann wird das Kunstmuseum endlich saniert?

2020 hat der Stadtrat mitgeteilt, dass das Projekt für fünf Jahre sistiert wird. Diese Zeit ist noch nicht abgelaufen.

Nun haben wir Sommer 2022, die fünf Jahre sind zur Hälfte rum. Wie geht es weiter in Sachen Sanierung?

Wir wollen das Projekt nächstes Jahr wieder angehen. Der Wettbewerb zum Umbau des Kunstmuseums ist von 2011. Wir müssen analysieren, ob das Projekt von damals noch «verhebt». In diesem Prozess der Ausarbeitung wollen wir herausfinden, haben sich Bedürfnisse geändert, haben sich Rahmenbedingungen geändert?

Der Wettbewerb für den Umbau wurde vor elf Jahren entschieden. Sind die Umbaupläne mittlerweile nicht veraltet?

Die Planung sollte idealerweise so gestaltet sein, dass man bald nach dem Wettbewerb mit der Umsetzung beginnen kann. Denn über die Jahre können sich Rahmenbedingungen verändern. Das ist eine grosse Schwierigkeit. Wenn wir jetzt feststellen, dass es da grosse Veränderungen gibt, dann müssten wir einen neuen Wettbewerb ausschreiben. Wenn nur kleinere Anpassungen oder Verbesserungen anstehen, dann können wir es beim alten Projekt belassen.

Im Juni 2020 musste sich das Kunstmuseum mit Eimern behelfen: Diese fingen das Wasser auf, das durch das undichte Dach hereintropfte. Bild: Benjamin Manser

Ein neuer Wettbewerb wäre teuer.

Wir müssten nicht bei null anfangen, aber ja, es gäbe Mehrkosten. Doch wenn sich die Rahmenbedingungen grundlegend geändert hätten, wird es einen neuen Wettbewerb brauchen. Sonst läuft man Gefahr, dass gebaut wird, was nicht à jour ist.

Wer entscheidet, ob das alte Projekt à jour ist?

Eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Baudirektion und des Kunstmuseums. Diese Arbeitsgruppe analysiert die Bestellung und justiert neu.

Nun steht ein Wechsel an der Spitze des Kunstmuseums an. Vielleicht möchte der neue Direktor etwas ganz Anderes, als der bisherige ins Projekt eingebracht hat?

Ja, das ist möglich. Insofern könnte es auch ein Vorteil sein, dass das Projekt nun mit der neuen Leitung besprochen wird. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass trotz neuer Führung und neuer Schwerpunkte das alte Projekt den Bedürfnissen entspricht. Immerhin geht es hier nicht um ein Neubauprojekt, sondern um die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes. Vieles ist vorgegeben.

Wechsel an der Spitze des Kunstmuseums: Gianni Jetzer ist ab 1. November 2022 neuer Direktor. Bild: Andrea Tina Stalder

Wird das Projekt noch dem Stadtparlament vorgelegt?

Natürlich. Bislang konnte das Parlament noch nicht darüber debattieren. 2020 wollten wir das Vorprojekt vorstellen, mussten es aber aufgrund der finanziellen Situation der Stadt sistieren. Dem Parlament waren bislang einzig die Kosten für den Wettbewerb vorgelegt worden. Und je nach den Kosten müsste das Projekt auch in den Kantonsrat.

Was, wenn es im Stadtparlament zu Widerstand kommt?

Es ist nicht damit zu rechnen, dass die Sanierung grundsätzlich hinterfragt wird. Aber es wird sicher darüber debattiert werden, wie die Sanierung genau ausgeführt werden soll und wie teuer es sein darf. Auch ein Beitrag von Seiten Kanton ist grundsätzlich nicht umstritten. Das wurde damals schon vereinbart. Die aktuellen Beträge müssen jedoch neu ausgehandelt werden.

Wird die Sanierung durch die mehrfache Verschiebung teurer?

Das kann man nicht sagen. Es liegt noch immer kein Projekt vor. Klar ist, dass die Zahlen von 2015 zu 2020 gestiegen sind, weil sich das Projekt veränderte – eben zum Beispiel durch die gewünschte Klimaanlage.

Machen Sie sich keine Sorgen über die Finanzierung der drei Häuser? In der Postulatsantwort heisst es lediglich, wenn die Stadt das finanziell nicht mehr stemmen könnte, dann müsste man halt neue Finanzierungsmodelle finden.

Im Gegenteil, ich mache mir grosse Sorgen! In der Stadt stehen in den kommenden Jahren einige grosse Projekte an. Die Summe aller nötigen Investitionen ist sehr hoch. Auch die Aufwände steigen jährlich. Aktuell kann die Stadt das noch stemmen. Doch wie es in Zukunft aussieht, muss fortlaufend beantwortet werden. Und ja, wenn es so kommen sollte, dass die Last für die Kulturausgaben zu hoch wird, dann bliebe der Stadt nur, mit den verschiedenen Playern die Finanzierungsmodelle anzuschauen.

Die Finanzierungsdiskussion muss also auch über andere kulturelle Institutionen geführt werden?

Nein, aktuell nicht. Wenn die Kulturausgaben jedoch steigen und die Last zu hoch wird, dann müssen wir die Finanzierungsmodelle hinterfragen und faire Lösungen suchen. Selbstverständlich hat eine Stadt mit Zentrumsfunktion höhere Kulturausgaben als kleinere Gemeinden. Die Frage ist, müssen für dieses Angebot wirklich ausschliesslich die städtischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufkommen? Immerhin ist es ein Mehrwert für die Menschen in der ganzen Region, wenn sie in der Nähe ein reichhaltiges Kulturangebot besuchen können.

