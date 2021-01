Interview WWF zieht Einsprache zurück: Die Zukunft des Waldegg-Trails scheint gesichert – Der Vereinspräsident erklärt wieso Der WWF zieht seine Einsprache gegen den Waldegg-Trail zurück: Damit rückt die Verlängerung der Baubewilligung für die bis jetzt einzige offizielle Bikepiste in der Stadt St.Gallen näher. Wie es jetzt weitergeht, erklärt der Vereinspräsident Adrian Gerber. Sandro Büchler 04.01.2021, 20.00 Uhr

Vereinspräsident Adrian Gerber legt selbst Hand an: Für den Ausbau des drei Kilometer langen Waldegg-Trails opfern die Vereinsmitglieder ihre Sonntage. Bild: Benjamin Manser (9. August 2020)

Seit fünfeinhalb Jahren steht der Waldegg-Trail oberhalb von St.Georgen Bikerinnen und Bikern zur Verfügung. Im Dezember einigte sich jetzt der Verein Funpark, der die Bikestrecke in Fronarbeit erstellt, zusammen mit dem WWF, der Ortsbürgergemeinde, der Stadt und dem Kanton St.Gallen auf eine gemeinsame Absichtserklärung – der WWF zog daraufhin seine Einsprache gegen das Baugesuch zurück.

Damit ist der Betrieb des Trails wohl langfristig gesichert und auch der unterste Streckenabschnitt von der Sternwarte ins Tal der Demut kann fertiggebaut werden. Welche Steine dafür im Wald und auf politischer Ebene aus dem Weg geräumt werden mussten, erklärt Adrian Gerber im Interview. Der 47-jährige Hausmann und Vater dreier Kinder ist seit dem Gründungsjahr 2004 im Vorstand des Vereins Funpark St.Gallen und präsidierte diesen in den vergangenen drei Jahren.

Adrian Gerber, Präsident des Vereins Funpark St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (9. August 2020)

Läuft alles nach Plan, halten Sie in Kürze die Baubewilligung für den Waldegg-Trail für die kommenden zehn Jahre in der Hand. Ist das eine Art Weihnachtsgeschenk?

Adrian Gerber: Das kann man so sagen. Wir sind extrem froh, dass sich nach zwei Jahren Vorarbeit alle Involvierten auf ein gemeinsames Vorgehen einigen konnten. Der Baubewilligung sollte nun nichts mehr im Weg stehen. Damit wird auch die Zukunft des Waldegg-Trails gesichert sein. Für uns als Verein ist dies ein Meilenstein. Nun haben wir eine solide Basis fürs 2021 und die kommenden Jahre und können ein Stück weit auch mit der Vergangenheit abschliessen.

Der WWF hat seine Einsprache zurückgezogen. Wie kam es zur Einigung?

Grundlage für die Baubewilligung ist eine Absichtserklärung mit flankierenden Massnahmen. Diese existiert seit den Anfängen des Waldegg-Trails. In der für die neuerliche Baubewilligung nötigen Überarbeitung gab es jedoch noch Differenzen. Den Durchbruch brachte erst ein runder Tisch, den Regionalförster Raphael Lüchinger initiiert hatte. Am Tisch sassen nicht nur der Verein Funpark und der WWF, sondern auch das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei, die Waldregion 1 und die Ortsbürgergemeinde, der der Stueleggwald gehört. Auch die Stadtpolizei sowie die Dienststellen Sport und Stadtgrün der Stadt St.Gallen sassen am Tisch. Dies zeigt:

«Beteiligt an der Diskussion ist eine Vielzahl von Akteuren.»

Raphael Lüchinger, Regionalförster der Waldregion 1 St.Gallen. Bild: Michel Canonica (8. August 2019)

Erst in den Gesprächen kam man gemeinsam auf einen Nenner; es entstand auch eine neue Form der Zusammenarbeit. Die Erkenntnis setzte sich durch, dass der Biketrail gut läuft – und damit den Wald rundherum entlastet. Also die gewünschte Kanalisierung der Bikerinnen und Biker bringt und wilde Fahrten durchs Gehölz verhindert werden. Dies überzeugte auch den WWF.

Im Kantonsrat und im Stadtparlament sind Vorstösse zum Waldegg-Trail und dem Bikesport im Kanton hängig. Haben diese geholfen in der Diskussion?

Wir begrüssen diese Initiativen aus der Politik. Sie zeigen auf, dass die Diskussion um den Bikesport auf einer übergeordneten Ebene stattfinden muss. Nun ist das Thema bei den Amtsstellen angekommen. Das entlastet unseren Verein etwas und wir können uns auf den Bau des untersten Streckenabschnitts konzentrieren.

Wann geht es los?

Mitte April sollen die Bauarbeiten mit den Maschinen des Forstbetriebs der Ortsbürgergemeinde starten. Der genaue Zeitpunkt hängt von der Witterung ab. In den vergangenen zwei Jahren legten Stürme etliche Bäume um, die auch die Bikepiste blockierten. Aus Sicherheitsgründen müssen diese vom Forstbetrieb geräumt werden. Und das kann dauern, da der Forstbetrieb bei viel Sturmholz zuerst andere Wege freiräumen muss – der Waldegg-Trail hat nicht oberste Priorität. Wann es losgeht, hängt aber auch vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Während des Lockdowns im Frühjahr 2020 waren Vereinsaktivitäten untersagt. Da konnten wir nicht bauen, obwohl das Wetter schön war und die Arbeiten draussen stattfinden.

Wann soll der letzte Streckenabschnitt fertiggestellt und damit der gesamte Waldegg-Trail durchgängig befahrbar sein?

Nachdem das Baumaterial maschinell an die richtigen Orte transportiert wurde, beginnt der Feinschliff durch die Vereinsmitglieder. Da sind wir auf Manpower angewiesen.

«Unser Ziel ist, die Strecke dieses Jahr fertigzustellen.»

Da wir aber frisch bauen, werden die Kurvenpartien noch sehr weich sein. Allenfalls muss man dann noch etwas zuwarten, bis sich diese gefestigt haben. Spätestens 2022 wird der Trail in seiner ganzen Länge eröffnet werden.

Vorstandsmitglied Florian Buck präpariert eine Kurve. Bild: Sandro Büchler (Oktober 2019)

Gibt es für den Waldegg-Trail eigentlich eine Winterruhe oder wird trotzdem gefahren?

Der Trail ist ganzjährig zugänglich. Doch jetzt, wo er schnee- und eisbedeckt ist, sind nur noch einige Hardcore-Biker unterwegs. Es gibt also eine gewisse Winterruhe. Denn das Gros der Breitensportler nimmt den Trail bei schönem Wetter in Angriff – im Frühling, wenn die Temperaturen wieder steigen. Auch dann werden einzelne Passagen aber noch recht matschig sein.

Landauf, landab sind immer mehr Bikerinnen und Biker unterwegs – 2020 hat der Trend aufgrund der Coronamassnahmen nochmals stark zugenommen. Wie nehmen Sie diesen Boom wahr?

Klar ist: Die Zahl der Bikerinnen und Biker hat massiv zugenommen. Das beobachten wir auch im Fachhandel: Es werden stets mehr Velos verkauft, teils mangelt es an Ersatzteilen. 2020 waren die Leute vermehrt in ihrer näheren Umgebung unterwegs und haben das Velo neu schätzen gelernt. Das ist ja das Coole am Velo, dass man einfach drauflosfahren kann. 2020 hat sich mit Corona vieles kumuliert. Der Biketrend kommt aber nicht unerwartet.

Weshalb?

Der Mountainbikesport hat sich extrem gewandelt. Als die ersten Mountainbikes vor zwanzig bis dreissig Jahren aufgekommen sind, ging es primär darum, jetzt neu auf den Berg hinauffahren zu können. Die ersten Bikes hatten zwar mehr Gänge, aber noch keine Federung. Nach und nach entstand ein Wegnetz für die Biker – über 1000 Kilometer im Kanton St.Gallen. Doch die Wege führten oftmals entlang von bestehenden Kies- und Feldstrassen. Die Elektrifizierung ist nur der letzte Schritt dieser Entwicklung. Jetzt kommt auch der Hinterste und Letzte ohne Probleme den Berg hoch.

In den Wintermonaten ist auch auf dem Waldegg-Trail wenig los. Doch kaum ist der Schnee weg und steigen die Temperaturen wieder, sind es täglich rund 100 Fahrerinnen und Fahrer, die mit dem Mountainbike den Trail meistern. An Spitzentagen sind es bis zu 250 Gäste auf der Bikepiste. In den vergangenen Jahren musste der Biketrail wegen Unterhaltsarbeiten, die durch die Abnützung nötig wurden, aber auch wegen Sturmschäden repariert werden. Bild: Benjamin Manser (14. Oktober 2019)

In der Zwischenzeit hat die Technik grosse Fortschritte gemacht, das Runterfahren über Stock und Stein wurde immer beliebter – und damit kam es zu Konflikten mit anderen Wegbenützern. Es braucht nicht nur eigens gebaute Biketrails, sondern eine Diskussion darüber, welche Wege Biker benützen dürfen. Auch die Ostschweizer Kantone haben da unterschiedliche Auffassungen. 2020 war nun ein deutliches Zeichen, dass etwas gemacht und die Diskussion geführt werden muss.

Was hat der Bikeboom in der Region ausgelöst?

Neue Interessensgemeinschaften, die sich ganz lokal für das Biken einsetzen, sind entstanden. Ich denke da etwa an die «Trail-Freunde» beim Peter und Paul. Aber auch in Flawil und im Rheintal haben sich Leute zusammengetan. Die Initiative ist sichtbar, spürbar. Das Problem:

«Es sind viel zu viele kleine Grüppchen.»

Gegenüber der Politik ist das schwierig, da diese möglichst mit einem Partner sprechen wollen. Die fragmentierten Gruppen sind aber ein schweizweites Manko: Die Biker sind noch zu wenig organisiert. Im Kanton St.Gallen sind wir mit der «IG Bike Trails SG», unterstützt vom Kantonalverband Swiss Cycling, daran, diese Interessen zu bündeln. Die International Mountain Bicycling Association macht dies auf nationaler Ebene in der Schweiz.