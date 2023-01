St.Gallens Stadtpräsidentin: "Wir wollen gesund wachsen"

Interview «Wir wollen unsere Qualitäten behalten und streben ein gesundes Wachstum an»: Stadtpräsidentin Maria Pappa sagt, womit St.Gallen bei Zuzügern wieder punktet Kurze Wege, reiches kulturelles Angebot, schmucke Altstadt mit ausgezeichneten Restaurants, Jobs in der Medizin, in der Informatik und anderen Branchen – St.Gallen lockt wieder verstärkt Zuzüger an. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

«Wir können den Steuerfuss jedoch nicht einfach mir nichts, dir nichts runterholen», sagt Stadtpräsidentin Maria Pappa. Beim Finanzhaushalt sei der Hund begraben. Arthur Gamsa

Die Wohnbevölkerung der Stadt St.Gallen ist 2022 nach Jahren der Stagnation markant um 1402 auf 81’615 Personen gewachsen; das entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent. Die Zunahme beruht auf einer verstärkten Zuwanderung von Menschen aus der Europäischen Union (EU) sowie der Aufnahme von 620 Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Stadtpräsidentin Maria Pappa (SP) äussert sich im Interview zur wiedererlangten Anziehungskraft der grössten Ostschweizer Stadt, den vergleichsweise hohen Steuerfuss, fehlenden Schulraum und über Standortattraktionen, mit denen St.Gallen momentan wieder punktet.

Maria Pappa, die Stadt St.Gallen ist im vergangenen Jahr stark gewachsen. Wie gross ist Ihre Freude?

Maria Pappa: Ich habe Freude, weil das Bevölkerungswachstum Teil unser stadträtlichen Strategie ist. Die Zahl alleine sagt aber nicht viel aus. Bei genauer Betrachtung wird ersichtlich, dass ein Teil der Zuzüger Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind. Ein anderer Teil sind auch Studierende, die nach der Coronapandemie wieder zurückkehren.

Wie eruieren Sie, weshalb Zuzüger nach St.Gallen kommen oder warum Einwohner wegziehen?

Wir befragen Zu- und Wegzüger systematisch. Wir wollen die Gründe kennen. Jetzt planen wir zudem auch wieder eine Bevölkerungsbefragung. Seit der letzten sind zehn Jahre vergangen.

Weshalb ziehen Menschen aus der EU oder anderen Landesteilen der Schweiz nach St.Gallen?

Die Gründe sind unterschiedlich. Oft wird der Arbeitsplatz als Grund genannt. Manchmal ist aber auch die Partnerschaft der Anlass, nach St.Gallen zu ziehen. An der Neuzuzügerbegrüssung bin ich persönlich mit Menschen in Kontakt getreten. Eine Frau hat mir erzählt, sie und ihr Partner seien aus Zürich hierhergezogen. Als Vorzüge St.Gallens nannten sie den grünen Ring um die Stadt, die Kompaktheit und kurzen Wege, die in St.Gallen zu Fuss zurückgelegt werden könnten und das kulturelle Angebot, das sie als überraschend gross kennen gelernt hätten. Sie schwärmten auch von der schmucken sauberen Altstadt und den zahlreichen ausgezeichneten Restaurants bei uns.

Wegen welcher Jobs kommen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach St.Gallen?

Das sind hauptsächlich Jobs im Gesundheitswesen, in der Informatik und bei Finanzunternehmen. In und um St.Gallen gibt es viele interessante Jobs in diesen Branchen, sowohl bei etablierten Firmen als auch bei Start-ups.

Der Arbeitsplatz spielt also eine Rolle und weiche Faktoren. Dann schreckt der vergleichsweise hohe Steuerfuss von 141 Prozent nicht ab?

Die Zuzüger schauen nicht zu allererst auf den Steuerfuss. Gewiss: Es gibt Einwohnerinnen und Einwohner, die ziehen von St.Gallen weg, auch wegen der Steuern. Sie gehen in Agglomerationsgemeinden, in denen sie die Vorzüge der Stadt gleichwohl nutzen können. Unsere Befragungen zeigen: Bei den Gründen für einen Wegzug kommt die Steuerbelastung jedoch erst an vierter Stelle. Es gibt andere Gründe.

Was kommt vor dem Steuerfuss?

Beispielsweise der geeignete Wohnraum. Wir bekommen immer wieder zu hören von Wegzügern, sie fänden in der Stadt kein geeignetes und finanzierbares Wohneigentum. Sie wären grundsätzlich zufrieden hier. Sie loben die familienergänzende Tagesbetreuung von Kindern, die wir bieten, oder wie Neuzuzüger schätzen sie das kulturelle Angebot. In den Agglomerationsgemeinden finden sie aber das Wohneigentum oder Land, das sie sich wünschen.

Das vergangene Jahr war beim Bevölkerungswachstum aussergewöhnlich. Doch selbst wenn wir die Flüchtlinge aus der Ukraine ausklammern: Ende 2022 lebten fast 800 Menschen mehr in der Stadt St.Gallen als vor einem Jahr. Hält dieser Trend an, sind wir rasch bei 100’000 Einwohnern. Macht das Tempo nicht auch Sorge?

Nein. Wir müssen uns bewusst sein: Die Weltbevölkerung wächst. Wir in St.Gallen sind darauf vorbereitet, werden nicht überrascht. Wir haben eine Innenentwicklungsstrategie, die das Potenzial aufzeigt, wo wir nach innen wachsen können. Parallel dazu haben wir eine Freiraumstrategie, weil wir wissen, dass nicht jeder Quadratmeter in der Stadt verbaut werden kann. Wir brauchen bei allem Wachstum Grünräume, und zwar qualitativ gute. Es gibt in der Stadt Grünräume, die nenne ich nur Alibi-Grünflächen. Sie sind da, nützen aber wenig.

Wo zum Beispiel gibt es Alibi-Grünflächen?

Es gibt Siedlungen, denen sieht man an: Hier gab es Auflagen, Grünflächen zu schaffen, aber die Leute halten sich dort gar nicht auf, weil die Grünräume unattraktiv sind. Hier müssen wir verstärkt auf Biodiversität achten und darauf, dass die Grünräume in den Quartieren attraktiv sind für Einwohnerinnen und Einwohner sowie ihre Kinder.

Mehr Einwohner bedeutet mehr Verkehr.

Das ist klar. Wir haben ein Mobilitätskonzept und ein Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. Daran halten wir fest, das hat sich bewährt. Wir werden das Mobilitätskonzept jetzt aktualisieren. Der Fuss- und Veloverkehr sowie der öffentliche Verkehr spielen dabei weiterhin eine wichtige Rolle. Insbesondere braucht es Verbesserung bei der S-Bahn. Wir stehen in ständigem Dialog mit dem Kanton, dieser wiederum mit dem Bund. Der Kanton nimmt unsere Anliegen ernst. Die Verbindungen müssen schneller und die Stadtbahnhöfe in regelmässigem Takt bedient werden. Dann steigen die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Pendlerinnen und Pendler um auf den öffentlichen Verkehr. Das muss die Stossrichtung sein. Aber wir müssen uns bewusst sein: Der Ausbau der Bahninfrastruktur ist teuer und braucht Zeit. Deswegen brauchen wir Geduld.

Mehr Einwohner bedeuten auch mehr Schülerinnen und Schüler. Reicht der Schulraum für eine Zukunft mit Bevölkerungswachstum?

Nein. Wir haben heute schon die Situation, dass wir mit den Räumen für den Unterricht und für die Tagesbetreuung am Limit sind. Wir müssen hinkriegen, dass wir mehr Synergien mit den Schulräumen hinkriegen. Die familienergänzende Tagesbetreuung ist ein ständig wachsendes Bedürfnis. Wir brauchen Raum. Aber wir können uns nicht bei jedem Schulhaus komplett separate Betreuungsräume leisten.

Das ist die Krux. Dort, wo die Stadt eine neue Tagesbetreuung bauen will, gibt es Widerstand wie vor wenigen Jahren bei der Sömmerliwiese und aktuell bei der Sportwiese im Boppartshof. Wie lösen Sie dieses Problem, das sich mit weiterem Bevölkerungswachstum zuspitzt?

Der Widerstand ist nie gegen die Tagesbetreuung gerichtet. Wir müssen in Zukunft Kompromisse finden, damit wir es schaffen, dass Freiräume erhalten bleiben und die Schule sich entwickeln kann. Da helfen Partizipationsprozesse, in denen das Ganze betrachtet wird. Im Boppartshof ist dies zum Beispiel möglich.

Demnächst wird der Richtplan und später die Zonenplanung revidiert. Inwiefern beeinflusst das Bevölkerungswachstum diese Instrumente?

Das Bevölkerungswachstum beeinflusste beides von Anfang an; es ist eine Prämisse. Wir rechnen ja schon lange mit einer Einwohnerzahl von rund 100’000. Die Frage ist das Tempo dorthin. Wir streben ein gesundes Wachstum an. Wir wollen unsere Qualitäten behalten.

Wie machen Sie persönlich Werbung für die Stadt St.Gallen?

Ich rate jenen, die sich bei mir über St.Gallen erkundigen, einfach durch die Altstadt zu schlendern, auf die Hügel zu gehen und den Ausblick zu geniessen und in einem der vielen guten Restaurants einzukehren.

Wenn man Ihnen zuhört, hat man den Eindruck, viele weiche Faktoren machten St.Gallen attraktiv. Ist der Steuerfuss kein Standortfaktor?

Der Steuerfuss ist und bleibt selbstverständlich ein wichtiges Thema. Wir werden auch wieder darüber diskutieren. Es muss unser Ziel bleiben, eine faire Verteilung der Zentrumslasten zu erreichen sowie neue steuerkräftige Einwohnerinnen und Einwohner zu gewinnen. Wir können den Steuerfuss jedoch nicht einfach mir nichts, dir nichts runterholen.

Was braucht es, dass das möglich wird?

Wir haben steigende Ausgaben. Das ist aber nicht immer hausgemacht, auch wenn reklamiert wird, das habe mit einer linken Stadtregierung zu tun. Das hat es nicht. Seit 2008 geht die Schere der Steuerfüsse im Kanton St.Gallen weiter auf; der innerkantonale Finanzausgleich funktioniert nicht. Hier ist der Hund begraben. Unsere Ausgaben steigen, weil gewisse Kosten nicht fair verteilt sind. Andere Kantone haben einen besseren Finanzausgleich.

Oft ist vom Stadt-Land-Graben die Rede, die SVP bewirtschaftet dieses Thema fleissig. Wie wichtig ist für die Attraktivität der Stadt die Zusammenarbeit mit den Agglomerationsgemeinden im Grünen Ring?

Diese Zusammenarbeit ist sehr wichtig. Es ist ein Geben und Nehmen. Die Stadt ist wirtschaftlich und gesellschaftlich der Motor der ganzen Region. Davon profitieren die Nachbarn. Im Gegenzug profitieren die Stadt und ihre Einwohnerinnen und Einwohner vom schönen Naherholungsgebiet, das die Nachbargemeinden zu bieten haben.

