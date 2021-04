Interview «Wir wollen die Gastronomen sicher nicht noch zusätzlich plagen»: Amtschefin kontert Vorwürfe aus der Branche Die 44-jährige Karin Jung leitet das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. Im Interview räumt sie mit hartnäckigen Falschmeldungen zu den Härtefallgesuchen auf und erklärt, weshalb Gastronomen einen Finanzplan benötigen. Sandro Büchler 22.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wichtig ist Empathie für die teils stark betroffenen Menschen», sagt Karin Jung im Interview. Bild: Ralph Ribi (20. April 2021)

Ohne Treuhänder sei das Ausfüllen eines Härtefallgesuchs kaum mehr zu bewerkstelligen, klagen zahlreiche Gastronominnen, Gastronomen und Ladenbesitzer aktuell. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?

Karin Jung: Ich kann die Kritik ein Stück weit nachvollziehen. Andererseits will ich betonen, dass diese Abläufe nicht als Selbstzweck gedacht sind. Wir sind aufgrund der Vorgaben von Bund und Kanton zu einer Einzelfallprüfung der Gesuche verpflichtet. Damit dies möglich ist, müssen gewisse Unterlagen eingereicht werden, ein Jahresabschluss von 2018 und 2019 oder ein Finanzplan etwa. Wir müssen uns bewusst sein, wir verteilen hier Steuergelder. Da ist es unsere Pflicht, die Gelder – auch im Sinne der Steuerzahler – so einzusetzen, dass es jenen Unternehmen zugutekommt, die auch eine reelle Überlebenschance haben. Deshalb knüpfen wir die Auszahlung der Härtefallgelder an gewisse Bedingungen und kontrollieren diese.

Es braucht einen Finanzplan, sagen Sie. Kann ein Gastronom so etwas einfach aus dem Ärmel schütteln?

Die meisten Unternehmen machen sich Gedanken zu ihren Finanzen. Ob sie dies in der Form machen, wie wir es mit der zur Verfügung gestellten Excel-Tabelle einfordern, oder ähnlich, kann ich nicht beurteilen. Aber ich behaupte, die meisten, gerade erfolgreiche Unternehmen, erstellen ein Budget und machen sich Überlegungen dazu, wie ihr Unternehmen in Zukunft läuft und funktioniert.

Zur Person Karin Jung ist seit zweieinhalb Jahren Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen. Zuvor leitete die 44-Jährige von 2009 bis 2018 das Amt für Wirtschaft und Arbeit sowie die Standortförderung im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Davor arbeitete Jung in St.Gallen für den Textilverband Schweiz, zuletzt als Mitglied des Kaders.



Jung besuchte die Kantonsschule am Brühl, bildete sich weiter an der FHS als Betriebsökonomin FH und schloss ein Nachdiplomstudium an der Hochschule Luzern mit dem Master in Public Management ab. Die FDP-Politikerin präsidiert zudem aktuell den Herisauer Einwohnerrat. Die gebürtige Uzwilerin ist verheiratet und lebt in Herisau. (sab)

Das «Tagblatt» berichtete von Gastronomen...

Sie sprechen immer von den Gastronomen. Das Härtefallprogramm ist einerseits für Unternehmen aus den bezeichneten Branchen, die einen Umsatzrückgang von 40 Prozent erlitten haben, und andererseits für Unternehmen, die behördlich geschlossen wurden – darunter die Gastrobranche. Es ist aber nicht ein Programm nur für Gastronomen, wo­rüber wir hier sprechen.

Sind die Gastronomen einfach am lautesten?

Ein Stück weit, ja. Die Branche steht klar vor grossen Herausforderungen. Bei den Gesuchstellern und insbesondere bei den Gastronomen hält sich aber hartnäckig die Ansicht, dass 20 Prozent vom Umsatz vergütet werden. Das ist nicht richtig.

«Es werden die ungedeckten Fixkosten bis maximal 20 Prozent vom Umsatz vergütet.»

In der Regel machen die ungedeckten Fixkosten jedoch nicht einen Fünftel vom Umsatz aus. Es gab einige, die einfach automatisch ein Gesuch für 20 Prozent vom Umsatz gestellt haben – und die Gastronomen bekommen dann natürlich eine Kürzung.

Karin Jung, Leiterin des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen während dem Interview. Bild: Ralph Ribi (20. April 2021)

Das Härtefallgesuch einiger Gas­tronomen wurde massiv gekürzt – weshalb, wird nicht ausgeführt. Für eine ausführliche Begründung müsse eine anfechtbare, kostenpflichtige Verfügung verlangt werden. 250 Franken kostet das. Ist das nicht etwas übertrieben, die bereits arg gebeutelten Gastronomen zusätzlich zur Kasse zu bitten?

Wir wollen die Gastronomen sicher nicht noch zusätzlich plagen. Aber es ist grundsätzlich so, dass für eine staatliche Handlung etwas bezahlt werden muss. Es gibt einen gesetzlich geregelten Ablauf, wie die Gesuche geprüft werden. Am Ende dieses Prozesses teilen wir dem Gesuchsteller unseren Entscheid mit.

«Hat er das Gefühl, unsere Berechnung sei falsch, kann er eine kostenpflichtige Verfügung verlangen.»

Dies muss begründet sein. Darauf basierend prüfen wir, ob vielleicht effektiv etwas übersehen wurde, ob später eingereichte Unterlagen zusätzlich zu würdigen sind, oder ob der Antragssteller etwas vergessen hat zu erwähnen. So haben wir die Möglichkeit, das Gesuch nochmals eingehend zu prüfen.

Wird das häufig verlangt?

Es gibt einige, die davon Gebrauch machen. Einige erkundigen sich auch, ob gewisse Punkte berücksichtigt worden seien. Ist jemand mit unseren Erläuterungen noch immer nicht einverstanden, stellen wir eine Verfügung aus, die, – wie in einem Rechtsstaat möglich – angefochten werden kann. Aber in der Regel nehmen wir zuerst Kontakt auf mit demjenigen, der sich bei uns meldet. Vieles lässt sich am Telefon erklären. Einige haben aber die falsche Erwartung, dass 20 Prozent vom Umsatz vergütet werden, was oftmals auch von den Medien so transportiert wurde.

Wie meinen Sie das?

Viele Gastronomen haben einmal gehört, es gebe 20 Prozent vom Umsatz – und sind verärgert, wenn sie viel weniger bekommen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Nur, und das möchte ich nochmals betonen, die Information, dass es 20 Prozent vom Umsatz gibt, ist schlichtweg falsch. Die Härtefallunterstützung ist keine Umsatzerstattung oder Umsatzausfallerstattung. Es werden lediglich die ungedeckten Fixkosten erstattet. Wenn beispielsweise ein Betrieb im 2020 Gewinn erzielt hat – und davon gibt es zum Glück immer noch einige –, dann gibt es in diesem Betrieb auch keine ungedeckten Fixkosten.

Am Freitag teilte der Kanton mit, dass von den über 1500 eingereichten Härtefallunterstützungsgesuchen 83 Prozent erledigt seien. Zahlreiche Gastronomen sagten, sie hätten lange auf den Entscheid gewartet – teils drei Monate. Verstehen Sie den Unmut der Wirte?

Dass jemand drei Monate warten musste, ist schlicht falsch. Wir haben das genau angeschaut: Die durchschnittliche Bearbeitungszeit, sprich vom Eingang bis zum Entscheid, beträgt fünfeinhalb Wochen – inklusive Nachfragen. Es gibt ganz viele Gesuche – insbesondere aus der Gastrobranche –, die unvollständig oder mit falschen Unterlagen eingehen. Dies führt zu Nachfragen.

«Überall dort, wo man nachfragen muss, dauert es länger.»

Wie ist die Qualität der Unterlagen?

Sehr unterschiedlich. Die einen machen es sehr gut, und dann gibt es aber auch andere, die nicht das einreichen, was verlangt wird. Sobald Unterlagen unvollständig oder in schlechter Qualität eingereicht werden, bedingt dies, dass wir nachfragen und Unterlagen nachfordern. Bis diese eintreffen, können wir das Gesuch nicht weiter bearbeiten.

Bei der Umsetzung des Härtefallprogramms gab es immer wieder Anpassungen am Prozedere?

Ja. Da Gesetz und Verordnung des Bundes geändert wurden, haben sich dadurch Änderungen im kantonalen Härtefallprogramm ergeben. Gesuche, die bereits eingegangen waren, mussten nach den neuen Kriterien erneut geprüft werden. Dadurch gab es natürlich gewisse Verzögerungen im Prozess.

«Die Ungeduld des Antragstellers ist verständlich.»

Wenn man auf Geld wartet, will man das so schnell wie möglich.

282 Gesuche musste das Volkswirtschaftsdepartement ablehnen. Ein knappes Viertel davon galt per Ende 2019 als überschuldet. Ist der Konkurs dieser Unternehmen mit dem Negativentscheid quasi besiegelt?

Eine pauschale Aussage kann man hier nicht machen. Es ist wichtig, zu berücksichtigen: Ende 2019 heisst, vor der Pandemie, also in einer Hochkonjunkturphase, ist das Unternehmen überschuldet gewesen. Das Unternehmen hatte also bereits vor der Krise ein Problem. Die Härtefallunterstützung ist so ausgelegt, dass diejenigen Betriebe unterstützt werden, die aufgrund der Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind. Es kann nicht Aufgabe der Härtefallunterstützung sein, einen Strukturerhalt zu betreiben.

Im Restaurant Bierfalken in St.Gallen ist noch immer aufgestuhlt. Nur einen Take-away betreibt Inhaber René Rechsteiner. Bild: Ralph Ribi (24. März 2021)

Mehr als 40 Betriebe erhalten keine Härtefallgelder, weil sie das Kriterium der Mindestumsatzeinbusse von 40 Prozent nicht erfüllten. Werden diese Betriebe für ihr gutes, teils innovatives Wirtschaften im vergangenen Sommer und Herbst bestraft?

Das ist nicht von der Hand zu weisen. Dies gilt aber nicht für Gastronomen. Sie, wie alle anderen behördlich geschlossenen Betriebe, müssen den Umsatzrückgang nicht nachweisen, für sie entfällt dieses Kriterium.

«Für alle anderen Betriebe ist der Vorwurf nicht ganz aus der Welt zu schaffen.»

Da ist der eine, der sich bemühte, vielleicht innovative neue Geschäftsideen ausprobierte und so Umsatz generiert hat. Und da der andere, der – böse gesagt – auf der faulen Haut lag. Das ist ein Stück weit ungerecht. Die gesetzlichen Bestimmungen von Kanton und Bund sehen jedoch diese 40 Prozent Umsatzeinbusse als Kriterium vor, damit eine Härtefallunterstützung ausgerichtet werden kann.

Wie kommt das bei den Unternehmern an?

Ich habe grosses Verständnis für Unternehmer, die sagen, es sei kompliziert und aufwändig. Die gesetzlichen Grundlagen – bei der Kurzarbeit noch viel mehr als bei der Härtefallunterstützung – wurden schon x-mal angepasst und geändert. Für ein Unternehmen ist das eine enorme Herausforderung. Das ist definitiv so. Aber es ist die Aufgabe der Verwaltung, die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen zu vollziehen. Die Verlässlichkeit, dass gesetzliche Bestimmungen in der Schweiz für alle gleichermassen gelten, ist ein hoher Wert.

Wieso können eigentlich Gastronomen, die 2020 oder 2021 neu gestartet sind, keine Härtefallunterstützung beantragen?

Der Kanton St.Gallen hält sich an die Vorgaben des Bundes. Die waren bis anhin so, dass nur Unternehmen von Härtefallunterstützung profitieren können, die vor dem 1. März 2020 gegründet wurden. Anfang April 2021 wurde die Bundesverordnung angepasst, der Kanton St.Gallen hat die neue Regelung übernommen. Jetzt ist der Stichtag 1. Oktober 2020. Ein Unternehmen muss also vor dem 1. Oktober 2020 gegründet worden sein, um Härtefallunterstützung beantragen zu können. Diejenigen, die sich entschieden haben, im Laufe der Pandemie ein Unternehmen zu gründen, kannten das Marktumfeld. Sie wussten, welche Herausforderungen die aktuelle Situation mit sich bringt und haben sich bewusst auch darauf eingelassen.

Wie viel Mut braucht es, jetzt ein Unternehmen zu gründen?

Ich glaube, es ist nicht eine Frage der aktuellen Zeit. Es braucht immer Mut. Und es braucht den Glauben an eine Geschäftsidee, an Möglichkeiten und an Chancen. Sonst gründet man kein Unternehmen. Die Situation jetzt unterscheidet sich somit nicht von anderen Zeiten.

«Es braucht eine gesunde Portion Mut, aber es braucht vor allem den Glauben an die Geschäftsidee.»

Sie und Ihre 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stark gefordert. Während andernorts alles still steht, türmen sich bei Ihnen die Aktenberge. Wie bewältigen Sie das?

Meine Mitarbeitenden und ich sehen, dass unsere Arbeit einen Sinn hat. Wir leisten einen Beitrag zur Bewältigung dieser für uns alle schwierigen Situation. Das motiviert mich, aber vor allem auch meine Mitarbeitenden enorm. Wir haben eine breite Palette an Aufgaben. Nebst den Härtefallgesuchen gibt es im RAV eine grosse Anzahl Stellensuchende, die von uns betreut werden. Dann der ganze Bereich Kurzarbeitsentschädigung, von der Voranmeldung bis zur Auszahlung. Wir kontrollieren Schutzkonzepte.

Blick in Karin Jungs Büro: Sie und ihre 350 Mitarbeitenden bewältigen aktuell Berge von Gesuchen. Bild: Ralph Ribi (20. April 2021)

Vor einem Jahr, als die Grenzen geschlossen waren, haben wir zudem Sonderbewilligungen ausgestellt für Personen, die trotzdem in die Schweiz einreisen durften. Es sind ganz viele unterschiedliche Arbeiten, die bei uns zusammenlaufen. Wir sind der Überzeugung, dass wenn wir einen guten Job machen, wir so auch unsere Wirtschaft, die Unternehmen und unsere Gesellschaft unterstützen. Und das motiviert.

Von wann bis wann arbeiten Sie?

Es ist eine Sondersituation und deshalb wird bei uns viel und lange gearbeitet. Wir sind uns dessen sehr bewusst, dass es wichtig ist, dass die Zahlungen rausgehen, die Firmen unterstützt werden. Wir alle geben unser Bestes.

Hinter jedem Unterstützungsgesuch steht eine Existenz, steht oft eine ganze Familie. Sie erhalten sicherlich auch Anrufe von verzweifelten Unternehmern?

Ja, diese Anrufe und E-Mails gibt es. Ich und all meine Mitarbeitenden haben grosses Verständnis für diese teils wirklich stark betroffenen Menschen. Empathie ist wichtig in solchen Situationen.

Gibt es Fälle, die Ihnen nahegehen?

Ich sehe einfach, wie gross der Einschnitt, wie gross die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Wirtschaft, auf unser gesellschaftliches und soziales Leben sind. Das beschäftigt mich stark. Allerdings muss man berücksichtigen, dass es solche Schicksale nicht nur während der Pandemie gibt. Die gibt es auch sonst. Und wir haben jetzt auch nur von jenen gesprochen, die nicht glücklich sind mit der Unterstützung, die sich womöglich mehr erhofft haben. Es gibt auch ganz viele, die sich bei uns bedanken, die froh sind für die Unterstützung. Aus diesen Rückmeldungen ziehen meine Mitarbeitenden und ich natürlich auch ganz viel Motivation und Energie, um weiterzuarbeiten.

Sie waren mehrere Jahre für den Textilverband Schweiz tätig. Vor Ihrer Leitungsfunktion in St.Gallen leiteten Sie die das Amt für Wirtschaft und Arbeit sowie die Standortförderung im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Wie beurteilen Sie die Wirtschaft St.Gallens?

Wir haben ganz viele Unternehmen und Branchen, die auch während der Pandemie einen tollen Job machen – innovativ sind, sich unglaublich schnell an die Situation angepasst haben. Das beeindruckt mich immer wieder. Deshalb habe ich auch ein gutes Gefühl für die Zukunft der St.Galler Wirtschaft.

Sie hätten einen schönen Beruf, sagten Sie vergangenen Sommer der «Appenzeller Zeitung». Stimmt das noch immer?

Ja, selbstverständlich! Denn ich bin überzeugt, unsere Arbeit ist sinnhaft, wir können einen Beitrag leisten, um die Krise zu bewältigen. Und eine sinnhafte Arbeit macht Freude.