Der St.Galler Standortförderer erklärt die «Sankt»-Kampagne

Interview «Wir wollen den Stolz wecken»: Der St.Galler Standortförderer über die «Sankt»-Kampagne, die Steuerbelastung und die ÖV-Anbindung Die städtische Standortförderungen bewirbt neuerdings Areale im Westen von St.Gallen proaktiv und eben hat das Parlament 400'000 Franken für die Weiterführung der «Sankt»-Kampagne gesprochen. Leiter Samuel Zuberbühler sagt, was er sich von den Projekten erhofft und warum er Zuzüger und Arbeitgeber nach St.Gallen locken möchte. Marlen Hämmerli 03.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung: «Mit der Sankt-Kampagne kann eine Bewegung entstehen.» Bild: Ralph Ribi

Samuel Zuberbühler, Leiter der städtischen Standortförderung, arbeitet im 9. Stock des Rathauses mit Blick auf die Stadt St.Gallen. In der Ferne ist die Baustelle des Kantonsspitals zu sehen. Hinter ihm hängt eine Reihe von «Sankt»-Plakaten. Mit der Kampagne wirbt er für die Schönheiten der Stadt.

Sind Sie ein Schönmaler?

Samuel Zuberbühler: Nein, es ist mehr so, dass ich zuerst das Positive sehe. Ich konzentriere mich primär auf das Gute, auf die Standortvorteile. Dementsprechend möchte ich das in den Vordergrund stellen.

Das soll auch die «Sankt»-Kampagne. Sie soll uns sagen, wie schön die Stadt ist. Wenn ich hier wohne, weiss ich das schon.

Ein Standort hat zum ersten Ziel, dass die Bevölkerung selbstbewusst auf ihren Wohnort schaut. Viele tun das, aber es hat noch Potenzial. Die Kampagne soll deshalb den Stolz wecken. Dass Einwohnerinnen und Einwohner sagen: Wir wohnen in St.Gallen, weil das eine super Stadt ist. Nicht zu gross, nicht zu klein, kompakt. Grün, aber doch mit urbanen Qualitäten. Wir wollen der Bevölkerung diese Standortvorteile aufzeigen und auch unbekannte Ecken zeigen.

Sankt Pedalo, Sankt Genuss, Sankt Goldstück – diese Begriffe treffen auf alle Städte zu.

Für die Begriffe kann man das durchaus so gelten lassen. Es gibt aber keine weitere grosse Stadt in der Schweiz, deren Name mit «Sankt» beginnt. Darum haben wir auch das Gefühl, das für uns nutzen zu können. Die Zusatzbegriffe bezeichnen immer einen Moment oder Ort, von dem eine Person sagt: «Genau das ist für mich St.Gallen.» Ziel ist es aber danach schon, mit den Begriffen Alleinstellungsmerkmale oder Stärken zu präsentieren.

Aber die Alleinstellungsmerkmale werden nicht beworben. Nehmen wir «Sankt Pedalo». In Zürich fahren sie auch Velo.

Die Idee der «Sankt»-Kampagne ist es, die Angebote der Stadt zu kommunizieren. Das Schöne ist ausserdem, sie ist sehr breit einsetzbar. Es kann eine Bewegung entstehen. Nehmen wir «I Love New York». Die vor langer Zeit entstandene Kampagne mit dem Herzli hat sich international verbreitet. Nicht, dass wir denselben Anspruch hätten. Aber auch die Bevölkerung oder Unternehmen können die «Sankt»-Kampagne mittragen.

Stadtsanktgaller und Camper Samuel Zuberbühler leitet seit 2019 die Standortförderung der Stadt St.Gallen. Der 35-Jährige ist in St.Georgen und im Riethüsli aufgewachsen. Später schloss er an der Hochschule Luzern mit dem Master of Advanced Studies in «Brand und Marketing Management» ab. Ab 2011 arbeitete er als Marketing Leiter bei «Schweiz Tourismus» in Zürich. Heute hat er zwei Töchter im Alter von sechs Monaten und zweieinhalb Jahren. In seiner Freizeit ist er mit einem Gravel Bike im Gelände unterwegs oder geht mit der Familie campen.

Ziel der Fortsetzung ist es, Zuzüger anzulocken. 100'000 Einwohner sollen es künftig sein. Die Zahl stagniert aber seit Jahren unter 80'000. Wie sollen wir aus eigener Kraft um 20'000 wachsen?

Man darf sich nicht zu stark auf die Zahl 100'000 fokussieren. Die Grundaussage lautet: «Die Stadt soll und will wachsen.» Ob Arbeitskräfte oder Einwohnerinnen und Einwohner – das Wachstum soll qualitativ geschehen. Darauf zielen all die Strategien, die wir im vergangenen halben Jahr veröffentlicht haben. Verdichtung fördern, Wohnraum bauen, der dem Markt entspricht, Freiräume schaffen. Das Angebot ist auf dem Weg. St.Gallen hat auch schon sehr viele Qualitäten. Das muss man aber auch kommunizieren. Viele, die temporär hier sind – für die Ausbildung – oder hier arbeiten, wissen nicht, was die Stadt sonst noch bietet.

Also hat St.Gallen viel Potenzial, aber …

... man muss es ins Schaufenster stellen! Ein Umzugsentscheid ist nicht von heute auf morgen gefällt. Vielleicht kommt das erste Kind und man geht auf die Suche. Wenn die Leute genug früh spüren, dass zum Beispiel beim Wohnangebot viel geht, lautet der erste Gedanke nicht: «Wir ziehen weg.» Sondern: «Wir schauen mal, was es hier gibt.»

Würden St.Gallen und Gossau fusionieren, hätten wir auf einen Schlag über 98'000 Einwohner. Wäre eine solche Fusion für die Standortförderung interessant?

Klar gibt es Synergiepotenzial. Es gibt aber Bereiche, wo wir schon heute sehr stark mit anderen Gemeinden kooperieren. Zivilschutz oder Steueramt sind Beispiele. Auf dieser Basis funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut. Ein Beispiel ist Asgo, also St.Gallen West-Gossau Ost. Ein Entwicklungsgebiet, das drei Gemeinden, der Kanton und Wirtschaftsvertreter gemeinsam entwickeln. Ein super Weg, damit nicht jeder an seiner Grenze aufhört zu denken.

Die Studie zu den Effekten der HSG auf die Region zeigt, vier Fünftel der Studenten verlassen die Stadt.

Ich habe die Studie noch nicht im Detail gelesen, stütze aber die Aussage. Viele Studierende suchen die Metropole. Wir wollen ihnen natürlich St.Gallen näherbringen und das Potenzial aufzeigen. Oft ist es auch so, dass man nach ein paar Jahren merkt: Ich vermisse das Kompakte und die Lebensqualität von See, Bergen und vom Grünen.

Die Steuerbelastung ist ein wichtiger Grund für den Wegzug. Sankt Steuerparadies werden wir nie.

Samuel Zuberbühler, Leiter der Standortförderung. Bild: Ralph Ribi

Man muss aufpassen, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Die Stadt hat viele Qualitäten, weil sie eine Stadt ist. Sie hat ein riesiges Angebot an ÖV, Freizeit-, oder Betreuungsmöglichkeiten. Alles ist auf relativ kompaktem Raum erhältlich. All das hat aber seinen Preis. Klar, die Steuern sind im Vergleich zu den angrenzenden Gemeinden relativ hoch. Aber nehmen wir als Beispiel den öffentlichen Raum. Ich habe viele Leute, die hierher kommen und sagen, die Aufenthaltsqualität sei ausserordentlich gut. Die Qualität ist hoch, das zahlt man mit den Steuern.

Mit dem Zug bin ich schnell von Gossau oder Wittenbach in St.Gallen. Ich kann also in Wittenbach wohnen, zahle weniger Steuern, bin aber doch sehr schnell in St.Gallen für einen Theaterbesuch.

Es ist ein Wechselspiel. Man profitiert voneinander. Das Gewerbe in St.Gallen ist auf den Einzugsraum rundum angewiesen. Die Gastronomie hat Gäste aus Teufen oder Wittenbach. Diese beleben wiederum die Stadt. Gleichzeitig profitiert die Stadt von anderen Gemeinden. Wir haben keinen Seeanstoss, dafür geht man nach Rorschach.

Wir müssten also verstärkt als Region werben?

Grundsätzlich wäre es begrüssenswert, als Region aufzutreten. Die Stadt ist jedoch sehr relevant für die Region, als Zentrum und von ihrer Bedeutung her. Also stellen wir sie ins Schaufenster.

Warum soll ein Unternehmer aus dem Grossraum Zürich oder Winterthur in die Pampa ziehen?

In St.Gallen kommen in Zukunft zum Beispiel neue Absolventinnen und Absolventen der HSG aus den Bereichen Gesundheit und ICT auf den Markt. Wer jetzt oder in den nächsten Jahren hier investiert, kann davon direkt profitieren. Gleichzeitig ist die Erreichbarkeit gut. Man ist innert 50 Minuten am Flughafen und unter 60 Minuten in Zürich. In München ist man ab Dezember nochmals eine halbe Stunde schneller. Auch haben wir noch Areale zur Verfügung. Stichwort «St.Gallen West». Aber es ist auch wichtig, dass man diese Kompetenzen sichtbar macht.

Zur Erreichbarkeit des Flughafens: Die St.Galler Regierung will den Halt dort zu Gunsten von Wil streichen. Was halten Sie davon?

Das ist möglich, solange wir noch regelmässig an den Flughafen kommen.

Einmal in der Stunde, reicht das?

Mehr wäre natürlich vorteilhaft.

Haben wir mit wirklich eine Chance gegen eine Universitätsstadt wie Zürich?

Die Disziplinen sind ja nicht einfach eine Kopie vom Angebot anderer Städte. Die School of Medicine soll wirtschaftswissenschaftliche Themen und Medizin verbinden. Auch IT mit Gesundheit zu verbinden, hat sehr viel Potenzial. Das wird ein starker Fokus mit der Chance, dass sich daraus Spin-offs oder Start-ups entwickeln.

Viele Arbeitnehmer pendeln nach St.Gallen. Hier hat es also schon jetzt viele Arbeitsplätze und die ÖV-Infrastruktur für all die Pendler zahlen wir. Warum wollen Sie noch mehr Unternehmen anlocken?

Am besten ist es, wenn die Leute so nah wie möglich am Arbeitsort wohnen. So verursachen sie weniger Mobilität. Unser Vorteil: Wir haben alle Quartiere miteinander und dem Zentrum erschlossen. Mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeuten auch Wertschöpfung. Ob jetzt für die Gastronomie, den Detailhandel oder ob sie mit ihrem Unternehmen Leistungen anderer Unternehmen beziehen.