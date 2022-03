Interview «Wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten»: Wie sich die Stadt St.Gallen in der Ukraine-Krise engagieren will Mehr als eine halbe Million Menschen sollen die Ukraine bereits verlassen haben. Die Solidarität mit ihnen ist gross. In St.Gallen haben Kanton und Privatpersonen erste Spenden- und Hilfsaktionen lanciert. Auch die Stadt sei gewillt, Unterstützung zu leisten, sagt Stadträtin Sonja Lüthi. Christina Weder Jetzt kommentieren 01.03.2022, 19.25 Uhr

Seit Kriegsbeginn am vergangenen Donnerstag passieren täglich Tausende Menschen die Westgrenze der Ukraine und suchen Zuflucht in den Nachbarstaaten Polen, Ungarn, Rumänien, Slowakei und Moldau. Wie sich der Flüchtlingsstrom weiterentwickeln wird, ist derzeit noch ungewiss. Doch das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer bewegt auch hierzulande und löst Betroffenheit aus. Auch die Stadt St.Gallen will Unterstützung leisten, wie Stadträtin Sonja Lüthi im Gespräch sagt.

Hat die Stadt St.Gallen vor, sich in der Ukraine-Krise zu engagieren und Flüchtlinge aufzunehmen?

Stadträtin Sonja Lüthi, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: Benjamin Manser

Sonja Lüthi: Wir erleben eine humanitäre Katastrophe in unmittelbarer Nähe. Der Bund hat auf diese Krise reagiert, sowohl durch den Erlass von Sanktionen als auch durch die Absichtserklärung, Flüchtende unkompliziert und rasch aufzunehmen. Wir tragen diese Haltung uneingeschränkt mit.

Welche Frage beschäftigt Sie aktuell?

Aktuell ist die Frage, ob wir direkt Flüchtlinge aufnehmen dürfen. Das ist für Gemeinden bis jetzt grundsätzlich nicht möglich. Das Flüchtlingswesen funktioniert so, dass die Flüchtlinge vom Bund über den Kanton und den Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (Tisg) auf die Gemeinden verteilt werden. Dieses System funktioniert gut. Wir wollen grundsätzlich daran festhalten.

Wird die Stadt also nicht von sich aus aktiv?

Wir sind erschüttert darüber, was in der Ukraine passiert. Und wir sind bereit, unseren Beitrag zu leisten. Wir stehen deshalb im Austausch mit dem Kanton, dem Tisg und den anderen Gemeinden, um zu schauen, wie wir sinnvoll vorgehen sollen. Noch ist nicht abzuschätzen, wie viele Flüchtlinge tatsächlich kommen, wann sie kommen oder wie lange sie bleiben. Der Kanton geht im Moment nicht von einer grossen Flüchtlingswelle aus. Es sind derzeit viele Fragen offen.

Wenn die Stadt von heute auf morgen Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen könnte, wo würde man sie unterbringen? Gibt es bereits Ideen?

Die Stadt ist auf die weitere Entwicklung vorbereitet. Wir können auf die Erfahrungen der Flüchtlingskrise aus dem Jahr 2015 zurückgreifen. Aktuell ist es aber für konkrete Massnahmen zu früh. In den kommenden Tagen wird sich diesbezüglich einiges konkretisieren.

Worauf stellen Sie sich ein?

Zu erwarten ist, dass vor allem Frauen, Kindern und älteren Personen Schutz gewährt werden muss. Männer dürfen die Ukraine nicht verlassen. Sie sind zu den Waffen gerufen. Wir wollen versuchen, auf die Bedürfnisse dieser Personengruppen Rücksicht zu nehmen. Das kann zum Beispiel einen Einfluss auf die Wahl der Unterbringung oder auf Fragen zur Beschulung haben.

Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria im September 2020 haben Sie sich dafür starkgemacht, dass die Stadt mehr Flüchtlinge aufnimmt. Wie ist das heute?

Wir machen uns auch heute stark, dass Flüchtlinge aufgenommen werden. Damals handelte es sich um eine Initiative, die von mehreren Städten ausging, die in der Flüchtlingsfrage aktiver werden wollten. Die Leute auf Lesbos sitzen seit Jahren in den Flüchtlingscamps fest. Bei der Flüchtlingskrise in der Ukraine befinden wir uns erst am Anfang. Die Flüchtlinge sind nicht blockiert, die Grenzen sind offen. Der Bund prüft derzeit, das Asylverfahren für die Ukrainerinnen und Ukrainer zu vereinfachen. Ich würde das sehr begrüssen.

Wie ist das weitere Vorgehen bei der Stadt?

Es ist entscheidend, dass wir die Verantwortung mit Bund und Kanton wahrnehmen und das Vorgehen gemeinsam koordinieren. Es gilt auch, sich zusammen mit dem Kanton und dem Tisg mehrere Szenarien zu überlegen, die eintreffen könnten. Es geht um viele Menschen. Und die Lage kann sich schnell verändern.

Was steht dabei für Sie im Vordergrund?

Zentral wird sein, für die Betroffenen eine gute Lösung zu finden – wenn sie denn bis in die Schweiz kommen. Dabei wird eine Rolle spielen, ob es sich um einen Kurzaufenthalt oder eine längerfristige Unterbringung handelt. Im Moment sieht es danach aus, dass viele Flüchtlinge aus der Ukraine vor allem in den Nachbarländern bleiben und möglichst rasch zurück in ihr Heimatland wollen. Weiter werden Flüchtlinge direkt zu Verwandten in die Schweiz kommen. Unklar ist heute jedoch, wie lange sie den vorübergehenden Schutz brauchen.

Welchen Beitrag kann die Stadt sonst noch leisten?

Wir sind bereit, einen Beitrag für die Nothilfe vor Ort und in den Nachbarländern zu sprechen. Ich spüre viel Solidarität in der Bevölkerung und bei verschiedenen Organisationen. Die Stadt kann hier auch eine koordinierende Rolle einnehmen.

