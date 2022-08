St.Gallen: Polizeikommandant will Sicherheitsgefühl noch stärken

Interview «Wir setzen unsere begrenzten personellen Ressourcen optimal ein»: So interpretiert der Kommandant der St.Galler Stadtpolizei eine aktuelle Sicherheitsuntersuchung Die Resultate einer Sicherheitsstudie der Ostschweizer Fachhochschule sind für Ralph Hurni, den Kommandanten der St.Galler Stadtpolizei, kein Grund für sofortige Massnahmen. Gleichwohl soll das subjektive Sicherheitsempfinden gestärkt werden. Sandro Büchler und Daniel Wirth Jetzt kommentieren 18.08.2022, 12.00 Uhr

Ein gefragter Mann: Ralph Hurni, Kommandant der St.Galler Stadtpolizei, an einer Medienkonferenz nach den Krawallen an Ostern letzten Jahres. Die Osterkrawalle waren ein Auslöser für die Studie der Ostschweizer Fachhochschule. Bild: Ralph Ribi

Eine soeben veröffentlichte Studie der Ostschweizer Fachhochschule OST zeigt: Die Mehrheit der St.Gallerinnen und St.Galler fühlt sich in der Innenstadt sicher. Allerdings: Jede dritte befragte Person wurde in den vergangenen Jahren schon einmal verbal oder körperlich angegriffen. Wie reagiert die Stadtpolizei als Auftraggeberin der Untersuchung auf deren Ergebnisse? Ihr Kommandant Ralph Hurni steht Red und Antwort.

Wie beurteilen Sie ganz allgemein die Ergebnisse der Studie?

Ralph Hurni: Die Stadtpolizei ist über das positive Umfrageergebnis erfreut. Sowohl das subjektive Sicherheitsempfinden sowie die Stadtpolizei im Speziellen erhalten von der Bevölkerung gute Noten. Dass zudem unsere Präsenz an Wochenenden in der Innenstadt als genau richtig empfunden wird, zeigt, dass wir unsere begrenzten personellen Ressourcen aus Sicht der Befragten optimal einsetzen.

Zwar fühlt sich ein Grossteil der befragten Personen sicher in der St.Galler Innenstadt. Alleine in der Nacht nimmt dieser Wert aber rapide ab. In der Onlinebefragung – ein Teil der Studie – resultierte auf einer Skala von 1 bis 10 ein Wert von 5.35 punkto Sicherheitsempfinden. Wie ordnen Sie diese Zahl ein?

Dass sich Personen weniger sicher fühlen, wenn sie nachts im Dunkeln alleine in der Stadt unterwegs sind, kann kaum überraschen. Das ist sehr menschlich und dürfte ganz grundsätzlich so sein.

Was raten Sie Personen, die nachts Angst haben, wenn sie unterwegs sind?

Personen, die sich nachts alleine unsicher fühlen, empfehlen wir in Begleitung unterwegs zu sein. Zudem kann man uns in Notfällen über die 117 jederzeit anrufen. Die Stadtpolizei profitiert von kurzen Wegen und ist rasch vor Ort, wenn sie gebraucht wird. Allenfalls beruhigt das Personen, die sich nachts alleine unsicher fühlen.

Mehr als ein Drittel aller Befragten gab an, in den vergangenen fünf Jahren schon einmal in der Innenstadt belästigt, bedroht oder tätlich angegriffen worden zu sein. Wie reagieren Sie auf diese Erkenntnis?

Diese Zahl erscheint durchaus hoch. Eine konkrete Einordnung fällt uns aber schwer, da zwischen belästigt, bedroht oder sogar tätlich angegriffen eine ziemliche Spannweite liegt. Wer selber in der Stadt feiern geht, weiss, dass es gerade wenn Alkohol im Spiel ist, häufiger zu kleineren Auseinandersetzungen, Belästigungen sowie bis hin zu Tätlichkeiten kommen kann. Das ist unschön, aber auch nicht neu und wir intervenieren gerade an Wochenenden regelmässig bei solchen Zwischenfällen.

Was raten Sie Personen, die belästigt oder bedroht werden?

Wir empfehlen, bei gravierenderen Zwischenfällen Anzeige zu erstatten.

Die Befragten sind der Meinung, dass eine frühere Prävention bei Kindern und Jugendlichen einen positiven Einfluss auf das Sicherheitsempfinden ausmachen würde. Was bedeutet das konkret?

Frühprävention bezieht sich bei der Polizei hauptsächlich auf die Verkehrssicherheit. Bei der Prävention zu Sicherheitsthemen bei Jugendlichen kommt unsere Jugendpolizei zum Zug. Als wir im Sommer 2021 eine Häufung schwerer Gewalttaten erlebten, haben wir im Bereich Prävention beispielsweise auf das richtige Verhalten bei sich anbahnenden Konflikten aufmerksam gemacht.

Wie funktionierte das genau?

Neben aufgestellten Plakaten war unsere Jugendpolizei, welche viele Jugendliche persönlich kennt, an Wochenenden verstärkt präventiv unterwegs. Die Botschaft ist einfach: lieber einmal zu viel die Polizei rufen als einmal zu wenig. Und besser bevor eine Situation eskaliert. Also schon, wenn sich deutliche Spannungen und Aggressionen abzeichnen und nicht erst wenn, es zu Auseinandersetzungen kommt.

Wie will die Stadtpolizei auf die Ergebnisse der Studie reagieren?

Aufgrund der guten bis sehr guten Ergebnisse sehen wir keine Notwendigkeit für Sofortmassnahmen. Wir werden die Ergebnisse aber selbstverständlich zusammen mit anderen betroffenen städtischen Stellen genauer analysieren und prüfen, wo wir mit welchen Massnahmen das subjektive Sicherheitsempfinden weiter fördern können.

Wie sieht es mit den personellen Ressourcen aus?

Klar ist, dass wir mit unseren personellen Ressourcen gerade an Wochenenden schon heute am Limit laufen. Hingegen zeigen die Ergebnisse, dass die bereits heute intensive Zusammenarbeit verschiedener Stellen wichtig und richtig ist, um auch zukünftig ein gutes Sicherheitsempfinden zu gewährleisten.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.

