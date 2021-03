Interview «Wir mussten Gummischrot aus Notwehr einsetzen»: Die St.Galler Stadtpolizei bereitet sich auf ein unruhiges Osterwochenende vor Kaum sind die letzten Scherben nach den Krawallen in der St.Galler Innenstadt weggewischt, macht ein neuer Gewaltaufruf in sozialen Medien die Runde. Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer sagt, man wolle anhand der Bild- und Videoaufnahmen vom vergangenen Wochenende gezielt weitere Personen kontrollieren. Sandro Büchler 29.03.2021, 19.15 Uhr

Die Vandalenakte am letzten Märzwochenende führten in der St.Galler Innenstadt zu Sachschäden von mehreren 10'000 Franken. Bild: Raphael Rohner (26. März 2021)

In der Nacht auf Samstag randalieren Jugendliche in der St.Galler Innenstadt: Sie schlagen Dutzende Scheiben ein, bewerfen die Polizei mit Glasflaschen und Steinen und zerstören auf ihrem Zug durch die Gassen alles, was nicht niet- und nagelfest ist.

Aufruf zur Coronaparty: «Um durchzudrehen.» Bild: Leserreporter

Nach der Krawallnacht ist vor der Krawallnacht: Auf Snapchat, Tiktok und anderen Social-Media-Kanälen wird für den bevorstehenden Freitag und Samstag erneut zu Gewalt aufgerufen. «Nehmen wir St.Gallen auseinander» heisst es da etwa. Jugendliche aus Zürich und anderen Städten werden mobilisiert, nach St.Gallen zu kommen.

Gut unterrichtete Quellen sprechen bereits von über 500 Jugendlichen, die nach St.Gallen kommen wollen. Wie viele es schliesslich sein werden und wie gewaltbereit diese sind, lässt sich zurzeit noch nicht abschätzen. Stadtpolizei-Sprecher Dionys Widmer lässt sich im Interview nicht in die Karten blicken. Denn zum Grosseinsatz vom vergangenen Freitag habe noch keine polizeiinterne Nachbesprechung stattgefunden.

Wie wappnet sich die Stadtpolizei für das kommende Wochenende?

Dionys Widmer: Es gehört zur täglichen Polizeiarbeit, Lagebeurteilungen vorzunehmen. So werden wir auch auf das kommende Wochenende Informationen einholen, Hinweisen nachgehen, eine entsprechende Beurteilung machen und das Wochenende in personeller und taktischer Hinsicht planen. Zudem laufen die Ermittlungen zu möglichen Straftaten von vergangenem Freitag auf Hochtouren. Wir bereiten uns aufgrund von Foto- und Videoaufnahmen darauf vor, gezielt weitere Anhaltungen machen zu können.

Dionys Widmer, Sprecher der St.Galler Stadtpolizei. Bild: PD

Der Freitag ist Karfreitag, ein Feiertag. Welchen Einfluss hat das?

Wir gehen nicht davon aus, dass dies einen grossen Einfluss haben wird.

Ist allenfalls gar schon mit Scharmützeln am Donnerstagabend zu rechnen?

Wir beurteilen die Lage laufend und richten uns entsprechend dieser aus. Welche Informationen uns vorliegen, geben wir aus polizeitaktischen Gründen nicht bekannt.

Wird die Polizei wieder mit einem Grossaufgebot präsent sein?

Aus polizeitaktischen Gründen geben wir auch hierzu keine Informationen bekannt.

Wie beobachtet die Stadtpolizei in den kommenden Tagen, was in den sozialen Medien vor sich geht?

Um Lagebeurteilungen vorzunehmen, werden verschiedene Informationsquellen – darunter auch Social Media – genutzt. Jedoch erhalten wir auch immer wieder wertvolle Hinweise aus der Bevölkerung, für welche wir dankbar sind. So darf man jederzeit Hinweise der Polizei melden, welche selbstverständlich vertraulich behandelt werden.

Welche Lehren zieht die Stadtpolizei aus dem vergangenen Wochenende?

Gerade bei grösseren Einsätzen wird der Einsatz stets analysiert und es gibt eine Nachbesprechung. Diese steht noch aus. Da es sich hierbei aber oft auch um die taktische Polizeiarbeit handelt, werden Erkenntnisse daraus nicht kommuniziert.

Am Samstag sagten Sie, die Stadtpolizei wisse nicht, ob Jugendliche verletzt wurden. Uns sind Verletzte bekannt: Eine Person erlitt eine Platzwunde am Kopf, eine Person wurde am Bein verletzt. War der Einsatz von Gummischrot gerechtfertigt?

Bevor Gummischrot eingesetzt wurde, wurden Flaschen, Steine oder Böller gegen die Polizeikräfte geworfen. Das ist eine massive Gefährdung unserer Mitarbeitenden und kann zu schlimmen Verletzungen führen.

«Wir mussten Gummischrot einsetzen, um uns aus Notwehr selbst zu schützen.»

Polizeikräfte räumen den Roten Platz und die Gartenstrasse: Danach verlagern sich die Krawalle in die Innenstadt. Rechts im Bild ist der Einsatz von Reizstoff zu erkennen. Bild: Sandro Büchler (26. März 2021)

Wieso konnte die Polizei die Randalierer erst in der Marktgasse stoppen, nachdem sie vom Roten Platz durch die ganze Altstadt gezogen waren? Wieso konnten die Polizeikräfte die Jugendlichen beispielsweise nicht schon in der Gallusstrasse von beiden Seiten einkesseln?

Eine Einkesselung klingt einfach, ist aber gerade in einer Innenstadt mit den verschiedensten Seitengassen und Wegen eine grosse Herausforderung. So stehen für Randalierer verschiedenste Wege offen.

In der Mitteilung am Samstag riefen Sie die Bevölkerung dazu auf, man solle Videos und Bildmaterial von den Krawallen der Polizei zusenden. Wie viele Zusendungen haben Sie erhalten?

Wir haben bereits zahlreiche Hinweise sowie Bild- beziehungsweise Videomaterial seitens Bevölkerung erhalten. Die Auswertungen laufen noch, werden aber noch mehrere Tage oder Wochen dauern. Deshalb können wir aktuell noch nicht sagen, wie viel es sind.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.