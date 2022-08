St.Gallen: Strassenkunstfestival «Aufgetischt» war ein Vollerfolg

Interview «Wir hatten sagenhaftes Wetterglück»: Der Leiter des St.Galler Strassenkunstfestivals «Aufgetischt» zieht eine positive Bilanz Christoph Sprecher ist zufrieden. Der künstlerische Leiter des Strassenkunstfestivals und Geschäftsführer des Vereins Aufgetischt erlebte drei herrliche und friedliche Tage in der Altstadt, wie er sagt. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 15.08.2022, 11.45 Uhr

Jongleure, Akrobatinnen, Zauberer, Musikantinnen, Clowns: Das neunte Strassenkunstfestival «Aufgetischt» hat von Freitag bis Sonntag ein grosses Publikum in die St.Galler Altstadt gelockt. Der Anlass hat nach 2019 und zwei Jahren Coronapandemie erstmals wieder stattgefunden – mit einer verlängerten Spieldauer und an einem neuen Datum. Christoph Sprecher, Geschäftsführer des Vereins Aufgetischt, zieht eine positive erste Bilanz.

Christoph Sprecher, die Ausgabe 2022 des «Aufgetischt» hat sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer in die Altstadt gelockt. Lief alles rund?

Ja. Wir hatten sagenhaftes Wetterglück. Die Veranstaltung verlief friedlich, wie hatten keinerlei nennenswerte Reklamationen.

Das Strassenkunstfestival fand zum ersten Mal an drei Tagen statt. Der Sonntag war neu. Wie ist ihr Eindruck, kamen auch am Sonntag Leute?

Es kamen erstaunlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag. Normalerweise ist es in der St.Galler Altstadt an einem Sonntag ausgesprochen ruhig. Das war diesen Sonntag ganz anders. Die Menschen, die es am Sonntag in die Altstadt zog, die kamen speziell wegen des Festivals und seiner Künstlerinnen und Künstler.

Das Festival wurde auch zum ersten Mal im August ausgetragen, normalerweise findet es im Mai statt. Hat sich die Verschiebung gelohnt?

Wir haben es ja nicht aus freien Stücken nach hinten verlegt im Kalender. Der Grund war die Coronapandemie und die Aufhebung der Massnahmen dagegen. Wir hatten dieses Jahr einfach zu wenig Zeit, um alles auf die Beine zu stellen und seriös zu organisieren für ein «Aufgetischt» im Frühsommer.

Nach dem Publikumserfolg in diesem Jahr: Bleiben Sie dem August als «Aufgetischt»-Datum jetzt treu?

2023 wollen wir das Strassenkunstfestival wieder im Mai durchführen. Es ist so: Im August haben wir mehr Wettersicherheit, wie sich dieses Jahr gezeigt hat. Im Gegenzug sind wir nicht die Einzigen, die im August eine Veranstaltung durchführen; es ist jeweils sehr viel los, die Konkurrenz gross. Jetzt wollen wir schauen, wie es im Mai 2023 läuft. Allenfalls kommen wir danach zum Schluss, am August festzuhalten.

Am Samstag hatte es sehr viele Leute in der Altstadt, die den Künstlerinnen und Künstlern zuschauten. Haben Sie schon eine Ahnung, wie viele Bändel Sie verkauften oder wie viel Publikum kam?

Nein, im Detail kann ich das noch nicht sagen. Wir haben noch nicht abgerechnet. Schätzungen sind schwierig, zumal wir diesbezüglich nicht mit der Polizei zusammenarbeiteten. Ich denke aber, dass an jedem einzelnen Tag zwischen 10'000 und 15'000 Zuschauer kamen.

Wie war die Resonanz der Künstlerinnen und Künstler?

Die Rückmeldungen war allesamt positiv. Das tut gut. Die Künstlerinnen und Künstler und wir freuen uns heute schon auf die «Aufgetischt»-Ausgabe im nächsten Jahr.

