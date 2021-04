Interview «Wir haben auch mal eine tote Maus gefunden»: Kantonschemiker erklärt, warum man in St.Gallen trotzdem guten Gewissens auswärts essen kann Eine Grüselbeiz aus Gossau musste wegen hygienischer Mängel geschlossen werden, der Wirt erhielt einen Strafbefehl. So etwas ist laut Kantonschemiker eine absolute Ausnahme. Er und seine Inspektorinnen und Inspektoren müssten weniger als fünf Prozent der Betriebe beanstanden. Julia Nehmiz 29.04.2021, 19.30 Uhr

Der St.Galler Kantonschemiker und sein Inspektorenteam haben im 2020 insgesamt 2763 Kontrollen durchgeführt – nur sieben Gastrobetriebe mussten temporär geschlossen werden. 80 bis 85 Prozent erfüllen die lebensmittelrechtlichen Anforderung gut. Symbolbild: Britta Gut

Seit 2008 ist Pius Kölbener St.Galler Kantonschemiker. In dieser Zeitspanne haben er und seine 13 Lebensmittelinspektoren und -kontrolleure rund 40'000 Kontrollen durchgeführt. Seine erfreuliche Erkenntnis: Trotz einiger weniger Schwerenöter wie beispielsweise die Beiz in Gossau («Tagblatt»-Bericht vom 27.4.2021), die einen Strafbefehl kassierte, könne man im Kanton guten Gewissens auswärts essen: «Das muss auch so sein», sagt er.

Pius Kölbener, St.Galler Kantonschemiker, Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen. Bild: Tobias Garcia

Wie viele Gastrobetriebe mussten Sie im Kanton im vergangenen Jahr schliessen?

Pius Kölbener: Eine Schliessung ist wirklich eine Ausnahme. Im Jahr 2020 haben wir im Kanton 2763 Kontrollen durchgeführt. Bei sieben Betrieben hat das zu einer Schliessung geführt. Die Zahlen zeigen jedes Jahr ein ähnliches Bild. 80 bis 85 Prozent der Betriebe erfüllen die lebensmittelrechtlichen Anforderungen wirklich gut. Bei 10 bis 15 Prozent haben wir Beanstandungen, sie müssen gewisse Massnahmen erfüllen, um weiter Lebensmittel verarbeiten oder produzieren zu dürfen. Dort führen wir oftmals noch eine Nachkontrolle durch. Dass wir wirklich schlechte Zustände antreffen, diese Zahl bewegt sich im sehr tiefen Prozentbereich.

Müssen die beanstandeten Lokale für immer schliessen?

Schliessungen sind meist temporär. Die sieben Betriebe, die im 2020 schliessen mussten, konnten alle später wieder öffnen. Sie müssen schliessen, je nach Beanstandung überlagerte und vergammelte Lebensmittel entsorgen, eine Tiefenreinigung durchführen, vereinzelt Gerätschaften entsorgen und neue anschaffen. Dann kommen wir für eine Nachkontrolle vorbei. Das Lokal muss von uns wieder freigegeben werden, damit es öffnen kann.

Werden alle Gastrobetriebe regelmässig kontrolliert?

Wenn Sie einen Lebensmittelbetrieb eröffnen – ob Imbiss, Lokal oder Bäckerei –, müssen Sie sich bei uns melden. Wir führen ein risikobasiertes Kontrollsystem: Wir nehmen die Daten der letzten Inspektion, gewichten diese, und berechnen anhand eines Algorithmus den nächsten Kontrolltermin.

Werden die Kontrollen angekündigt?

Nein, die Betriebe werden nicht vorgewarnt. Wir machen immer unangekündigte Kontrollen. Die minimale Kontrollfrequenz für Restaurants ist zwei Jahre, wenn der Betrieb bei der letzten Kontrolle gut abgeschnitten hat. Wenn sie schlecht ausfiel, kommt die nächste Kontrolle schneller, vielleicht schon nach drei Monaten. Im vergangenen Jahr mussten wir bei 4,6 Prozent aller Kontrollen eine Nachkontrolle durchführen.

Was sind die häufigsten Mängel, die Sie und Ihr Kontrollteam beanstanden?

Oft sind es Hygienemängel, es wird zu wenig genau gereinigt. Oder wir finden überlagerte, zum Teil auch verdorbene Lebensmittel. Oder es gibt bauliche Mängel, dass beispielsweise die Decke abblättert über einer Stelle, wo gekocht wird. Oder es gibt Schimmel an den Wänden.

Was war das Schlimmste, was Sie je vorfanden?

Das augenfällig Schlimme: verschimmelte Tomatensauce, die darauf wartet, wieder aufgekocht zu werden. Vergammelte Lebensmittel. Oder ein Raum, wo unverpackte Würste ungekühlt neben Gartenschläuchen und Reinigungschemikalien gelagert wurden. In einer Bar haben wir auch mal eine tote Maus gefunden. Aber das war wirklich eine absolute Ausnahme.

Man kann im Kanton St.Gallen also guten Gewissens auswärts essen?

Absolut! Das muss auch so sein.

Auf was muss ich als Gast achten, damit ich in keiner Grüselbeiz lande?

Uns gibt es ja, weil Sie das nicht merken. Wenn Sie in der Gaststube sitzen, sehen Sie nicht, was in der Küche abläuft. Und nein, man kann nicht von der Hygiene auf der Gasttoilette auf die Küchenhygiene schliessen. Es gibt gewisse Indizien wie eine schmuddelige Serviette. Aber auch dies kann ein Ausreisser sein. Der Kanton betreibt grossen Aufwand mit Lebensmittelkontrollen. Das kostet den Steuerzahler einiges, aber dafür kann er davon ausgehen, dass die Lokale, Restaurants und Imbisse die lebensmittelrechtlichen Anforderungen erfüllen. Übrigens: Nicht jede Gourmetküche ist automatisch ein Vorzeigebetrieb, es gibt auch Nobelrestaurants, wo es an Hygiene mangelt, so wie es auch einfache Büezerbeizen gibt, die hervorragende Hygiene haben.

Gehen Sie selber eigentlich noch gerne auswärts essen?

Oft, ja klar. Wenn nicht gerade alle Beizen wegen der Coronamassnahmen geschlossen sind. Man kann dazu stehen: Das Niveau, die Einhaltung der Anforderungen ist im Kanton wirklich gut. Wir haben nur wenige Schwerenöter, die uns recht beschäftigen. Aber als Konsument, als Konsumentin muss ich überall essen können, ohne mir eine Lebensmittelvergiftung einzufangen; das ist der Anspruch.