Interview «Wir gehen von einem friedlichen Anlass aus»: St.Galler Stadtpolizei sagt, mit welchen Auflagen das Solidaritätscamp bewilligt wurde Drei Wochen nach den St.Galler Osterkrawallen findet im Kantipark ein Solidaritätscamp statt. Die Organisatoren wollen auf die desolate Lage der Menschen im Flüchtlingslager Moria aufmerksam machen. Die Stadtpolizei begleitet die Kundgebung am Samstag und Sonntag. Sandro Büchler 23.04.2021, 05.00 Uhr

Im Juni 2020 endete die «Black Lives Matter»-Kundgebung im Park vor der Kantonsschule am Burggraben. Rund 1000 Personen zogen damals mit. Ganz so viele dürfen es beim Solidaritätscamp von Samstag auf Sonntag nicht sein. Die Stadtpolizei bewilligte maximal 50 Personen. Bild: Sandro Büchler (13. Juni 2020)

Maximal 50 Personen, 25 Zelte und das Tragen von Gesichtsmasken: Das sind die Rahmenbedingungen für das von Samstag auf Sonntag stattfindende Solidaritätscamp im Kantipark. Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, sagt im Interview, die Organisatoren hätten ein umfassendes Schutzkonzept vorgelegt.

Das Solidaritätscamp im Kantipark am Samstag wurde von der Stadtpolizei bewilligt. Mit welchen Auflagen?

Dionys Widmer: Es handelt sich hierbei um eine Kundgebung. Wobei Auflagen in Bezug auf diverse Vorschriften eingehalten werden müssen. Dazu zählen Auflagen wie die Einhaltung der Ruhe- und Nachtzeiten, die Nutzung des bewilligten Perimeters, der maximalen Anzahl von 25 Zelten oder das Tragen einer Gesichtsmaske. Die Bewilligung gibt den Teilnehmenden aber auch die Möglichkeit, trotz Fahrverbot für Auf- und Abbauzwecke in das Areal zu fahren, eine Feuerschale zu nutzen oder Flyer zu verteilen.

Dionys Widmer, stellvertretender Leiter der Fachstelle Kommunikation bei der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Gibt es eine festgelegte Maximalzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern?

Es dürfen gemäss Covid-Richtlinien maximal 50 Personen daran teilnehmen.

Im vergangenen September hängte das Kollektiv «Nette und solidarische Menschen» in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an vier leerstehenden Häusern in der St.Galler Innenstadt Transparente auf, um auf das Leid der Menschen auf der griechischen Insel Lesbos aufmerksam zu machen. Die Transparente wurden bereits am nächsten Morgen von der Stadtpolizei wieder entfernt. Wieso lässt man das Organisationskollektiv nun mit dem Solidaritätscamp gewähren?

Das Aufhängen der Transparente war verboten, weshalb wir dort eingeschritten sind. Für die Kundgebung am kommenden Wochenende wurde ein Gesuch und sogar ein Schutzkonzept eingereicht. Wir haben dieses geprüft und konnten den Anlass im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften bewilligen.

Ein Kollektiv forderte im September dazu auf, Flüchtlinge aus Griechenland unkompliziert aufzunehmen: Transparente am Hotel Ekkehard und an der Felsenstrasse. Bild: PD (13. September 2020)

Bietet das Camp nicht Potenzial für eine Eigendynamik, die man noch am Osterwochenende um jeden Preis unterbinden wollte? Wie begegnet dem die Stadtpolizei?

Es handelt sich um eine bewilligte Kundgebung, wobei der Veranstalter die Verantwortung über die Durchführung trägt. Gemäss den Vorgesprächen mit dem Veranstalter gehen diese – wie auch wir – von einem friedlichen Anlass aus. Deshalb gibt es keinen Grund, diese Aktion nicht zu bewilligen.

Gibt es Bedenken, dass Querulanten das Camp als Anlass missbrauchen könnten, um Aufruhr zu stiften?

Ausschliessen kann man dies bei keiner Veranstaltung. Aber wir wie auch der Veranstalter gehen aktuell von einem friedlichen Anlass aus. Sollten Auflagen nicht eingehalten werden oder sollte es zu Problemen kommen, werden wir entsprechende Massnahmen einleiten.

Wie wird die Stadtpolizei vor Ort präsent sein?

Die Stadtpolizei St.Gallen wird den Anlass eng begleiten und auch vor Ort sein. Ebenso werden wir Kontakt zum Veranstalter haben. Sollte es zu Problemen oder der Missachtung von Auflagen kommen, werden wir entsprechende Massnahmen einleiten. Das könnte auch die Auflösung der Kundgebung zur Folge haben. Wir setzen aber wie immer zuerst auf den Dialog.