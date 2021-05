Maria Pappa: St.Galler Stadtpräsidentin im Interview

Interview «Wir dürfen nicht sprunghaft agieren»: Stadtpräsidentin Maria Pappa verteidigt die wenig bewegenden Legislaturziele 2021 bis 2024 des St.Galler Stadtrates Die Legislaturziele des Stadtrats kommen wie immer unaufgeregt daher. Stadtpräsidentin Maria Pappa erklärt im Interview, weshalb. Interview: Daniel Wirth 18.05.2021, 16.45 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa (links) bei der Präsentation der Legislaturziele. Stadtrat Markus Buschor und Stadträtin Sonja Lüthi hören ihr gespannt zu im 12. Stock des Rathauses am Bahnhofplatz. Tobias Garcia

Der St.Galler Stadtrat hat seine Ziele für die Legislatur 2021 bis 2024 definiert und verabschiedet. Am Dienstag hat er sie vorgestellt. Das Papier umfasst neun Handlungsfelder und wird im Juli dem Stadtparlament vorgelegt. Stadtpräsidentin Maria Pappa wehrt sich dagegen, die neuen Legislaturziele seien bürokratisch und staubtrocken.

Maria Pappa, die Legislaturziele kommen ausgesprochen nüchtern daher. Wie sollen sich die Einwohner der Stadt dafür begeistern?

Maria Pappa: Wenn sie die einzelnen Legislaturziele sehen und die Vision 2030 betrachten, können sie sich schon dafür begeistern. Denn die Ziele umfassen Dinge, die sehr interessant sind für eine Stadt.

Was konkret fehlt, ist etwas, das das Wirgefühl in der Stadt stärkt. Müsste die Stadtregierung nicht auch so etwas in den reichen Katalog ihrer Legislaturziele einbauen?

In der Vermarktungskampagne «Sankt», die wir bis 2023 weiterführen wollen und dafür dem Stadtparlament nächste Woche einen Kredit über 400'000 Franken beantragen, hat es solche Punkte, die das Wirgefühl stärken sollen. «Sankt» zeigt auf, wo wir gemeinsam stark sind und was wir gut machen. Genau das stiftet Identität.

Ihrem Vorgänger hat man nicht selten vorgehalten, er sei zwar ein solider Verwalter der Stadt, aber ihm fehlten die Visionen. Mit den nun präsentierten Legislaturzielen geht es exakt im selben Stil weiter.

Die Vision 2030 ist vor vier Jahren definiert worden. Diese Vision ist eine langfristige gute Grundlage. Wir haben im Stadtrat in seiner neuen Zusammensetzung die in den neun Handlungsfeldern formulierten Ziele genau studiert und diese geschärft, wo es nötig war. Klar: Auf dem Papier ist es nicht möglich, alles spannend und blumig zu gestalten. Aber: Für eine Stadt wie St.Gallen ist eine gewisse Kontinuität wichtig. Wenn wir ehrlich etwas erreichen wollen, dürfen wir nicht sprunghaft agieren, sondern nüchtern aufzeigen, wo wir hinwollen und auch darauf hinarbeiten. Wenn wir es hinkriegen, dass St.Gallen als Hauptstadt wahrgenommen wird, die das Zentrum für Kultur, für Sport, Wirtschaft und Gesellschaft wahrgenommen wird, dann haben wir schon vieles erreicht.

Bei den Wahlen im Herbst 2020 haben sich viele St.Gallerinnen und St.Galler einen Aufbruch erhofft, den Sie mit Ihrer Leidenschaft und Ihrem Feuer entfachen. Die Legislaturziele lassen diesen Veränderungswillen vermissen.

Das Feuer und die Bestrebung zur Veränderung sind insofern da, als dass wir die in der Vision 2030 formulierten Ziele gemeinsam erreichen wollen. Wir wollen eine smarte Stadt sein, eine intelligente. Wir wollen innovative Ideen aus der Bevölkerung in die Politik einfliessen lassen.

Eine ausgefallene Vision wäre zum Beispiel gewesen, 2024 aus Anlass seines 200-jährigen Bestehens ein einzigartiges Kinderfest auf die Beine zu stellen, auf das die Leute in der Stadt vier Jahre hätten hinfiebern können.

Das Kinderfest ist so etwas von selbstverständlich. Wir haben es 2021 einmal gestrichen wegen der Coronapandemie. 2024 hat das Kinderfest Jubiläum, das wird ein grosses Fest geben, das steht fest. Aber: Das Kinderfest ist ein einziger Anlass in der Agenda der Stadt. Einen einzigen Anlass in den Legislaturzielen herauszuheben, ist nicht sinnstiftend.

Basel nennt sich selbst die «Stadt der Museen». Das ist ein unspektakulärer und ehrlicher Slogan. Darunter können sich Alle etwas vorstellen. Ein solch deutlicher Leitsatz fehlt hier in St.Gallen.

Wir sind bei der Nexpo im Boot, der geplanten Landesausstellung der Städte. Hier bezeichnet sich St.Gallen aufgrund der Geschichte mit dem Kloster, der Stiftsbibliothek, der Universität und den Fachhochschulen als Wissensstadt.

Warum findet das keinen Platz in den aktuellen Legislaturzielen?

Hier stellt sich die gleiche Frage wie beim Kinderfest: Sollen wir in unseren Zielen bis 2024 lediglich mit Einzelbegriffen daherkommen? Die Vision 2030 ist ein umfassendes Papier mit neun Handlungsfeldern, die etwas Ganzes ergeben. Wir möchten in verschiedenen Feldern stark sein und nicht bloss punktuell. Unsere gemeinsame Vision lautet deshalb: St.Gallen ist als lebenswerte, weltoffene, ökologische und innovative Stadt das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Zentrum der Ostschweiz.