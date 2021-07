Interview «Wie ein Zirkus, der weiterzieht»: Die Macherin der Rollschuhdisco zieht Bilanz, bevor es weiter nach Rorschach geht Nach sechs Wochen auf der Bundwiese in Gossau zieht die Rollschuhdisco weiter. Organisatorin Céline Fuchs erzählt im Interview von besonderen Momenten und was in Rorschach auf Rollschuhbegeisterte wartet. Dinah Hauser 12.07.2021, 12.00 Uhr

Celine Fuchs und Walter Boos vom Verein Rollland organisieren die Rollschuhdisco. Bild: Benjamin Manser (11. September 2020)

Welche Erfahrungen haben Sie in den sechs Wochen in Gossau gemacht?

Céline Fuchs: Als Veranstalterin ist es ein schönes Gefühl, endlich wieder etwas machen zu können. Allerdings war ich etwas eingerostet und musste erst wieder ins Organisieren reinkommen. Mir bleiben die strahlenden Gesichter der Gäste und der Zuschauerinnen und Zuschauer in Erinnerung.

Was hat sie am meisten berührt?

Das innerliche Ringen der älteren Personen, als sie die Jungen auf dem Feld gesehen haben. Meist hat es sie dann doch noch gefuchst und sie haben sich auf die Rollen gewagt. Schön war auch zu sehen, wie sich die Generationen ausgetauscht haben. Ältere haben den Jungen geschildert, wie es in den 1970er- und 1980er-Jahren war, und gaben Tipps, wie man auf den acht Rollen bewegt und stoppt.

Wie viele Gäste hatten Sie in Gossau?

Für Sportlektionen sind über 1000 Kinder von Schul- und Kindergartenklassen gekommen. Und an schönen Wochenenden haben wir schätzungsweise bis zu 1000 Gäste gehabt. Leider hat das Wetter nicht immer mitgespielt. Erst war es zu heiss und dann kam der Regen. Insgesamt kamen wir so auf etwa 4000 bis 5000 Gäste.

Welchen Einfluss hat die Coronapandemie?

Man hat gemerkt, dass die Gäste anfangs noch verhalten waren. Mit dem Fall der Maskenpflicht per Anfang Juli hat sich das aber geändert. Zudem haben wir in Gossau eine grössere Rollfläche aufgebaut als geplant. Dies wegen der Abstandsregelungen. In Rorschach werden wir dann die Fläche wieder verkleinern – auch weil es auf der Seechilbi weniger Platz hat.

Erhalten Sie mit dem Fall der Maskenpflicht mehr Reservationen?

Ja, für Rorschach erhalten wir derzeit sehr viele von Unternehmen, aber auch von Privatpersonen, die etwa ihren Geburtstag feiern möchten. Nun da Anlässe wieder möglich sind, nutzen viele Leute die Gelegenheit. In Wil und in St.Gallen haben sich auch schon Schulklassen für nach den Sommerferien angemeldet.

In Rorschach bieten Sie einen «Brunch to Go» an. Was hat es damit auf sich?

Das ist eine neue Idee, die wir ausprobieren möchten. Brunch ist sehr beliebt – so wollen wir dies als Picknick am See mit schönem Ambiente anbieten. An anderen Standorten wie Gossau oder St.Gallen passt das eher weniger. Wer sich jeweils bis Donnerstag anmeldet, kann am Samstag oder Sonntag bei uns eine Decke und den Brunch abholen und sich nach dem Essen auf dem Rollfeld austoben, in den See springen oder einfach nur geniessen.

Welche weiteren Attraktionen gibt es in Rorschach?

Wie gewohnt findet samstags der «Silent Roll» statt. Bei dieser Rollschuhdisco steht der DJ in der Mitte des Felds, die Musik wird über Funkkopfhörer abgespielt. Auch gibt es wieder den Foodcorner mit den Kinosesseln. Die Geisterbahn, der Pumptrack und das Balllabyrinth wird es in Rorschach nicht mehr geben. Diese Attraktionen waren nur in Gossau verfügbar.

Wie läuft die Zügelaktion ab?

Man kann sich das vorstellen wie bei einem Zirkus, der weiterzieht. Am Sonntag haben wir mit dem Rückbau begonnen. Am Dienstag erfolgt dann der Transport nach Rorschach, wo wir die Rollbahn wieder aufbauen und ab Freitag Gäste begrüssen.

Weitere Informationen unter www.rollland.ch.