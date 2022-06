Interview: OK-Präsident der St.Galler National Games zieht Bilanz

Interview «Wie die Athletinnen und Athleten die Hitze weggesteckt haben, hat mich überrascht»: Der OK-Präsident der National Summer Games in St.Gallen zieht Bilanz Trotz der grossen Hitze sind die vier Wettkampftage der National Summer Games in St.Gallen über die Bühne gegangen. Martin Rutishauser, Präsident des Organisationskomitees der Spiele, zieht im Interview ein positives Fazit. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 21.06.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In dem Athletikzentrum fand der Basketballwettkampf statt. Bild: Michel Canonica (17.06.2022)

Martin Rutishauser ist Präsident des Organisationskomitees der National Summer Games in St.Gallen. Er blickt auf vier heisse und emotionale Tage zurück.

Die National Summer Games gingen reibungslos und ohne Zwischenfälle über die Bühne. Wie gross ist die Erleichterung?

Martin Rutishauser: Gross. Es war ein fantastischer Anlass von A bis Z. Das, was ich und mein OK-Team uns im Vorfeld erträumt hatten, konnten wir genau so realisieren. Das freut uns ungemein.

Es war das heisseste Wochenende des bisherigen Jahres. Wie sind die Athletinnen und Athleten damit umgegangen?

Martin Rutishauser, Präsident des Organisationskomitees der National Summer Games in St.Gallen. Bild: PD

Sie sind erstaunlich gut mit der Hitze umgegangen. Natürlich haben wir zusätzliche Wasserspender und Schattenmöglichkeiten bereitgestellt. Beim Pétanque oder beim Fussballspiel haben die Athletinnen und Athleten trotz teils brütender Hitze weitergespielt, geschwitzt und gekämpft. Wie die Athletinnen und Athleten das alles weggesteckt haben, hat mich wirklich überrascht. Klar waren einige müde nachher. Viele hatten aber noch Energie, um am Samstagabend an der Disco ausgelassen zu tanzen. Neben dem Sport sind das Fest und der Spass an einem solchen Anlass genauso wichtig. Das Miteinander ist ein elementarer Bestandteil der National Games.

Welchen Stellenwert haben die National Summer Games für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung?

Einen ganz hohen Stellenwert. Obwohl der Wettkampf als Breitensportanlass stattfindet, ist das für die Menschen punkto Erlebnis und Wertschätzung, die sie erhalten, vergleichbar mit den echten Olympischen Spielen. Der Anlass hat sehr schön gezeigt, wie nichtbehinderte Menschen und geistig beeinträchtige Menschen gleichberechtigt zusammen etwas schaffen und erleben können. Das Motto «St.Gallen mit allen» wurde während vier Tagen eindrücklich gelebt.

Und welche Bedeutung hat der Anlass für die Stadt St.Gallen?

Auch für die Stadt waren die Summer Games wichtig. Nicht nur der Spitzensport wie etwa der CSIO hat Platz in St.Gallen. Die Stadt zeigte sich auch offen für Inklusion. Das hat sich unter anderem wunderbar in den VBSG-Bussen gezeigt. Wir nutzen diese für den Transport der Athletinnen und Athleten zwischen den Sportstätten. In den Bussen trafen sie auf die «normalen» Busreisenden. Dabei entstand ein fröhlicher und bunter Umgang untereinander. Geistig beeinträchtigte Menschen sind in ihrer Art vielleicht etwas anders, aber ein genauso wichtiger Teil unserer Gesellschaft wie alle anderen.

Wie sieht die finanzielle Schlussabrechnung aus?

Für eine detaillierte Bilanz ist es noch zu früh. Grundsätzlich war die Finanzierung der National Games aber bereits vor der Durchführung gesichert. Kanton und Stadt, private Stiftungen, Sponsoren sowie zahlreiche Privat- und Firmenspenden haben den Anlass mit einem Budget von rund 3,5 Millionen Franken ermöglicht.

Was bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung?

Wahnsinnig eindrücklich war einfach das breite Spektrum an Emotionen während der vier Tage – nicht nur bei den Athletinnen und Athleten, sondern auch bei allen Helfenden. Das Miteinander und der natürliche Umgang untereinander waren berührend. Auch was das OK-Team in vielen Stunden und Nächten ehrenamtlich auf die Beine gestellt hat, bleibt mir in bester Erinnerung und verdient hohe Anerkennung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen