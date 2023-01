St.Gallen: Sonja Lüthi zieht Bilanz zu mediterranen Nächten

INTERVIEW «Wenn Gäste bewirtet werden, gibt es weniger Lärm und Littering»: Stadträtin Sonja Lüthi über den Pilotversuch mit mediterranen Nächten in St.Gallen Während zweier Sommer hat die Stadt St.Gallen 30 Gartenbeizen in der Innenstadt erlaubt, am Wochenende bis 1 Uhr offen zu bleiben. Die Bilanz von Stadträtin Sonja Lüthi fällt positiv aus. Im Interview erklärt sie, warum sie guter Dinge ist, dass auch in diesem Sommer wieder ein Hauch Mittelmeer durch die Gassen der Stadt wehen wird. Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 25.01.2023, 17.00 Uhr

Stadträtin Sonja Lüthi zieht Bilanz zu den mediterranen Nächten. Bild: Michel Canonica

Die Stadt ist mit dem abgeschlossenen Pilotversuch «Mediterrane Nächte» sehr zufrieden. So kam es lediglich zu einer Lärmklage pro Saison, die auf den Versuch zurückgeführt werden konnte. Wie erklären Sie sich das?

Sonja Lüthi: Hauptsächlich mit dem ordnungsgemässen Betrieb der Gartenbeizen. Wir haben Folgendes festgestellt: Wenn Gäste bewirtet werden, dann gibt es weniger Littering und nicht mehr Lärm, als wenn die Lokale draussen früher schliessen müssen.

Nach Abschluss des Pilotversuchs ändert sich an der gesetzlichen Grundlage aber nichts. Warum?

Weil das übergeordnetes Recht ist. Dass es ein baurechtliches Bewilligungsverfahren braucht, um die Bewirtschaftungszeiten anzupassen, basiert auf einem Bundesgerichtsentscheid.

Warum stimmen Sie die Resultate dennoch optimistisch, dass auch jene 70 Beizen, die heute wegen Einsprachen früher schliessen müssen, bald zum mediterranen Flair beitragen?

Der Pilotversuch stimmt uns insofern zuversichtlich, als dass es nur sehr wenige Reklamationen und keine Steigerung der Immissionen gab. Er hat die Akzeptanz in der Nachbarschaft erhöht. Das lässt den Schluss zu, dass es – sollte es zu Baugesuchen kommen – weniger Einsprachen geben wird.

Warum ist das im Interesse der Stadt?

Einerseits, weil es zur Gleichbehandlung beiträgt. Es gibt nämlich bereits heute viele Gastrobetriebe, die ihre Gäste am Wochenende in der Aussenrestauration bis 1 Uhr bewirten dürfen. Und zum anderen, weil es auch atmosphärisch einen Mehrwert bringt. Das hat man in den beiden Sommern beobachten können.

Man hat aber ebenfalls Probleme mit dem Konsumverhalten im öffentlichen Raum beobachten können. Zum Beispiel im Bermudadreieck im Sommer 2021, als die Stadt sogar die Augustinergasse absperrte wegen der Lärm- und Litteringexzesse.

Das ist der komplette Gegenentwurf dessen, was wir mit den mediterranen Nächten getestet haben. Nämlich eben den ordnungsgemässen Betrieb, der auch mit der Kontrolle und Verantwortung des Wirts oder der Wirtin einhergeht. In diesen Settings ist es zu keinen solchen Problemen gekommen. Die mit dem Ende der Coronaeinschränkungen im Juni 2021 aufgetretene Situation hatte nichts mit den Gastronomiebetrieben zu tun und darf deshalb auch nicht in Verbindung mit dem Pilotversuch gebracht werden.

Gleichzeitig lebt eine Stadt auch von Freiräumen ohne Konsumzwang und eben ohne «ordentlichen Betrieb».

Ja. Mit den mediterranen Nächten wurde die Fläche für Aussenrestaurationen jedoch nicht vergrössert. Wir haben in der Stadt genug solche Freiräume und wir tragen ihnen Sorge. Die Erfahrung zeigt ausserdem, dass sich gerade Jugendliche nicht einfach platzieren lassen. Sie finden ihre Orte, wo sie sich gerne aufhalten.

