St.Galler Wiborada: Hildegard Aepli über die Zukunft des Projekts

Interview «Vielleicht ein Wiborada-Musical auf dem Klosterplatz St.Gallen»: Theologin Hildegard Aepli über die Zukunft des Projekts Die vergessene Stadtheilige in Erinnerung rufen, Frauengeschichte sichtbar machen, das ist das Ziel des Wiborada-Projekts. Zum zweiten Mal liessen sich jetzt Freiwillige in einer Klause in der Stadt einschliessen. Mittlerweile ist klar: Bis 2026 wird das Projekt weitergeführt. Dann ist Grosses geplant. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 20.06.2022, 05.00 Uhr

Durchs Fenster mit der Stadt verbunden: Theologin Hildegard Aepli in der Wiborada-Zelle. Bild: Ralph Ribi

Stadtrauschen, Verkehrslärm, Baustellendröhnen. In der Klause selber: Ruhe. Helles Holz, ein Tisch, zwei Stühle, das Bett. Die Wiboradas auf Zeit sind aus der kleinen Holzhütte an der Kirche St.Mangen ausgezogen.

Fünf waren es in diesem Jahr, die sich für je eine Woche freiwillig einsperren liessen. So wollten sie sich auf Spuren der vergessenen St.Galler heiligen Wiborada begeben. Zweimal am Tag öffneten sie das Fenster zur Stadt, hörten zu, wenn jemand reden wollte, antworteten, wenn jemand Fragen hatte.

Initiatorin Hildegard Aepli spricht im Interview über die Zukunft des Projekts, was bislang erreicht wurde und warum man in der Klause zum wahren Kern des Lebens findet.

Wie war das Echo auf die zweite Durchführung Ihres Wiborada-Projekts? Sind Sie zufrieden?

Hildegard Aepli: Mehr als zufrieden. Die fünf Inklusinnen haben im Tagebuch notiert, wie viel Besuch sie empfangen haben. Sie empfingen 384 Menschen am Fenster und rund 40 Schulklassen. Das Interesse war enorm. Es hat sich gezeigt, dass das Projekt vor allem für Schulklassen eindrücklich ist.

Wirklich? Was sollte Kinder und Jugendliche daran interessieren?

Die Begegnung mit einer freiwillig eingeschlossenen Person. Zu sehen, mit wie wenig sie auskommt. Kein Wasserhahn, acht Liter Wasser pro Tag, das ist alles. Keine Dusche, nur eine Waschschüssel. Kein Handy, kein Computer, kein Internet, keine Social Media. Diese Reduktion – und trotzdem strahlt die Person aus, ihr geht es gut. Ein reformierter Religionslehrer hat nach dem Besuch geschrieben: «Das Geheimnis dieser Aktion steckt nicht in der spirituellen Soloübung, sondern in der Präsenz eines Menschen für die Stadt an einem festen Ort. Aussergewöhnlich und irgendwie heilsam.» Das finde ich eine wunderbare Zusammenfassung.

Und wie haben die fünf Inklusinnen die Zeit in der Zelle erlebt?

Die Rückmeldung war einhellig, obwohl es fünf ganz unterschiedliche Frauen aus verschiedenen Konfessionen waren. Alle sagten: Die Zelle ist ein Ort der Sehnsucht. Ein Ort der Ruhe. Wie eine Gebärmutter. Nichts müssen, man ist versorgt.

Nichts müssen stimmt nicht ganz, sie mussten jeden Tag zwei Stunden das Fenster für Gespräche öffnen.

Das stimmt. Trotzdem muss man beim Fenstertermin nicht auf die Uhr schauen, es gibt keine Agenda, keinen Anspruch, an die nächste Sitzung hetzen zu müssen, einzukaufen, Kinder abzuholen. Man darf einfach sein.

Das erklärt den Ort der Ruhe. Aber warum ein Ort der Sehnsucht?

Manche Leute von aussen fangen augenblicklich an zu weinen, wenn sie am Fenster stehen. Man kann einfach da sein. Das schützt. Man ist in der Klause auch gut aufgehoben. Das ist das Sensationelle an der Zelle.

Sie selber hatten sich letztes Jahr bei der Wiborada-Premiere als erste Freiwillige einschliessen lassen. Jetzt verspürten Sie keine Sehnsucht, wieder teilzunehmen?

Nein, überhaupt nicht. Es ist wertvoll für jede neue Person, die diese Erfahrung machen kann. Und es ist eine gewaltige Erfahrung.

Inwiefern gewaltig?

(blättert im Tagebuch, liest vor, was eine Inklusin schrieb) «Die Wiborada-Klause in St.Mangen tut mir einfach sooo, sooo gut. Hier findet mein Geist Ruhe, ich komme zur Ruhe – hier geschehen Wunder aller Art, es ist die Quelle und der Ursprung für Über-sich-hinaus-Wachsen.» Alle fünf beschrieben, dass sie in der Klause das Wesentliche des Lebens spürten.

Das Wesentliche des Lebens, danach suchen viele.

Durch Verzicht Freiheit erleben. Zu sich kommen. In sich entdecken: In mir finde ich Ruhe und Friede auf eine Art und Weise, wie ich es sonst im Alltag nicht erlebe.

Haben Sie mit dem Projekt eine Lücke geschlossen? Gibt es denn sonst irgendwo Inklusinnen oder Inklusen mitten in einer Stadt?

Nein, das gibt es schon lange nicht mehr. Das ist mit der Reformation zu Ende gegangen. Inklusentum ist auch nicht mehr nötig, Frauen können bei uns heute ein eigenständiges Leben führen, unabhängig vom Inklusentum. Damals war es für Frauen eine krasse Alternative.

Sollte das Inklusentum als seelsorgerisches Angebot weitergeführt werden?

Das geht allen durch den Kopf. Pfarrerin Katrin Bolt sagte nach ihrer Woche in der Klause, sie müsste ihr Büro eigentlich hierher verlegen. Das geht natürlich nicht. Aber hier kann man erleben: Es gibt einen Ort in der Stadt, da ist jemand, immer. Das bringt uns zum Nachdenken. Das Wissen, dass jemand einfach da ist, das ist eben das Heilsame.

Wie geht es mit diesem heilsamen Projekt weiter?

Wir haben für die Klause eine Baubewilligung bis 2026. Geplant ist, dass jedes Jahr, von Ende April bis Anfang Juni, sich fünf Freiwillige für je eine Woche einschliessen lassen. Eine erste Bewerbung von einem jungen Mann für nächstes Jahr ist schon eingegangen.

Und darüber hinaus?

Im August treffen wir von der Organisationsgruppe uns zu einem Brainstorming: Was möchten wir erreicht haben bis 2026? Wir haben schon einen Haufen Ideen.

Zum Beispiel?

Für das Jubiläumsjahr 2026 stellen wir uns etwas Grosses vor: Eine Wiborada-Oper im sanierten Theater, ein Wiborada-Musical auf dem Klosterplatz oder vielleicht ein St.Galler Fest mit Wiborada-Bier.

