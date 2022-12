Interview «Viele ignorieren die Aufrufe zum Energiesparen»: Der höchste Stadtsanktgaller blickt auf ein turbulentes Jahr zurück Jürg Brunner von der SVP gibt das Stadtparlamentspräsidium ab. Ein Gespräch über Diskriminierung, Humor in der Politik und die Kaffeemaschine im Parlament. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Jürg Brunner übergibt das Präsidium des St.Galler Stadtparlaments 2023 an den Freisinnigen Stefan Keller. «Im Waaghaus sind wir wieder näher beisammen und fühlen uns zu Hause», sagt Brunner über die Rückkehr aus dem pandemiebedingten Exil in der Olma-Halle. Bild: Ralph Ribi (11. Januar 2022)

Sie haben ein turbulentes Jahr als Stadtparlamentspräsident hinter sich. Angefangen hat dies schon vor Ihrem Antritt. Weil Parteikollege Christian Neff kurzfristig auf das Amt verzichtete, sprangen Sie ohne Vorlaufzeit ein. Wie ist es gelaufen?

Jürg Brunner: Es ging alles gut. Wir hatten ein paar heftige Themen, die polarisierten. Die Spitex-Geschichte und die Olma etwa. Diese konnten wir in einem guten Konsens lösen. Das war auch mein Wunsch beim Antritt: dass wir im Parlament über Parteigrenzen hinweg miteinander nach Lösungen suchen. Das ist fast überall gelungen. Ich bin ein Gegner von Schaumschlägereien im Parlament. Mir geht es immer um die Sache.

Das Stadtparlament ist nach zwei Jahren im pandemiebedingten Exil in der Olma-Halle seit März zurück im Waaghaus. Sind Sie froh darüber?

Für die Stimmung und die Diskussionen ist es besser. Mit den Abständen in der Olma- und zuvor in der Kreuzbleiche-Halle war es etwas unpersönlich. Im Waaghaus sind wir wieder näher beisammen und fühlen uns zu Hause.

Dank Ihnen gibt es nun eine Kaffeemaschine im Waaghaus für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und die Leinwand für die Darstellung der Abstimmungsergebnisse wurde durch einen grossen Bildschirm abgelöst.

Aus der «Spesenkasse» haben wir zudem auch Steckdosen für alle Sitze ermöglicht. Das gab es im Waaghaus früher noch nicht.

Welche Veränderungen im Parlamentsbetrieb haben Sie nebst der Anschaffung der Kaffeemaschine angestossen?

Vor einem Jahr am 23. Dezember – im Bus auf dem Weg zu meiner Schwiegermutter im Pflegeheim – bekam ich den Anruf und man fragte mich, ob ich mir kurzfristig die Übernahme des Präsidiums vorstellen könnte. Ich sagte zu. In den folgenden Tagen begann ich mich minutiös vorzubereiten und las das Reglement durch. Als Präsident muss ich dieses schliesslich besser kennen als der normale Parlamentarier. Darin waren längst überholte Dinge geschrieben, etwa dass das Parlament über Einbürgerungen entscheide. Das macht es schon lange nicht mehr. Jetzt wird das Reglement aktualisiert.

Zur Person Der 62-jährige Jürg Brunner sitzt seit knapp acht Jahren für die SVP im St.Galler Stadtparlament. Aufgewachsen ist Brunner in Arbon. Er zählt zu den Mitgründern des Arboner Musikfestivals, dem Vorläufer des heutigen Summerdays. Vor über 20 Jahren übernahm Brunner nach Tätigkeiten in der Versicherungsbranche und beim kantonalen Baudepartement die Kanalreinigungsfirma ASA-Service AG in Winkeln. Nebst Rohrreinigungen vermietet die Firma auch mobile WCs. Brunner ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Kindern. (sab)

Sie sehen sehr schlecht, haben ein Sehvermögen von weniger als 20 Prozent. Das haben Sie auch gleich in Ihrer Antrittsrede thematisiert.

Das Parlamentspräsidium ist nicht barrierefrei. Für mich war es ein Glücksfall. Aber auf normalem Weg und ohne die Hilfe meiner Kolleginnen und Kollegen hätte ich nicht Präsident werden können. Wenn jemand zum Beispiel die Hand hochhält, um ein Votum abzugeben, sehe ich das nicht.

Über Ihr Handicap sprechen Sie stets auch mit einer Prise Humor. Braucht es Humor in der Politik?

Ab und zu braucht es das sicher. Letzthin habe ich einen guten Spruch gelesen: «Wer pessimistisch denkt, solle hingegen optimistisch handeln.» Man muss gewisse Dinge mit Humor nehmen. Wir im Parlament sind auch nur Menschen, es passieren Missgeschicke, es gibt Versprecher. Und wenn ich als Frau Präsidentin angesprochen werde, ist das lustig. Man muss lachen können, denn es gibt genug ernste Sachen.

2022 war geprägt vom Krieg in der Ukraine. Was waren Ihre Gedanken, als Sie am 24. Februar erwachten und die Nachricht vom russischen Einmarsch hörten?

Wir alle hatten wegen Corona schwierige Zeiten. An jenem Februarmorgen dachte ich: «Kann es jetzt noch schlimmer kommen?» Momentan ist offen, wie der Konflikt ausgehen wird. Sicher ist, die Auswirkungen werden uns in Zukunft noch mehr beschäftigen als in diesem Jahr.

Sie sprechen die Energiekrise an. Sie pochten – ungewöhnlich für einen SVP-Mann – schon früher auf die Energiewende. Basel macht nun vorwärts und will das Netto-null-CO 2 -Ziel bereits 2037 erreichen. Wo steht St.Gallen?

Bei 2050.

Ist das noch zeitgerecht?

Es ist realistisch. Wenn es früher ist, umso besser. Die Notwendigkeit, Energie und Ressourcen zu sparen, ist in vielen Köpfen noch nicht angekommen. Ich sehe das jeden Tag. Wirklich Energie sparen, das machen die Leute heute nicht. Viele sind ignorant. Es interessiert sie auch nicht, wohin das Abwasser fliesst. Sparaufrufe bleiben ungehört. Ich meine, der frühere US-Präsident Jimmy Carter sagte einmal: «Entweder der Mensch lernt es selbst oder die Natur wird uns zwingen.» Ich glaube, es wird leider so weit kommen, dass die Natur uns zwingt, anders zu leben. Freiwillig verzichten, das machen die wenigsten.

Jürg Brunner hat 2017 für den St.Galler Stadtrat kandidiert. Das Rennen machte damals schliesslich die Grünliberale Sonja Lüthi. Bild: Michel Canonica (26. September 2017)

Für Aufsehen sorgte Ihr Vorstoss, wonach sich die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin für ein LGBTI-Label starkmachen soll. Weshalb haben Sie sich dafür eingesetzt? Es ist ja eher ungewöhnlich, dass ein Parlamentspräsident während seiner Amtszeit einen Vorstoss einreicht.

Es geht beim Label nicht nur um die sexuelle Orientierung, sondern auch darum, Diskriminierungen wegen einer Behinderung oder wegen des Alters – beispielsweise Menschen über 50 – zu verhindern. Wenn Sie diese «Minderheiten» zusammenzählen, sind das sehr viele Leute. Rund ein Fünftel der Bevölkerung hat eine körperliche oder geistige Behinderung oder Einschränkung – nicht alle gleich gravierend natürlich. Überall spricht man vom Fachkräftemangel. Es gibt so viel Potenzial von Leuten, die sind nicht schlechter als andere, nicht dümmer, lösen gewisse Dinge einfach anders. Anderes können sie nicht: Eine Person im Rollstuhl kann nie zur Feuerwehr gehen. Aber sonstige Aufgaben kann diese Person genau gleich erledigen wie andere Menschen.

Sprechen Sie von eigenen Erfahrungen?

In jungen Jahren wurde ich diskriminiert. Ich bin blind geboren und durch einige Operationen wurde mein Sehvermögen etwas besser. Aber in der Primarschule musste ich oft vor der Wandtafel stehen. Zuletzt diskriminiert wurde ich während meiner KV-Lehre. Eine Lehrperson mobbte mich und sagte, dass ich die Prüfungen wegen meines schlechten Sehvermögens sowieso nicht bestehen würde. Irgendwann ging es nicht mehr und ich musste die Klasse wechseln. Es hiess dann, weil ich Kommunist sei, hätte ich die Klasse wechseln müssen (lacht). Seither erlebte ich Gott sei Dank keine Diskriminierungen mehr. Darüber bin ich glücklich. Heute ist mit technischen Hilfsmitteln auch vieles einfacher geworden. Klar, gewisse Dinge kann ich nicht tun, ein Auto fahren etwa. Diskriminierung ist für mich persönlich kein Thema mehr. Aber das Thema wühlt mich immer wieder auf.

Inwiefern?

Immer wieder, wenn ich dummes Verhalten sehe, macht mich das hässig. Ein Beispiel: Während meiner Tätigkeit beim Baudepartement des Kantons musste ich passende Liegenschaften für eine RAV-Vertretung finden. In Widnau fanden wir einfach nichts, was auch rollstuhlgängig war. Da sagte eine involvierte Person: «Nehmen wir halt das Gebäude ohne Lift, die sind ja sowieso nicht vermittelbar.» Solches Denken gibt es heute noch. Zum Glück fanden wir dann eine Liegenschaft in Heerbrugg.

Das liegt einige Jahre zurück. Gibt es einen aktuellen Auslöser für den LGBTI-Label-Vorstoss?

Ich war bei einer Veranstaltung von Studierenden der Fachhochschule und der HSG. LGBTIQ-Studierende haben sich in Gruppen organisiert und Diskussionsrunden initiiert. Während meiner Vorbereitung zur Diskussion bin auch auf das Label gestossen. Ich muss dazu sagen, im geschäftlichen Umfeld kenne ich schon länger schwule oder transgender Menschen. Von einem meiner Lieferanten ist der Inhaber der Firma schwul. Er hat auch eine Gruppe ins Leben gerufen von Schweizer Unternehmern und Führungskräften, die schwul oder lesbisch sind. Nach einem Gespräch mit ihm über das Label war mir klar, dass St.Gallen als liberale Stadt das Label braucht. Wenn ich als Unternehmer etwas sehe, was Sinn macht, dann sage ich einfach: Machen!

Für rote Köpfe sorgte in diesem Jahr die Ankündigung von Stadt und Kanton, künftig grossflächig Tempo 30 einführen zu wollen. Sie haben sich jahrelang und schliesslich erfolgreich für eine Geschwindigkeitsreduktion auf der Gerhaldenstrasse eingesetzt.

Ich bin einer der wenigen bürgerlichen Politiker, der sich schon lange mit dem Thema befasst. Aus zwei Gründen: Mein Vater war Fahrlehrer, ich stamme aus einer Mobilitätsfamilie. Das Thema Verkehr beschäftigt mich – auch wegen eigener Erlebnisse. Ich wurde schon einige Male fast angefahren, einmal unmittelbar vor dem Waaghaus. Der Strassenverkehr ist gefährlich. Bei der Gerhaldenstrasse ging es insbesondere auch um die Sicherheit des Schulwegs.

Die St.-Leonhard-Strasse soll als erste Hauptverkehrsachse der Stadt St.Gallen dauerhaft mit Tempo 30 beschildert werden. Bild: Benjamin Manser (19. Juli 2021)

Bei Tempo 30 geht es nicht nur um die Verbesserung der Sicherheit, sondern auch um Lärmreduktionen.

Ich war überrascht, dass Stadt und Kanton nahezu flächendeckend Tempo 30 einführen wollen. Da muss ich ehrlich sagen: Man kann es auch übertreiben. Das Fuder scheint überladen. Aber das haben die Bürgerlichen verschlafen. Wenn sie nicht an die Workshops gehen, an denen das zuvor besprochen wurde, und sich nicht einbringen, dann setzt sich die anwesende links-grüne Mehrheit durch. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Nachts Tempo 30 finde ich gut. Es sind wenige Leute, die zwischen 22 und 4 Uhr mit dem Auto in der Stadt unterwegs sind. Da kommen sie auch mit 30 zügig durch die Stadt, vermutlich immer noch weitaus schneller als während der Stosszeiten. Für Anwohner, für Leute, die schlafen wollen, ist es dann ruhiger. Auch ganz klar Tempo 30 bei Schulwegen und an Orten mit gefährlichen Situationen. Aber überall sonst sehe ich das nicht.

Sie fordern Augenmass.

Ja. Im Bereich der Rorschacher Strasse, beim Kantonsspital etwa. Da ist die Strasse breit mit mehreren Fahr- und Busspuren. Mit Tempo 30 gäbe es keine Fussgängerstreifen mehr, da könnte man überall über die Strasse laufen. Das geht nicht. An der Langgasse hingegen ganz klar 30er. St.-Jakob-Strasse? Während der Olma auf 30 beschränken, aber ansonsten kann man doch dort fahren. Es muss vernünftig sein. Es liegt immer noch in der Hand von Stadt- und Kantonsregierung, was dann schlussendlich auch wirklich umgesetzt wird.

Sie scheren immer wieder von der SVP-Parteilinie aus, beim ÖV-Ausbau, grünen Themen. Sie setzen sich für Schwächere ein. Da würde man Sie eher bei links-grünen Parteien sehen. Hat das schon zu Diskussionen mit Ihrer Partei geführt?

Ja sicher. Es ist so: Die Themen, die mich mehr interessieren, sind nicht die Hauptthemen der SVP. Wenn Sie aber das Programm der SVP Stadt St.Gallen anschauen, sind diese Themen auch drin. Die Zuwanderung etwa habe ich nicht allzu stark im Fokus. Aber beispielsweise bei der Frage nach einem EU-Beitritt, da würde ich mit Christoph Blocher Arm in Arm gehen. Mich interessieren Umweltthemen nun mal stärker. Das sind wichtige Themen, die wir angehen und lösen müssen. Es kommt schlecht heraus, wenn wir dort das Feld nur Links-Grün überlassen. Man muss aufeinander zugehen, andere Meinungen anhören und im Parlament miteinander diskutieren – nur so finden wir Lösungen.

Sind Sie froh, sich nun wieder mehr um Ihr Geschäft kümmern zu können?

Das müssen Sie meine Söhne fragen. Wissen Sie, das ist auch ein Grund, weshalb ich als Parlamentspräsident zugesagt habe. Ich werde bald 63 und irgendwann muss man langsam kürzertreten. Dieses Jahr war eine gute Gelegenheit, mich zurückzunehmen und die Söhne machen zu lassen. Das war die Chance für mich, den Prozess für die Übergabe des Betriebs an die nächste Generation einzuläuten.

Wo setzen Sie zukünftig Ihre Prioritäten?

Ich werde sicherlich 2023 wieder etwas mehr im Betrieb machen, aber nicht mehr so viel wie vorher. Die Söhne haben es gut gemacht, haben die Digitalisierung vorangetrieben. Es hat geklappt, der Umsatz ist nicht geschrumpft. Meine Frau sagte, kommendes Jahr sei sie an der Reihe. Ich sei 2022 so viel weg gewesen … Und das stimmt auch, es war schon happig. Die Sitzungsvorbereitungen und die rund 70 Veranstaltungen haben viel Zeit gekostet. Ich schätze rund 500 Stunden. Das Präsidium entspricht locker einem 20-Prozent-Pensum.

Welcher Moment aus Ihrem Amtsjahr bleibt Ihnen in Erinnerung?

Die National Summer Games, an denen sich Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in 15 Disziplinen gemessen haben. Bei den Wettkämpfen und insbesondere auch beim Festakt im Kybunpark war so viel Herzblut drin. Das war super.

Die National Summer Games fanden im Juni in St.Gallen statt. Bild: Michel Canonica (17. Juni 2022)

Was wünschen Sie sich für die Stadt St.Gallen im Jahr 2023 und darüber hinaus?

(denkt lange nach) Wissen Sie, ich bin recht schnell zufrieden. Ich habe schon Wünsche. Ich bin aber eher ein bescheidener Mensch. (denkt nochmal nach) Mol, jetzt hab ich’s! Dass wir es eines Tages doch schaffen, die Geothermie in der Stadt umzusetzen und wir Energie aus dem Boden holen können. Und noch ein etwas utopischer Wunsch: mehr Wasser in St.Gallen. Es muss kein See sein, auch St.Fiden müssen wir nicht fluten. Aber womöglich die Steinach an die Erdoberfläche bringen und etwas aufstauen. Das wär etwas Lässiges im urbanen Gebiet. Denken Sie an Schaffhausen und den Rhein, Luzern hat den Vierwaldstättersee, Bern die Aare. St.Gallen ist ziemlich die einzige Schweizer Stadt, die nicht am Wasser liegt. Dafür haben wir Gallus.

