Interview: «Der Tourismus in St.Gallen hat Tiefgang»

Interview «Tourismus muss Tiefgang haben»: Wie Touristen auch in Zukunft nach St.Gallen kommen Die neue Strategie des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus hat einen nachhaltigen Tourismus für die Region zum Ziel. Der neue Vereinspräsident Andreas Deuber erklärt, was das bedeutet, wie sich St.Gallen und Venedig touristisch unterscheiden und weshalb es neben Geld auch Grips bei der Vermarktung braucht. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Lovely St.Gallen»: Touristinnen und Touristen aus den USA während einer Stadtführung bei der Talstation der Mühleggbahn. Bild: Arthur Gamsa (5. Oktober 2022)

Nach der pandemiebedingten Schockstarre und zwei durchzogenen Jahren kommen die Touristinnen und Touristen wieder nach St.Gallen. Auch die Zahl der Logiernächte lag zuletzt deutlich über den Vor-Corona-Werten. Ist das ein Grund zur Freude?

Andreas Deuber: Das freut uns auf alle Fälle. Es zeigt, dass der Tourismus in St.Gallen offenbar widerstandsfähig ist. Natürlich sind die Zahlen der Logiernächte während Corona völlig eingebrochen, weil nichts mehr stattfand. Aber St.Gallen hat sich relativ schnell erholt. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass der Tourismus in der Region breit aufgestellt ist. Destinationen mit einem einseitigen Fokus auf internationale Feriengäste aus Fernmärkten – beispielsweise Luzern oder Interlaken – leiden nach wie vor stark.

Weshalb hat der Tourismus hier so schnell wieder angezogen?

In St.Gallen haben wir keine Abhängigkeit nur von einem Markt. Zudem haben wir ein paar Organisationen und Institutionen, die eine relativ stabile Grundauslastung gewährleisten können. Etwa die Nachfrage von Universität und Fachhochschule, die Weiterbildungen durchführen.

Alles anzeigen

Für die kommenden vier Jahre haben Sie eine Tourismusstrategie ausgearbeitet. Ein Ziel bis 2027 ist ein nachhaltiger Tourismus. Was heisst das?

Das ist ein stark beanspruchter Begriff. Nachhaltigkeit umfasst eine ökonomische, eine ökologische und eine soziale Dimension. Wenn wir von einem nachhaltigen Tourismus reden, sprechen wir alle drei Dimensionen an. In der Vergangenheit hat man die rein ökonomische Seite etwas zu stark ins Zentrum gerückt. Dabei hat man die Logiernächte gemessen und dann anhand steigender oder sinkender Zahlen gesagt, ob es gut oder schlecht ist. Die Zielsetzung für unsere Destination umfasst nun nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte.

Zum Beispiel?

Die Stadt ist der Lebensraum für alle, die hier wohnen. In diesen Lebensraum kommen Touristinnen und Touristen – und treffen auf die Lokalbevölkerung. Wenn man das nicht berücksichtigt, kann das im schlechtesten Fall zu Lasten der Lebensqualität der Bevölkerung gehen. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner eines Orts sind im Grund genommen alle auch Gastgeberin und Gastgeber. Wenn sie einen Widerwillen gegenüber den touristischen Gästen entwickeln, funktioniert das nicht mehr. Extrembeispiele hierzu sind etwa Venedig oder Barcelona, wo sich die Bevölkerung gegen den Tourismus zu wehren beginnt, weil es für sie «too much» wird. Man muss unbedingt verhindern, dass sich der Tourismus loskoppelt von den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung.

Tourismusprofessor Andreas Deuber ist Präsident des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Er hat das Amt im Juni von Markus Isenrich übernommen, der nach acht Jahren im Vorstand zurückgetreten war. Bild: PD

Sie sind seit Juni Präsident des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus. Sie müssen als Erstes gleich der Politik darlegen, welche Rolle und Aufgaben der Verein künftig übernehmen soll und wie sie den Tourismus in der Region voranbringen wollen. Wie schaffen Sie das?

Da haben wir uns schon ein paar Dinge überlegt. Unser Credo ist: Es muss plausibel sein. Wir müssen versuchen, den Tourismus auch gut erklären zu können. Wissen Sie, Tourismus ist eine Querschnittsdisziplin. Viele Leute und Organisationen sind involviert – und die müssen verstehen, was wir wollen. Wir geben deshalb der Kommunikation ein grosses Gewicht. Es bringt nichts, eine scharfsinnige Strategie zu entwickeln, die aber nicht verstanden und mitgetragen wird. Wir haben deshalb etwas Zeit, Grips und auch ein bisschen Geld investiert in einen kleinen Videoclip für die sozialen Medien und in einen Flyer. Diese zeigen unsere Ziele auf – in einer für alle verständlichen Sprache.

Ein Fünftel der Vereinsmittel steuert die Stadt St.Gallen bei, zuletzt 880’000 Franken jährlich. Der Betrag ist umstritten. Nun diskutiert das Parlament in zwei Wochen über die Erneuerung der Leistungsvereinbarung für vier Jahre. Wie bereiten Sie sich auf diesen Eiertanz vor?

Wir werden selbstverständlich anwesend sein an den öffentlichen Verhandlungen. Unsere Arbeit muss aber vorher laufen. Wir wollen im Vorfeld gut erläutern, was unsere Strategie beinhaltet. Denn wir können nicht meinen, dass wir da im Parlament einmal antraben, eine grosse Show abliefern und dann das Geld bekommen. Das Ganze ist ein Prozess. Es muss uns gelingen, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Ich habe den Eindruck, dass diese Vertrauensbasis etwas gestört war in der Vergangenheit.

Können Sie das näher erläutern?

Das Thema Tourismus wurde stark politisiert. Nach meinem Dafürhalten ist das nicht nötig. Ich möchte die Diskussion versachlichen. Parteigrundhaltungen sollten nicht entscheidend sein, ob und in welcher Höhe man uns die Mittel gibt. Ich will gut erklären, für was wir sie brauchen und warum wir sie haben müssen. Und das sollte verständlich sein für alle, egal aus welchem Parteispektrum.

Am Schluss ist Tourismus aber immer auch politisch.

Klar. Das hängt damit zusammen, dass wir zum Teil durch öffentliche Mittel finanziert sind. Was man aber verstehen muss: Das Einzige, was Subventions- oder Zuschusscharakter hat, sind die 20 Prozent der Stadt St.Gallen. Dafür haben wir bestimmte Leistungen zu erbringen. Der Rest sind direkte oder indirekte Branchenmittel, die durch den Kanton als Gastwirtschafts- und Beherbergungsabgaben erhoben und – nach Verwaltungsabzügen – den vier Destinationen zur Verfügung gestellt werden. Die Gelder stammen also nicht aus dem allgemeinen Steuertopf. Das Gleiche bei den Gasttaxen, die durch die Gemeinden pro Logiernacht erhoben werden können. Die Stadt St.Gallen und verschiedene Gemeinden erheben Taxen und stellen uns die Mittel zur Verfügung. Auch das sind nicht Gelder aus dem Steuerhaushalt, sondern Branchenmittel.

Zur Person Andreas Deuber, der neue Präsident des Vereins St.Gallen-Bodensee-Tourismus, studierte an der Universität St.Gallen und ist promovierter Jurist. Während 15 Jahren arbeitete er danach für eine Grossbank im In- und Ausland. Später führte Deuber sieben Jahre als CEO die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit. Seit 2010 ist der 64-Jährige an der Fachhochschule Graubünden in Chur im Tourismus als Instituts- und Studienleiter tätig. Seit 2020 ist er Leiter Internationalisierung und Hochschulkooperationen. Deuber wohnt seit über 40 Jahren in der Stadt St.Gallen, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Zum Skifahren zieht es ihn ins Bünderland oder in die Innerschweiz. (sab)

Der Verein St.Gallen-Bodensee-Tourismus hat rund 360 Mitglieder, also 360 Meinungen. In der Vergangenheit fühlten sich einige zu wenig gehört.

Schauen Sie, in jeder mitgliederbasierten Organisation ist das eine Herausforderung. Unterschiedliche Meinungen dürfen einen aber auch nicht verunsichern. Man muss den Mut haben zu sagen, dass es eine Mehrheit gibt – und die ist massgebend. Gefährlich wird es dann, wenn in einem Verein eine schlechte Stimmung entsteht, weil sich etwa eine Gruppe überhaupt nicht vertreten fühlt. Aber eine solche Situation haben wir nicht. Wir haben einen aktiven Meinungsaustausch und der soll auch stattfinden. Das macht unsere Kultur aus.

Wie bringen Sie die unterschiedlichen Meinungen zusammen?

Mit Dialog, mit einer nachvollziehbaren Message und einer aktiven Kommunikation. Wir wollen ein verlässlicher Partner sein und wollen eine Vertrauensbasis schaffen. Die ist sicherlich nicht gestört bei uns. Gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik müssen wir vielleicht noch etwas mehr Zeit investieren in den Dialog. Wir achten darauf, dass wir uns nicht hinter Fachbegriffen verstecken, sondern eine Sprache sprechen, die die Leute verstehen. Klar ist: Die Führung einer Tourismusorganisation unterscheidet sich von einem normalen Unternehmen. In der Privatwirtschaft hat man die Ressourcen in der Hand, macht eine Strategie und wenn diese beschlossen ist, wird sie umgesetzt. Bei einer Tourismus-Destination-Management-Organisation kann man höchstens einen Appell an die Beteiligten machen. Sie müssen wir überzeugen.

Eine Ihrer wichtigsten Partnerinnen sind die Olma-Messen. Die Olma selbst wird im Strategiepapier als «Leuchtturmmesse» bezeichnet. Doch die Messe und die Organisation sind in finanziellen Nöten. Wie hilft der Tourismusverein?

Im Geschäftsfeld Kongresse, Events und Messen wollen wir wachsen. Die neue Halle 1, die jetzt entsteht, muss künftig gefüllt werden. Primär ist dies Aufgabe der Olma-Messen. Aber wir unterstützen sie dabei mit dem sogenannten «Convention Büro», wo wir sehr nah mit den Olma-Messen zusammenarbeiten. Wir haben eine gemeinsame Messestrategie erarbeitet. Das ist unser Beitrag, damit die Olma-Messen tatsächlich erfolgreich sein können mit ihren eigenen Messen und Fachmessen.

Viel Volk an der diesjährigen Olma. Bild: Michel Canonica (22.10.2022)

Der Messe- und Kongresstourismus soll wachsen. Wie soll das geschehen?

Ganz konkret mit Marketing- und Sales-Aktivitäten und mit Qualität, die man in der Umsetzung bieten kann. Dies spricht sich auch herum. Heutzutage wird ein ganzes Service- und Dienstleistungspaket erwartet, das die Olma und St.Gallen bieten können. Wir verfügen zudem über ein tolles Umfeld für Ausflüge oder Besichtigungen, was bei Veranstaltungen oft auch eine Rolle spielt.

Die Frage wird viel diskutiert: Hat St.Gallen genügend Hotelbetten?

Seit der Entstehung des Tourismusvereins, oder früher des Verkehrsvereins, wurde das Thema fast in jeder Dekade immer wieder diskutiert. Ich glaube, heute hat sich die Situation entschärft. Und zwar, weil ein paar Hotels in St.Gallen investiert haben und neue hinzugekommen sind. Eine positive Entwicklung. Seit rund zehn Jahren stehen durch die kommerziellbewirtschafteten Privatangebote – Stichwort Airbnb – weitere Kapazitäten zur Verfügung. Das erhöht das Volumen. Als dritter Faktor kommt hinzu, dass die Mobilität zugenommen hat. Heute kann man die ganze Ostschweiz als Beherbergungsraum ins Auge fassen – und nicht nur mehr St.Gallen selbst. Bei einem grösseren Kongress nehmen die Gäste auch in Kauf, für die Unterkunft ins Appenzellerland zu fahren. Wenn man das alles zusammennimmt, ist ein breites und qualitativ gutes Angebot an Betten vorhanden.

Alles anzeigen

Neben dem Fokus auf Messen und Kongresse wollen Sie auch den Kultur- und Wissenstourismus sowie den Gesundheits- und Genusstourismus bekannter machen. Was kann ich als Laie darunter verstehen?

St.Gallen hat Institutionen, die sehr viel Wissen und Kultur verkörpern, ein Unesco-Weltkulturerbe etwa. Tourismus ist ein hart umkämpftes Geschäft und man muss herausschälen und gut erklären können, was man besser macht als jemand anders. Und ein Unesco-Weltkulturerbe zu haben, ist ein unglaublich starkes Kapital. Auf das muss man setzen. Zur Kultur gehören heute aber nicht nur ein traditionelles Kulturverständnis, sondern auch moderne Formen der Kultur. Aber auch Dinge wie Industriekultur beispielsweise. Da kann die Ostschweiz mit ihrer textilen Tradition sehr viel in die Waagschale werfen. Daneben sind die Hochschulen touristisch von Bedeutung – gerade die Uni mit ihrer starken internationalen Ausstrahlung.

Hat der Kultur- und Wissenstourismus durch Corona an Bedeutung gewonnen?

Ich glaube ja. Ich stelle fest – das zeigen auch Forschungen –, dass die Gäste ein vertieftes Erlebnis suchen. Das heisst, dass Angebote echt sein und Tiefgang haben müssen. Die Stiftsbibliothek, die Jahrhunderte alt ist, hat einen solchen Tiefgang und entspricht genau diesen neuen touristischen Bedürfnissen – bei Schweizern und internationalen Gästen.

Im Strategiepapier sind Touristenmagnete wie Stiftsbibliothek, die Olma oder die Uni erwähnt. Ausser dem CSIO findet Sport kaum eine Erwähnung. Dabei propagiert der Stadtrat die künftige Sportstadt St.Gallen und mit dem FC St.Gallen verfügen wir über den ältesten Fussballverein der Schweiz. Welche Rolle spielt Sport im Tourismus?

Sport hat heute eine grosse Bedeutung und bewegt die Massen – emotional und geografisch. Sporttouristen gehen an einen Ort, um sich dort aktiv oder passiv sportlich zu betätigen. Dabei geben sie Geld aus, das sie anderswo verdient haben. Das ist das wirtschaftliche Prinzip des Tourismusgeschäfts, das deswegen im grenzüberschreitenden Kontext als Export zu betrachten ist. Touristische Angebote macht man nicht primär für die Einheimischen, sondern es handelt sich um ein Geschäft mit Gästen. Aber natürlich können auch die Einheimischen an touristischen Angeboten Freude haben. Das ist bei Sportveranstaltungen und -infrastrukturen der Fall. Aber zum Beispiel auch in der Kultur. Vom Sportgeschäft möchte St.Gallen in Zukunft ein grösseres Stück abschneiden – zum Nutzen der Gäste und der Einheimischen.

Torjubel der FC-St.Gallen-Spieler nach dem 1:0-Treffer im Super-League-Spiel vom 24. April 2022 gegen den Lugano. Bild: Keystone

Ein weiterer Fokus: Die Tourismusdestination St.Gallen und Bodensee soll online besser vermarktet werden. Doch heutzutage entscheiden sich viele Touristen nur noch aufgrund der Angebote auf booking.com und suchen sich ein Restaurant aufgrund einer Google-Bewertung aus. Wie wollen Sie gegen diese Internetriesen ankommen?

Heute gehört es nicht mehr zu den Kernaufgaben eines Tourismusvereins, einen Angebotsüberblick der Hotels und eine Plattform zum Buchen anzubieten. Der Individualgast ruft in der Regel nicht mehr an und fragt nach einem Hotelzimmer – der weiss, was er will, und bucht auf hotel.com oder booking.com. Wir müssen hingegen präsent sein auf den sozialen Medien wie Instagram oder Youtube. Damit sich die Leute anschauen können, was geboten wird in und um St.Gallen-Bodensee. Die Internetkompetenz ist heute ganz wichtig und wird ständig weiterentwickelt. Damit potenzielle Gäste Appetit bekommen auf die Destination.

St.Gallen im besten Licht, auch im Winter. Zwei Frauen fotografieren für Instagram bei den Drei Weieren. Bild: Sandro Büchler (13.01.2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen