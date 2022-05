Drei Tage tanzen trotz Cupfinal: St.Galler Tanzfest

Interview «Tanzen anstatt Fussball schauen»: Warum es nicht schlimm ist, dass das Tanzfest St.Gallen mit dem Cupfinal kollidiert Es ist wieder so weit: Von Freitag bis Sonntag wird in St.Gallen das Tanzbein geschwungen. Flashmob, Breakdance Battle, Ballett, Jazz, Tango – viele Kurse laden zum Mitmachen ein. Dass das Programm am Sonntag mit dem Cupfinal kollidiert? Egal, die Festivalmacherinnen hoffen trotzdem auf Tanzfreudige. Julia Nehmiz 12.05.2022, 05.00 Uhr

St.Gallen tanzt: Traditionell eröffnet das St.Galler Tanzfest mit einem Flashmob, dieses Jahr findet er auf dem Kornhausplatz am Bahnhof statt. Bild: PD/Kay Appenzeller

Letztes Jahr gab es wegen der Pandemie-Einschränkungen nur ein kleines Festival, vor zwei Jahren musste es ganz abgesagt werden. Jetzt kann wieder ein vor-pandemisches Tanzfest stattfinden ...

Marula Eugster, Tänzerin und Co-Koordinatorin Tanzfest St.Gallen. Bild: Nik Roth

Marula Eugster: Wir freuen uns so sehr! Dass wir raus können, dass wir tanzen können, drei Tage lang, das ist schön! Ich bin so aufgeregt, könnte vor Freude fast explodieren. Zwei Jahre haben wir organisiert und geplant, jetzt am Wochenende ist es endlich so weit. Auch das Wetter spielt mit. Wir freuen uns einfach!

Was erhoffen Sie sich vom Tanzfest? Soll ganz St.Gallen mittanzen?

Es hat für alle etwas dabei. Man kann mitmachen, Workshops besuchen, am Sonntagabend wird in der Offenen Kirche ein Tanzstück gezeigt, die Party in der Grabenhalle am Samstag, es gibt Street-Tanz-Shows – das Fest soll den Menschen Tanz näherbringen. Wir wollen auch die ansprechen, die nicht so tanzaffin sind. Es ist ein Fest für alle.

Zur Person Marula Eugster ist ausgebildete Tänzerin. Die Tanzleidenschaft wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. Die Wattwilerin ist die jüngste Tochter von Mädir Eugster und Lena Roth, den Gründern des Wattwiler Tanztheaters «Rigolo Swiss Nouveau Circque». 2020 übernahm Marula Eugster das Lebenswerk der Eltern und erschuf ihr eigenes Tanzstück «Sospiri». Im September wird ihr zweites Tanztheaterstück Premiere feiern. Sie ist zudem eine der wenigen Artistinnen weltweit, die Mädir Eugsters Sanddorn-Balance beherrscht. Bei dieser fügt sie 13 Palmblattrispen und eine Feder zu einem Mobile zusammen. Marula Eugster ist (nach dem Corona-Ausfall vor zwei Jahren) zum zweiten Mal als Co-Koordinatorin für das Programm des Tanzfestivals St.Gallen verantwortlich. (miz)

Sie sind also startklar?

Ja. Das Programm steht, jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen und das Publikum kommen.

Fast alle Kulturinstitutionen kämpfen nach der Pandemie mit einem Publikumsschwund. Mit wie vielen Besucherinnen und Besuchern rechnen Sie?

Das ist noch schwierig abzuschätzen. Wir haben keinen Vorverkauf, am Festival selber kann man ein Festivalbändeli kaufen, mit diesem kann man alle Veranstaltungen besuchen, die man möchte. Wir haben im Vorfeld viele gute Rückmeldungen erhalten, endlich geht es tanzend wieder auf die Strasse, endlich wieder nach draussen. Wie viele Leute dann kommen, bleibt bis zum Schluss eine Überraschung. Aber wir werden tanzen, egal, wie viele kommen. Bei den Veranstaltungen auf den Strassen und Plätzen hoffen wir auf viele tanzwütige Passantinnen und Passanten.

Bild aus vergangenen Jahren: «Tanzrauschen» in der Multergasse während des Tanzfestivals. Bild: PD/Kay Appenzeller

Am Sonntag ist ja auch noch internationaler Museumstag und das Cupfinal. In der Stadt wird ab Nachmittag vielleicht Ausnahmezustand herrschen. Wer wird denn ab 14 Uhr, ab Matchbeginn, noch tanzen kommen?

Ah, das habe ich gar nicht gewusst, ui! (lacht) Also ich hoffe nicht, dass dann niemand mehr tanzen mag. Ich denke, wir haben genug Leute in der Stadt, die vielleicht happy sind, dass sie tanzen können anstatt Fussball zu schauen.

Eine Verbindung Tanz-Fussball ist nicht geplant?

Ein guter Input für nächstes Jahr! Es wäre noch spannend, Fussballer zum Tanzen zu bringen. Wir bleiben auf jeden Fall offen, wollen alle Genres ansprechen.

Sie haben mit Co-Koordinator Son Le das dreitägige Programm zusammengestellt. Welches sind die Highlights?

Ich freue mich ganz fest auf «St.Gallen tanzt» am Freitagabend. Wir veranstalten von 17.30 Uhr bis 18 Uhr eine Art Flashmob auf dem Kornhausplatz. Man kann vorab auf unserer Website den Tanz per Video lernen, und dann mit allen am Freitag zusammen tanzen. In den Jahren zuvor war das immer ein riesiges Fest mit einigen hundert Menschen.

Warum ist dieser Flashmob am Bahnhof und nicht wie sonst auf dem Marktplatz?

Der Marktplatz war auch für dieses Jahr unser favorisierter Platz. Aber ursprünglich war geplant, dass das Gaukler-Festival «Aufgetischt» am selben Wochenende stattfinden soll. Beide Festivals wollten dieselben Plätze in der Stadt bespielen, das gab eine Kollision. Also haben wir gesagt, ok, wir gehen Richtung Bahnhof und schauen, wie es dort für uns wird. Dann hat «Aufgetischt» kurzfristig alles abgesagt, doch da hatten wir unsere Flyer und Programme schon im Druck und konnten nicht mehr umdisponieren. Also tanzen wir zum ersten Mal am Bahnhof. Und hoffen, mit unserem Flashmob am Freitag vielleicht einige Berufspendler noch aufzumischen.

Zum ersten Mal im Programm: Breakdance Kids Battle. Bild: PD

30 Tanz-Veranstaltungen sind in den drei Tagen geplant. Welche liegen Ihnen besonders am Herzen?

Da ist wie gesagt der Flashmob am Freitag. Dann haben wir eine Premiere am Samstag mit dem «Breakdance Kids Battle», von 12 bis 14 Uhr am Vadianplatz. Das gibt es zum ersten Mal, das hat so noch nie stattgefunden. Am Herzen liegt mir auch «Around the World», das haben wir zwei Jahre versucht auf die Beine zu stellen, mussten es pandemiebedingt immer absagen. Jetzt kann die tänzerische Reise um die Welt endlich stattfinden, am Samstagabend in der Offenen Kirche. In kurzen Crashkursen bekommt man Einblicke in Tänze aus aller Welt, der Fokus liegt auf arabischen und indischen Tänzen. Aber eigentlich gefallen mir alle Programmpunkte.

Das Tanzfest St.Gallen findet statt von Freitag, 13. Mai bis Sonntag, 15. Mai. Mit dem Tanzfestpass (15 Franken, für Unterstützer 25 Franken) kann man sämtliche Veranstaltungen besuchen, Jugendliche bis 16 Jahren haben gratis Eintritt. Infos auf dastanzfest.ch/st-gallen.