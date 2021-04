Interview «Tagesschulen sind der nächste Schritt»: Es fehle der Politik in der Stadt St.Gallen oft an Mut – das mögliche Co-Präsidium der SP übers grosse Umdenken Jenny Heeb und Peter Olibet wollen die SP der Stadt St.Gallen im Co-Präsidium leiten. Chancengerechtigkeit ist ihr politisches Credo. Und sie wollen verkrustete Strukturen in der Stadtpolitik aufweichen. Interview: Daniel Wirth 14.04.2021, 05.00 Uhr

Kandidieren für das Co-Präsidium der SP der Stadt St.Gallen: Peter Olibet und Jenny Heeb. Bild: Tobias Garcia (8. April 2021)

Die SP stellt aktuell die Stadtpräsidentin und einen Stadtrat und bildet zusammen mit einer Jungsozialistin und einer PFG-Frau mit total 19 Mitgliedern die mit Abstand grösste Fraktion im Stadtparlament. Die stärkste politische Kraft in der Stadt wird aller Voraussicht nach bald von einem Co-Präsidium geleitet. Das Duo Jenny Heeb und Peter Olibet spricht über Solidarität, Tagesschulen, Mut und über Pioniergeist.

Weshalb braucht die SP neu ein Co-Präsidium, wo es doch jüngst so gut lief für die Partei?

Peter Olibet: Es ist erfahrungsgemäss die beste Form, miteinander in den Diskurs zu treten und eine Partei zu leiten.

Kamen Frauenanliegen zu kurz?

Olibet: Nein. Wir haben bereits bis anhin im Vorstand eine hohe Sensibilität für Frauenanliegen gehabt. Wir erarbeiteten gemeinsam auch die Strategie, bei den Wahlen mit je einer Frauen- und einer Männerliste anzutreten. Wir wollen das Gemeinsame stärken und das grosse Umdenken beschleunigen.

Jenny Heeb, was motiviert Sie, für das Co-Präsidium zu kandidieren?

Jenny Heeb: Ich engagiere mich gerne für eine Stadt St.Gallen, die fortschrittlich und lebenswert ist. Gemeinsam können wir grosse Ziele und grosse Ideen besser vorwärtsbringen. Ja, es lief jüngst gut für die SP in St.Gallen; das Co-Präsidium entsteht nicht aus der Not heraus, es entspricht dem Zeitgeist.

Was verstehen Sie konkret unter einem «grossen Umdenken»?

Olibet: Es braucht weiterhin den Antrieb und die Kritik von links gegen Strukturen, die festgefahren sind. Wir wollen die Stadt gemeinsam noch lebenswerter machen, als sie heute ist.

Beide sind in sozialen Berufen tätig Jenny Heeb ist verheiratet und Mutter dreier Kinder. Die 37-jährige Sozialpädagogin ist in der Stadt St. Gallen aufgewachsen. Sie leitet die Fachstelle «Kind und Familie» der Frauenzentrale St. Gallen. Heeb ist seit 2018 Mitglied des St. Galler Stadtparlaments. Seit vier Jahren ist sie im Vorstand der SP-Stadtpartei.

Peter Olibet ist 45 Jahre alt. Er ist verheiratet und Vater. Olibet ist im Appenzellerland aufgewachsen und lebt seit 25 Jahren in der Stadt St. Gallen. Im Mai übernimmt er die Co-Leitung der Institution Hölzli in Hundwil, einer Einrichtung für Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen. Seit 2015 ist er Mitglied des St. Galler Stadtparlaments, gleich lang ist er Präsident der SP der Stadt St. Gallen.

Heeb und Olibet kandidieren für das Co-Präsidium der SP der Stadt St. Gallen. Bis am 18. April können Bewerbungen eingereicht werden. Die Hauptversammlung der SP der Stadt St. Gallen führt die Wahl am 29. April coronakonform virtuell durch. In ihrer parteiinternen Bewerbung schreiben Heeb und Olibet, die Zeit der Einzelkämpferinnen und -kämpfer sei vorbei.

Heeb: Die Stadt steht von einem Wandel, das zeigt die Wahl Maria Pappas ins Stadtpräsidium. Es gibt neue Ansätze, die sich in unserem Co-Präsidium spiegeln; es ist nicht mehr nur jemand, der entscheidet. Eines unserer Ziele ist es, mehr Menschen, die in der Stadt leben, eine politische Mitwirkung zu ermöglichen. Ich möchte anderen Mut machen: Ich bin Mutter dreier Kinder, berufstätig und politisch aktiv. Das muss möglich sein in einer modernen Stadt. Lebensformen wandeln sich, die Ansprüche der Einwohner ebenfalls.

Diesbezüglich geschieht doch schon viel.

Olibet: Mehr als ein Drittel der Einwohnerinnen und Einwohner kann politisch nicht mitreden, weil sie keinen Schweizer Pass haben, das ist einer Demokratie unwürdig. Das wollen wir ändern, auch wenn der Kanton hier massgeblich mitredet und die Regeln vorgibt.

Heeb: Auch bei der Gleichstellung können wir uns verbessern. Es kann nicht sein, dass die Stadtverwaltung bei Kaderstellen ein 100-Prozent-Pensum ausschreibt. Hier hat die Stadt eine Vorbildfunktion: Teilzeit, Jobsharing – das muss möglich sein und muss selbstverständlich werden.

Die Coronapandemie wird ein Loch in die Stadtkasse reissen. Es gibt Bürgerliche, die rufen nach einem weiteren Sparpaket. Ihre Haltung?

Olibet: Die Rechnung 2020 schliesst deutlich besser als budgetiert. Dieses Spielchen kennen wir. Das wird sich unter Maria Pappa hoffentlich verändern. In St.Gallen wird sehr vorsichtig budgetiert. Ich wünsche mir hier mehr Mut, und dass nicht wieder grundlos auf dem Buckel der Ärmsten, der Familien und der Kinder gespart wird. Diese Finanzpolitik wollen wir nicht mehr.

Heeb: Wir müssen genau überlegen, wo man Ausgaben kürzt. Aber sicher nicht dort, wo es Familien und Kinder trifft.

Gibt’s Sparbeispiele, die Sie ärgern?

Olibet: Die Spitex beispielsweise. Auch aus finanziellen Gründen wurden vier Vereine zu einer Aktiengesellschaft fusioniert, bei der die Stadt kaum mehr mitreden kann. Jetzt läuft das Personal davon. Darunter leiden betagte Menschen, die auf Pflege angewiesen sind.

Peter Olibet ist seit sechs Jahren an der Spitze der SP der Stadt. Tobias Garcia

Heeb: Sparübungen, unter denen die Schwächsten der Gesellschaft leiden.

Sie verwenden beide recht oft das Adjektiv «lebenswert». Was ist für Sie eine lebenswerte Stadt?

Heeb: Eine Stadt, in der sich alle wohlfühlen. Für ältere Menschen braucht es eine gute Spitex, für junge Familien braucht es bezahlbaren Wohnraum, die Jugendlichen brauchen Freiräume und Notleidende brauchen Unterstützung.

Freiräume für Jugendliche gibt es.

Olibet: Ja, die gibt es. Aber sie müssen sich immer wieder neu erstritten werden. Nehmen wir den Roten Platz. Nicht, weil ich finde, Jugendliche sollen sich mit der Polizei prügeln. Das verurteile ich. Aber: Der Platz wurde nicht für die Jungen gemacht. Sie haben ihn sich angeeignet, das finde ich gut. Falsch fände ich, wenn die Polizei jetzt jede Nacht dort patrouillierte und Teenager, die sich dort aufhalten, wegjagte.

Heeb: Es gab früher mehr Freiräume für die Jugendlichen. Es gibt immer weniger Orte, die nicht konsumgebunden sind. Es gibt auch tolle Orte wie den Talhof oder das Flon, das möchte ich herausstreichen. Es muss möglich sein, dass die Jungen auf Drei Weieren aufhalten und Party machen dürfen. Heute findet dort regelmässig ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen jungen Menschen und der Polizei statt.

Jenny Heeb ist seit 2018 Mitglied des Stadtparlaments. Tobias Garcia

Bei Fragen zum Verkehr oder zur Strassenraumgestaltung hat die SP mit den Grünen und der GLP eine starke Allianz. Sind Ihnen grüne Anliegen so wichtig wie soziale?

Heeb: Wir sind der Meinung: Die Stadt gehört den Menschen, nicht den Autos.

Olibet: Das hat mit Lebensqualität zu tun. Wir denken nicht zuerst, wie viele Strassen braucht es. Das geht zu wenig weit. Die Stadtplanung müsste damit beginnen, in Lebensräumen zu denken. In diesen Themen sind andere Städte viel weiter. Und es ist richtig: Die Grünen und die Grünliberalen sind in der Verkehrspolitik unsere Verbündeten.

Konkret: Welche Stadt ist weiter?

Olibet: Nehmen wir Lausanne. Dort wurde im ersten Lockdown am See eine Fahrspur für Autos gesperrt und den Velofahrern freigegeben. Das ist mutig.

Fehlt es in St.Gallen denn an Mut?

Olibet: Vielleicht. St.Gallen ist im schweizweiten Vergleich keine Pionierin. Eine Ausnahme: die Energie. Hier sind wir sehr fortschrittlich und für viele andere Schweizer Städte ein Vorbild.

Heeb: Bei der ausserfamiliären Betreuung von Kindern sind wir weit. Aber wir dürfen jetzt nicht stehen bleiben. Ein nächster Schritt wären Tagesschulen. Diese werden vom Kanton verhindert. Hier braucht die Stadt mehr Mut, sich dagegen zu wehren – allenfalls mit dem Antrag um einen Pilotversuch, wie es in Zürich geschah. Tagesschulen wären ein echter Fortschritt für Familien.

Die Legislatur ist noch jung. Als Co-Leitung der SP müssen Sie sich aber bald mit den nächsten Wahlen beschäftigen. Sind Sie schon daran oder hat derzeit anderes Vorrang?

Heeb: Wir haben im Wahlkampf Versprechen gemacht. Diese müssen wir jetzt einlösen. Wenn uns das gelingt, sind wir für 2023 sehr gut aufgestellt.

Olibet: Wir haben noch keine Ziele definiert. Wir wollen die Zeit nutzen, um unsere Strukturen zu verbessern, damit wir bei den nächsten Wahlen parat sind.

In Zürich gibt es viel mehr genossenschaftlichen Wohnraum als in St.Gallen. Besteht in St.Gallen diesbezüglich ein Nachholbedarf?

Heeb: Ich finde schon. Wenn im Westen der Stadt St.Gallen das neue Zentrum der Technischen Betriebe gebaut wird, entsteht in St.Fiden nach dem Abbruch des heutigen Busdepots eine freie Fläche, die sich bestens eignete für genossenschaftlichen Wohnraum. Es fehlt in St.Gallen auch an Wohnraum, den sich verschiedene Generationen teilen können. Auch hier sind andere Städte weiter als St.Gallen. Klar: Es gibt jetzt eine städtische Wohnraumstrategie. Aber: Wir müssen dranbleiben. Wir müssen investieren und nicht den Steuerfuss senken. St.Gallen muss attraktiv sein für alle, es muss eine Stadt sein, die solidarisch ist und chancengerecht.