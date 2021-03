Interview St.Galler Stadtpräsidentin Pappa über die Krawallnacht: «Diese Ausschreitungen sind inakzeptabel» Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa hält die Scharmützel, die sich rund 200 Jugendliche in der Nacht auf Samstag mit der Polizei lieferten, für inakzeptabel. Gleichwohl hat sie Verständnis für die Jungen. Sie appelliert an Alle: «Wir müssen jetzt Ruhe bewahren.» Daniel Wirth 27.03.2021, 15.15 Uhr

Maria Pappa, die Stadt St.Gallen hat landesweit unrühmliche Schlagzeilen ausgelöst. Rund 200 Jugendliche sind auf Polizisten losgegangen und haben randaliert, weil man sie nicht feiern liess.

Maria Pappa: Das Verhalten der Jugendlichen ist absolut inakzeptabel. Ich sage das bei allem Verständnis für sie. Sie haben es in der Pandemie alles andere als einfach. Dennoch: Gewalt anzuwenden ist keine Lösung. Dass die Situation aus dem Ruder lief, verwundert mich nicht.

Warum nicht?

Weil in den Sozialen Medien zur Party auf Drei Weihern aufgerufen worden war und schon da zum Trinken und zu Gewalt animiert wurde. Wenn sich Frust anstaut und Alkohol im Spiel ist, ist die Eskalationsgefahr gross.

Trotz ihrer Schelte an die Adresse der Jugendlichen haben Sie auch Verständnis für Sie. Wie meinen Sie das?

Verständnis habe ich für den Frust, den viele aktuell spüren. Speziell die Jugendlichen müssen seit mehr als einem Jahr auf sehr viel verzichten. Viele von ihn haben kaum mehr soziale Kontakte. Die fehlen ihnen im Homeoffice und im Ausgang, der nicht stattfindet.

Das ist doch keine Entschuldigung für solches Verhalten?

Nein, ist es nicht. Ich kann nur die besondere Situation, in der sie stecken, nachvollziehen, aber ich betone: Gewalt ist keine Lösung! Für viele Jungen gibt es in der Coronakrise kaum Perspektiven. Sie haben Sorgen: Finde ich nach der Schule eine Lehrstelle? Finde ich nach der Lehre einen Arbeitsplatz? Kommen meine Eltern mit dem reduzierten Lohn in Kurzarbeit durch? Sie erleben vermehrt Konflikte und Gewalt in der Familie, sie spüren auch die Ängste und den Frust ihrer Eltern. Die Jungen plagen Ängste. Ihre Situation ist heikel. Nerven liegen blank.

Das tun sie bei vielen Erwachsenen aber auch.

Und genau das ist das Problem. Wir alle sind unter Druck. Wir alle haben genug von Corona und den Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus. Wichtig: Wir Erwachsenen müssen den Jungen Vorbild sein.

Wie meinen Sie das?

Wenn Erwachsene sich beschweren, ihnen würden soziale Kontakte fehlen und das Tragen von Masken und das Einhalten von Abständen sei alles unsinnig, dann ist das nicht vorbildlich, dann stossen die Jungen ins gleiche Horn und fangen an, zu protestieren, Party zu feiern.

Wie lautet Ihr Appell an die Jungen?

Mein Appell richtet sich nicht nur an die Jungen. Wir alle, Jung und Alt, müssen Ruhe bewahren. Wir Erwachsene müssen den Jugendlichen Perspektiven aufzeigen und erklären, wie wir möglichst schadlos und gemeinsam aus der Krise kommen. Alkohol und Gewalt sind keine Lösung. Zum Schluss noch das: Wir dürfen nicht alle Jugendliche in den gleichen Topf werfen. Es waren schlussendlich rund 200 Jugendliche, die sich zum Feiern und Trinken trafen und darunter wieder vermutlich einige wenige, die tatsächlich Gewalt ausgeübt haben. Das ist ein kleiner Teil. Die meisten Jugendliche verhalten sich tadellos.