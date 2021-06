Nach Eklat im St.Galler Stadtparlament: GLP-Chefin nimmt Stellung

Interview «Statement gegen eine unwürdige Kampagne»: Die Fraktionspräsidentin sagt, weshalb die Grünliberalen die Stadtparlamentssitzung verlassen haben Es kommt im St.Galler Stadtparlament äusserst selten vor, dass eine Fraktion geschlossen eine Sitzung verlässt. Am Dienstag taten das die Grünliberalen. Fraktionspräsidentin Jacqueline Gasser-Beck sagt, weshalb. Daniel Wirth 16.06.2021, 11.42 Uhr

Jacqueline Gasser-Beck, die Fraktionspräsidentin der Grünliberalen, an einem Podium der Erfreulichen Universität im «Palace». Michel Canonica

Wie steht es um die neue Spitex St.Gallen AG? So lautete der Titel einer Interpellation von Maja Dörig (SP). Die Antwort des Stadtrats auf den Vorstoss wurde am Dienstag vom Stadtparlament in der Olma-Halle 2.1 diskutiert. Bei einem Votum des Grünen Andreas Hobi verliess die Fraktion der Grünliberalen geschlossen die Halle. Das geschieht im Stadtparlament wunderselten; zuletzt 2005, als die SVP-Fraktion davongelaufen war und sich ihr Fraktionspräsident eine Sitzung später dafür entschuldigte. Jacqueline Gasser-Beck, die Fraktionspräsidentin der Grünliberalen, erklärt, weshalb die GLP-Fraktion am Dienstag die Olma-Halle verliess.