Interview «So kann es nicht weitergehen»: Die gnadenlose Abrechnung des St.Galler Gastropräsidenten mit der Coronapolitik René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen, äussert sich im Interview über Wirte in Existenznot und die Zukunft der Beizen. Bund und Parlament würden die Augen verschliessen vor den Folgen des Lockdowns – Folgen, die nicht nur die Finanzen, sondern auch die Psyche der Wirte und der Menschen generell betreffen. Über die Entscheidungsträger in der Pandemie sagt Rechsteiner: «Diejenigen, die das so begründen, haben alle einen fixen Zahltag.» Sandro Büchler 26.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Das Wort Flurbereinigung höre ich gar nicht gern», sagt René Rechsteiner. Es sei despektierlich gegenüber der ganzen Gastrobranche. Bilder: Ralph Ribi (24. März 2021)

Die Beizen bleiben bis auf weiteres zu, nicht einmal die Terrassen dürfen geöffnet werden. Wie kommt dies bei den Gastronomen in der Stadt an?

René Rechsteiner: Ich und mit mir viele Wirte sind enttäuscht von der Politik. Es ist eine riesige Katastrophe. Unsere Branche braucht eine Ausrichtung, eine Perspektive. So kann es nicht weitergehen. Keine Frage: Es ist richtig, dass man die Gesundheit an oberster Stelle setzt. Aber dann muss man auch die Wirtschaft schützen. Diesen Spagat macht der Bund nicht. Stattdessen fokussiert der Bund nur auf die Gesundheit. Und basiert seine Entscheide auf unverständliche Zahlen.

Wie das?

Neben der Gesundheit wird den Menschen, der Umwelt und einer wirtschaftsverträglichen Politik zu wenig Beachtung geschenkt. Nie werden effektive Zahlen genannt: Etwa zur Zahl der Arbeitslosen, zur Kurzarbeit, wie viele Ausfallstunden sind das? Aber auch Zahlen zu psychischen Erkrankungen, zu häuslicher Gewalt, zu Suiziden. Das sind die Auswirkungen des Lockdowns. Für viele geht es um die Existenz. Nichts anderes. Davor verschliessen Bund und Parlament aber die Augen. Wir müssen jeden Abend mit existenziellen Gedanken ins Bett gehen. Sie können sich vorstellen, wie wir schlafen. Von der Energie, am Morgen aufzustehen, will ich gar nicht sprechen.

Sie haben den Bundesrat in früheren Interviews heftig angegriffen. Er fahre die Gastronomie in krimineller Art und Weise an die Wand.

Zu dieser Aussage stehe ich weiterhin. Die ganze Gastrobranche wird massivst sanktioniert. De facto wurden wir mit einem Berufs- und Arbeitsverbot belegt. Das verletzt in meinen Augen die Grundrechte im höchsten Masse.

Sie sind wütend auf die Politik.

Wenn die Gastronomie derart sanktioniert wird, muss man dies auch entschädigen. Es wird immer schwieriger, das alles zu verstehen. Ich frage mich ernsthaft, ob wir überhaupt die richtigen Politiker haben. Sie verschliessen die Augen vor der Realität. Das kann ich nicht tolerieren. Denn hinter jedem Gastronom steht ein Mensch, eine Familie, Kinder, die zur Schule gehen. Die Betriebe haben Auszubildende. Von was leben die?

Zur Person

Der 62-jährige René Rechsteiner ist Wirt des Restaurants Bierfalken an der Spisergasse in St.Gallen und präsidiert den Gastroverband der Stadt St.Gallen seit 13 Jahren. Die Gastronomie wurde Rechsteiner quasi in die Wiege gelegt. Bereits seine Eltern führten ein Restaurant, die Rose in Bruggen. Dort habe er seine Jugendjahre verbracht, sagt Rechsteiner, ehe er den Betrieb mit 27 Jahren von seinen Eltern übernahm. 2001 wechselte Rechsteiner in die Stadt und begann im «Bierfalken» zu wirten. (sab)



Was geht in den Köpfen der Beizerinnen und Beizer vor?

Das ist schwierig auszudrücken. Weil die Bevölkerung und auch der Bund oft gar nicht wissen, was bei uns abgeht. Nur zu sagen, jetzt ist Lockdown, alles ist zu: Damit ist es nicht getan. Es braucht Lösungen, die auch uns Unternehmer schützen. Wie gesagt, nicht nur finanziell, sondern auch psychisch. Man kann nicht einfach sagen, so wir machen jetzt die Beizen zu und das wars – arrangez-vous! Herr Berset würde sagen, die Lage ist fragil. Bei uns ist die Lage mehr als fragil.

Diejenigen, die das so begründen, haben alle einen fixen Zahltag, müssen sich keine Gedanken machen. Unsere Mitarbeitenden haben jedoch 80 Prozent. Wenn beide arbeiten und beide 20 Prozent weniger erhalten, fehlen ihnen 40 Prozent. Das ist nicht nichts.

Auch in René Rechsteiners «Bierfalken» bleiben die Stühle vorerst noch auf dem Tisch stehen. Bild: Ralph Ribi

Gastronomen klagen, dass Härtefallgelder und Kurzarbeitsentschädigungen nur schleppend aus­bezahlt würden. Wo harzt es?

Bei der Verwaltung. Ich verstehe es ja bis zu einem gewissen Grad, dass dort nun Unmengen von Anträgen ins Haus flattern. Aber auch wir müssen effizient arbeiten. Ich kann einem Gast auch nicht sagen: Du kannst in drei Monaten wieder kommen, ich habe jetzt keine Zeit. Für die überlastete Verwaltung muss man Lösungen suchen. Die Bearbeitung dauert viel zu lange. Das System funktioniert nicht.

Was könnte man anders machen?

Zum Beispiel könnte man Akonto-Zahlungen einführen. Die Gastronomen hätten Geld zur Überbrückung, während die Formulare bearbeitet werden. Aber die sind auch viel zu kompliziert. Bei den Härtefallgesuchen war ein umfangreiches Dossier nötig. Das kann nicht speditiv bearbeitet werden. Wenn wir so arbeiten würden, wären wir innert Kürze erledigt. Aus, Amen.

Sie äusserten sich in der Vergangenheit auch schon kritisch zu einigen Schutzmassnahmen. Diese seien nicht nachzuvollziehen. Wie meinen Sie das genau?

Gastropräsident René Rechsteiner während dem Interview. Bild: Ralph Ribi

Ich will vorausschicken, dass das Wichtigste in meinen Augen ist, dass unsere Spitäler nicht überfüllt sind. An dem müssen wir uns ausrichten. Daneben gibt es aber viele unverhältnismässige Gegensätze. Wie kann ein Einkaufszentrum mit täglich 15'000 bis 30'000 Besuchern offen haben – im Innenraum wohlgemerkt. Aber draussen bei einem Fussballspiel sind keine Zuschauer erlaubt.

Sie fühlen sich ungerecht behandelt.

Wir hatten sehr gute Schutzkonzepte. Trotzdem wird das ignoriert, mit sehr arroganten Meinungen abgespeist. Wir sind ein Arbeitsvolk. Wir arbeiten gern, das kann ich Ihnen sagen. Aber wenn sie nicht mehr arbeiten dürfen, per Verbot, dann habe ich sehr grosse Mühe.

Wie wichtig ist die Gastronomie?

Die Gastronomie ist eine wichtige Institution fürs Volk. Die Gastronomie übernimmt für die Gesellschaft schon seit jeher breitenwirksam ein grosses Stück der sozialen Verantwortung, indem sie ganz vielen Menschen ein Zuhause bietet. Wie sehr sich die Absenz der «Beiz als Zuhause» auf die Volkspsyche auswirkt, sehen wir jetzt gerade.

Wie geht es der Gastronomie in der Stadt St.Gallen wirtschaftlich?

Es ist eine Katastrophe. Allen geht es schlecht. Auch der Stadthotellerie geht es nicht viel besser, denn die Businesstouristen fehlen ganz klar. Hotels mit einem Wellnessbereich können diesen Trumpf ausspielen. Wir in der Restauration haben aber leider kein Wellness.

Wie viele Beizer mussten aufgeben?

Aktuell geht man von rund 20 Prozent der Betriebe aus, die nicht überleben. Ich bin der Meinung, es werden wahrscheinlich mehr sein. Jeden zusätzlichen Monat bis zur Öffnung wird es schätzungsweise weitere 10 bis 15 Prozent der Betriebe treffen.

Laut René Rechsteiner braucht es derzeit Mut und Geld ein Restaurant zu eröffnen. Bild: Ralph Ribi

St.Gallen hat schweizweit eine der höchsten Beizendichte. Muss es da nicht zwangsläufig zu einer Flurbereinigung kommen?

Ich höre das Wort Flurbereinigung gar nicht gern. Der Bund hat das Wort benutzt, der Kanton auch. Jedes Unternehmen, welcher Grössenordnung auch immer, das funktioniert und sich selber am Leben erhalten kann, hat eine Daseinsberechtigung. Die Haltung, dass die Gastronomie – insbesondere die kleingewerbliche – einer Strukturbereinigung bedürfe, nur weil viele gastronomische Betriebe nicht der heutzutage gängigen Norm der Gewinnmaximierung entsprechen, ist ignorant.

Es gibt aber auch Beizer, die sagen, selbst wenn man die Terrassen öffnen könnte, rentiere das nicht.

Es ist tatsächlich so. In der Höhe und an sonnigen Tagen funktioniert es nur mit geöffneten Terrassen. Meist sind die in den Bergen auch etwas grösser. Aber in den Städten geht das unmöglich. Wegen vier Tischen nützt das gar nichts. Wenn das Wetter umschlägt und es zu regnen beginnt, hat man keine Leute mehr.

Es gibt auch zuversichtlich stimmende Zeichen: In der Stadt haben einige Restaurants trotz der Krise aufgemacht. Wie viel Mut braucht es, um heute in die Gastronomie einzusteigen?

Das braucht auf der einen Seite sehr viel Mut und Überzeugung, auf der anderen Seite aber auch einfach viel Geld. Ohne das hat man jetzt gar keine Chance. Das Geld wird diesen Mut gar übertrumpfen müssen, ansonsten hat ein Betrieb wohl nur eine kurze Lebensdauer. Ohne Geld läuft nichts. Ohne Moos ist nix los.

Und trotzdem bleiben sie optimistisch: Woher kommt dieser positive Zukunftsglaube?

Wenn ich anders gewickelt wäre, dann bin ich fehl am Platz. Wenn wir den Kopf in den Sand stecken, geben wir uns auf. Das wollen wir nicht. Weil ich überzeugt bin, dass es weitergeht. Es muss weitergehen. Wir alle müssen vorwärts schauen. Zwar ist die Lage zurzeit nicht rosig. Aber kein Gastronom will aufgeben, solange es noch halbwegs geht – selbst wenn er noch so bluten muss.

Einige knabbern ihre letzten Reserven an. Sei es die Hypothek, die Pensionskasse oder mit einem Vorbezug einer Lebensversicherung. Wenn ich erst mein Hab und Gut auflösen muss, weil ich vom Bund nichts erhalte, ist das im Grunde genommen eine erbärmliche Geschichte.

Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein: Werden die Gäste dann gleich ausgelassen essen und trinken wie vorher oder bleibt eine diffuse Unsicherheit?

Es bleibt sicher etwas zurück. Wenn man wieder Feste feiern, ins Kino oder an ein Open Air gehen kann, dann wird es ähnlich wie vor Corona sein. Es wird aber sicher einige strukturelle Veränderungen geben. Bei den Abläufen, den Lieferketten etwa. Aber im Grossen und Ganzen wird die Freude am Leben wieder zurückkommen. Und das ist das Wichtigste: die Freude am Leben.