Interview «Überrumpelte Mieter sollten sich wehren»: Thomas Schwager vom Ostschweizer Mieterverband spricht den verunsicherten St.Geörglern Mut zu Weil ihr trautes Heim im St.Galler Quartier St.Georgen zu Stockwerkeigentum wird, stehen 18 Mietparteien vor einer schwierigen Entscheidung: kaufen oder gehen. Thomas Schwager, Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz, über den Schock einer solchen Ankündigung und wieso in der Stadt St.Gallen mehr Wohnungen als anderswo leer bleiben. 31.05.2022

Das Gebäude an der St.-Georgen-Strasse 219 und 221 soll nach einer Sanierung als Stockwerkeigentum verkauft werden. Das stösst den aktuellen Mieterinnen und Mietern vor den Kopf. Bild: Sandro Büchler

(23. Mai 2022)

Thomas Schwager ist der Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz. Im Interview nimmt er Stellung dazu, wie sich Betroffene verhalten sollen, wenn ihre Wohnung gekündigt wird.

Mieterinnen und Mieter werden in St.Georgen vor die Wahl gestellt: ihre Mietwohnung als Eigentum zu kaufen oder sich eine neue Bleibe zu suchen. Ist ein solches Vorgehen überhaupt zulässig?

Thomas Schwager: Dies lässt sich nur im Einzelfall beurteilen. Es kommt sehr darauf an, wie eine Kündigung formuliert ist. Im Grundsatz lässt sich ein Mietvertrag von beiden Parteien mit den verein­barten Kündigungsfristen auch wieder auflösen. Jede Kündigung lässt sich in erster Instanz vor der zuständigen Schlichtungsbehörde kostenlos anfechten. Explizit als Anfechtungs­grund genannt wird dabei im Obligationenrecht eine Kündigung, um den Mieter «zum Erwerb der gemieteten Wohnung zu veranlassen». Das bedeutet aber nicht, dass jede Kündi­gung eines Mietvertrags im Zusammenhang mit der Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum automatisch missbräuchlich ist.

Thomas Schwager ist Geschäftsleiter des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz. Er sitzt zudem für die Grünen im St.Galler Kantonsrat. Bild: Regina Kühne

Wird einem von heute auf morgen die Wohnung gekündigt, was kann ich als Mieterin oder Mieter tun?

Es ist wichtig, keine Zeit zu verlieren und sich sofort rechtskundigen Rat einzuholen, etwa beim Mieterinnen- und Mieterverband. Zunächst gilt es zu prüfen, ob die formalen Anforderungen an eine Kündigung erfüllt sind. Diese muss immer über ein kantonal genehmigtes Formular erfolgen. Bei Familienwohnungen ist sie zudem beiden Elternteilen mit separater Post zuzustellen.



In einem zweiten Schritt ist dann zu überprüfen, ob die Kündigung mit den vertraglich vereinbarten Kündigungsfristen übereinstimmt. Zudem haben Mieterinnen und Mieter Anspruch darauf, dass eine Kündigung begründet wird. Diese Begründung lässt sich bei der Vermieterschaft entsprechend einfordern.

Was gilt es neben all den rechtlichen Fragen zu beachten?

Ist der erste Schock überwunden, sollte man sich Gedanken machen, wie viel Zeit und Energie man in den Kampf gegen eine Kündigung investieren will – und auch kann. Sind wie aktuell in St.Georgen gleich mehrere Mietparteien betroffen, ergibt es natürlich Sinn, ein gemeinsames Vorgehen zu besprechen. Erfahrungsgemäss sind die Bedürfnisse aber je nach Zusammen­setzung der Mieterschaft sehr unterschiedlich. Einzelpersonen und junge Paare finden leichter eine neue Bleibe als Familien mit schulpflichtigen Kindern oder auch lange im Quartier verwurzelte Personen.

Es gibt die Möglichkeit, eine Erstreckung der Kündigungsfrist zu erwirken. Wie stehen die Chancen darauf bei einer Familie mit schulpflichtigen Kindern und wie bei einem pensionierten Ehepaar?

Ausschlaggebend ist, wie gut sich eine individuelle Situation für die Betroffenen vor einer Schlichtungsstelle oder in zweiter Instanz auch vor einem Gericht als Härtefall begründen lässt. Im Grundsatz ist es die Aufgabe der Schlichtungsstelle, die berechtigten Interessen beider Parteien gegeneinander abzuwägen. Je mehr in einer Güterabwägung die Interessen der Mieterschaft überwiegen, desto grösser ist die Chance, eine Erstreckung der Kündigungsfrist herauszuholen. Schulpflichtige Kinder, die im Quartier verankert sind, haben hier durchaus Gewicht. Als Einzelperson oder Paar sind die Chancen auf eine grosszügige Frister­streckung entsprechend geringer.

Philipp Käppeli (links) und Paul Marquardt sind zwei Mieter, die an der St.-Georgen-Strasse von der Umwandlung ihrer Wohnung in Stockwerkeigentum betroffen sind. Bereits nach den Sommerferien könnten die Wohnungen als Eigentum verkauft werden. Bild: Sandro Büchler

(23. Mai 2022)

Von welchem Zeithorizont für eine Erstreckung sprechen wir hier?

In der Regel lassen sich auch für weniger gravierende Einschränkungen der Mieterschaft aufgrund einer Kündigung ein paar Monate herausholen. Dazu braucht es geschicktes Verhandeln. Gesetzlich möglich sind maximal vier Jahre – wobei dies theoretischer Natur ist. Denn die Mieterschaft muss aufzeigen können, dass sie sich erfolglos um eine Alternativlösung bemüht hat. Hilfreich sind in solchen Situationen Vereinbarungen, dass man beispielsweise maximal eine Erstreckung von sechs Monaten erhält, aber jederzeit mit einer Kündigungsfrist von einem Monat ausziehen kann. Oder aber – auch zusätzlich – dass die Umzugskosten von der Vermieterschaft getragen werden.

Wie häufig werden in der Stadt St.Gallen Miet- zu Eigentumswohnungen umgewandelt?

Wir führen dazu keine Statistiken. Zudem gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, aus einer renovationsbedürftigen Liegenschaft Gewinn zu schlagen. Die einfachste Variante aus Sicht einer Verwaltung oder der Hauseigentümerschaft ist, allen Mietparteien mit Hinweis auf eine Gesamtsanierung zu kündigen. Damit entfallen mietrechtliche Diskussionen darüber, welcher Anteil einer Sanierung auf den Mietzins umgeschlagen werden darf und was zum üblichen, allenfalls überfälligen Unterhalt gehört. Im Anschluss daran lässt sich die sanierte Liegenschaft entweder teilweise zu massiv höheren Mieten neu ausschreiben oder eben als Stockwerkeigentum verkaufen. Ein Vorgehen insbesondere bei Renditeobjekten.

Eine andere Variante ist eine Kündigung mit Hinweis auf Eigenbedarf, wenn es etwa nur um eine einzelne Wohnung geht.

Genau. Die Vermieterschaft begründet die Kündigung mit dem Wunsch, selber in die Wohnung einzuziehen. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Ärgerlich wird es, wenn man wenige Monate nach Auszug die alte Wohnung im Internet zur Neuvermietung ausgeschrieben findet. Vielleicht mit all jenen Verbesserungen, die man sich schon lange auch gewünscht hätte. Rechtlich vorgehen lässt sich dagegen nicht. Der Vermieter hat nur seine Meinung geändert, was rechtlich ebenfalls legitim ist. Geholfen hätte hier nur die Vereinbarung einer Konventionalzahlung im Falle eines Meinungsumschwungs.

«Frisch gestrichen»: Das Gebäude an der St.-Georgen-Strasse 219 und 221 wird aktuell saniert. Der Hauseingang wurde neu gestrichen. Bild: Sandro Büchler

(23. Mai 2022)

Wie oft kommen Mieterinnen und Mieter auf Sie zu, um sich Hilfe zu holen?

Die Geschäftsstelle des Mieterinnen- und Mieterverbands Ostschweiz beantwortet täglich 30 bis 50 Anfragen – telefonisch, per E-Mail und auch in Form persönlicher Beratungen. Der Hauptteil der Anfragen beschäftigt sich mit Unklarheiten bei Nebenkostenabrechnungen, Wohnungsabgaben, Streitigkeiten unter den Mietenden selbst und natürlich auch Kündigungen. In allen Fällen bieten wir Hilfe zur Selbsthilfe. Wir zeigen die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen des aktuellen Mietrechts aus Sicht der Mieterinnen und Mieter auf. Und wenn nötig stellen wir auch eine anwaltschaftliche Vertretung vor Gericht sicher.

Stockwerkeigentum oder Eigentumswohnungen gebe es noch wenig in St.Georgen, sagt die Hauseigentümerin. Am Rosenberg werden Jugendstilvillen inzwischen häufiger in Stockwerkeigentum aufgeteilt. Welche lokalen Unterschiede in den verschiedenen Quartieren beobachten Sie?

Der Mieterinnen- und Mieterverband verfolgt weniger das Marktgeschehen am Immobilien­markt, sondern mietrechtliche Fragestellungen. Eine grundsätzliche Einschätzung ist aber schnell gemacht: Sowohl St.Georgen wie auch der Rosenberg sind sehr attraktive Wohnquartiere. Im Gegensatz dazu dürfte die Nachfrage nach Stockwerkeigentum direkt an der stark befahrenen Zürcher Strasse bei null liegen.

In St.Georgen auf die Schnelle eine passende Wohnung zu finden, sei schwierig, sagen die betroffenen Mieterinnen und Mieter von der St.-Georgen-Strasse 219 und 221. In der Stadt St.Gallen stehen aber im Vergleich zu anderen Schweizer Städten viele Wohnungen leer. Wie passt das zusammen?

Die Leerwohnungsziffer im Vergleich der Kantonshauptstädte ist tatsächlich sehr unter­schiedlich. In St.Gallen standen Mitte letzten Jahres 2,72 Prozent aller Wohnungen leer – nur in Altdorf, Appenzell und Bellinzona sind es noch mehr. Am wenigsten freie Wohnungen finden sich in den Städten Zürich, Chur, Zug oder auch Genf. Die unterschiedlichen Mietpreise und Löhne führen auch zu den grossen Pendlerströmen, die wir jeden Tag auf der Strasse wie Schiene beobachten können.

Entscheidend aber: Die nationale Leerwohnungsstatistik ist einer von einer Kündigung betroffenen Person in St.Georgen oder jedem anderen St.Galler Quartier weder Hilfe noch Trost, wenn sich keine vergleichbare zahlbare Wohnung finden lässt. Auch bei unterschiedlich hohen Mietkosten und Leerwohnungsziffer gilt für St.Georgen wie für die ganze Schweiz: Die durchschnittlichen Mieten zwischen 2005 und 2021 sind um über 22 Prozent gestiegen – und damit 18 Prozent mehr als die allgemeine Teuerung. Hier zeigt sich, wer am längeren Hebel sitzt: Mieterinnen und Mieter müssen sich besser organisieren und wehren.

