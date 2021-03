Interview «Oft sind es Angehörige, die sich zuerst bei uns melden»: Das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell vermeldet mehr Suchtberatungen im Coronajahr Für die einen lindern die Auswirkungen der Pandemie die Alkoholsucht, andere trinken mehr. Vitus Hug vom Blauen Kreuz St.Gallen-Appenzell erklärt im Interview, wie eine Beratung abläuft. Dinah Hauser 05.03.2021, 13.41 Uhr

Eine Sucht sollte man behandeln lassen, sobald sie zum Problem wird. Bild: iStockphoto

Das Blaue Kreuz St.Gallen-Appenzell vermeldet einen deutlichen Anstieg an Klientinnen und Klienten, welche eine Alkoholberatung in Anspruch nehmen. Im Coronajahr 2020 gingen 98 Neuanmeldungen ein (gegenüber 76 im Vorjahr). Auch die Anzahl an Beratungsgesprächen stieg an (1163 gegenüber 1085 im Vorjahr). Vorwiegend lassen sich männliche Betroffene beraten. Vitus Hug, Leiter der Fachstelle Alkoholberatung, sagt im Interview, welche Auswirkungen die Pandemie auf Suchtkranke haben kann und was man selbst als betroffene oder angehörige Person tun kann.

Inwiefern stehen die steigenden Beratungszahlen im Zusammenhang mit der Pandemie?

Vitus Hug: Die Pandemie hat sicher einen Einfluss. Die Beratungszahlen steigen aber schon seit Herbst 2019, als noch keine Rede von Corona war. Zudem beobachteten wir einen Schnitt im Januar 2021, wo wir einen Rückgang verzeichneten. Eine abschliessende Erklärung für diese Schwankungen können wir nicht benennen.

Wie erleben Klientinnen und Klienten die Pandemie?

Grob kann man zwei Gruppen unterscheiden. Zum einen gibt es Personen, die vor allem im Ausgang viel Alkohol konsumieren. Während der Pandemie ist diese Möglichkeit aber häufig weggefallen. Einige Klienten trinken deshalb weniger. Dann gibt es Personen, die vorwiegend zu Hause trinken. Ihnen fällt es vielfach schwerer. Oft beginnt der Konsum bereits am Nachmittag statt am Abend und es wird mehr getrunken.

Alkoholkonsum kann auch zu Aggressivität führen. Wie steht es mit häuslicher Gewalt?

Wir haben Klienten, die sich deswegen in Behandlung befinden. Bei einigen eskalierte es wieder. Teilweise musste die Polizei einschreiten. Andererseits betreuen wir auch Paare, bei denen harmoniert es wieder mehr. Sie haben endlich Zeit, um aufeinander einzugehen. Konflikte nehmen ab.

Wie hat sich das Konsumverhalten verändert?

Vitus Hug, Leiter der Fachstelle Alkoholberatung, Blaues Kreuz St.Gallen-Appenzell. Bild: PD

Ich denke, insgesamt wird weniger getrunken. Bars und Restaurants waren über längere Zeit geschlossen, Familienfeste werden, wenn überhaupt, im kleinen Kreis gefeiert. Auch fanden Grossveranstaltungen wie Open Airs oder das St.Galler Fest nicht statt. Ich beobachte zwar Jugendliche, die sich draussen treffen und ein Sixpack Bier dabei haben. Aber die Atmosphäre ist anders. Draussen ist es kalt, es läuft keine Musik. Da wird eher weniger konsumiert als in einem Club.

Genuss und Sucht: Wo hört Genuss auf und wo fängt die Sucht an?

Eine klare Grenze gibt es nicht. Das ist auch sehr individuell. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bietet eine Richtlinie. Bei Alkohol rechnet die Organisation mit Standarddrinks. Also etwa einen Deziliter Wein, drei Deziliter Bier oder vier Zentiliter Schnaps. Männer sollten demnach nicht mehr als zwei Drinks an maximal vier Tagen pro Woche zu sich nehmen, bei Frauen ist es ein Drink, da sie – biologisch bedingt – Alkohol langsamer abbauen.

Wie erkennt man, dass man süchtig ist?

Meist entwickelt sich eine Sucht schleichend über Jahre hinweg. Das reicht vom übermässigen oder missbräuchlichen Konsum, etwa vor einer Autofahrt, bis hin zur Abhängigkeit. Man sollte aber reagieren, wenn der Konsum zum Problem wird, für sich selbst oder für das soziale Umfeld. Etwa, wenn eine nahestehende Person beginnt, sich Sorgen zu machen, oder wenn man beim Trinken aggressiv wird.

Wie gestaltet sich eine Therapie?

Je früher man Hilfe in Anspruch nimmt, desto einfacher und schneller erzielt man Erfolge. Teilweise kann man in vier bis fünf Sitzungen bereits eine Lösung finden, das muss nicht Jahre in Anspruch nehmen. In der Beratung geht es dann darum, die eigenen Grenzen zu erkennen. Wie viel kann ich trinken, bevor ich nicht mehr bremsen kann oder aggressiv werde? Und wie kann ich verhindern, dass ich diese Grenze überschreite? Dabei kann eine zeitweise oder endgültige Abstinenz helfen.

Wie werden Angehörige einbezogen?

Oft sind sie es, die sich zuerst bei uns melden. Das sind fast zu 90 Prozent Frauen. Oftmals empfinden Betroffene Scham oder Angst, sich beraten zu lassen. Die Angehörigen dürfen aber nicht vergessen werden. Denn einerseits stecken sie ihre eigenen Bedürfnisse zurück, geben teilweise Freizeitaktivitäten auf. Sie denken dann etwa: Wenn ich nicht zu Hause bin und aufpasse, dann trinkt mein Partner sicher wieder. Andererseits können Angehörige Einfluss auf Betroffene nehmen.

Wie sieht das konkret aus?

Wir empfehlen, konsequent zu bleiben, also das umzusetzen, was sie androhen. Wenn eine Frau etwa dem Partner mitteilt, nicht mehr zu kochen, wenn er nach halb sieben heimkommt, er aber erst um 21 Uhr eintrifft, weil er in der Bar war, dann soll sie nicht mehr kochen. Oder, dass die süchtige Person die Flaschen selbst entsorgt. Es geht darum, möglichst viel Verantwortung bei der betroffenen Person zu lassen. Sind Angehörige nicht konsequent, bleibt es etwa immer bei der Androhung eines Auszuges, dann nehmen Betroffene dies auch nicht ernst. Oftmals lassen sich Betroffene erst helfen, wenn sie die Konsequenzen ihres Verhaltens spüren. Bei einer Beratung sind auch Paargespräche zentral, um eine gute Kommunikation und Vertrauen wieder aufzubauen. Vor allem, nachdem eine Sucht bewältigt ist.

Wie wirkt sich eine Sucht der Eltern auf Kinder aus?

Kinder wurden lange Zeit zu wenig beachtet. Je älter das Kind, desto mehr bekommt es mit. Ich schätze, Kinder ab drei Jahren spüren, dass etwas nicht stimmt. Sie können – je nach Schwere und Dauer der Situation – starke psychische Schäden davontragen. Deswegen sprechen wir die Eltern auch auf das Wohlergehen der Kinder an. Wir selbst haben zwar keine Angebote für Kinder, aber die Suchtfachstelle St.Gallen. Einige Eltern haben verständliche Vorbehalte. Denn sie können nicht kontrollieren, was das Kind sagt, ob es Familiengeheimnisse erzählt, und wehren sich dagegen. Bei prekären Situationen müssen wir auch die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) informieren. Wobei die Kesb auch Betroffene und Angehörige zu uns in die Beratung schickt.

Wie kann man einer Sucht vorbeugen?

Vor allem die Regelmässigkeit ist risikobehaftet. Darum empfehle ich, immer wieder für eine gewisse Zeit auf den Konsum zu verzichten oder ihn bewusst unregelmässig zu gestalten.

Das Blaue Kreuz berät vorwiegend Personen mit Alkoholsucht. Informationen unter www.blaueskreuz-sg-app.ch.