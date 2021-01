Interview Wegen des Schnees auf St.Galler Dächern haben die Dachdecker Hochbetrieb: «In den kommenden Tagen wird das Eis zur Gefahr» «In der vergangenen Woche standen wir im Dauereinsatz, um die Dächer vom Schnee zu befreien», sagt Philipp Müri. Er ist der Geschäftsleiter der St.Galler Dachdeckerfirma Merz+Egger AG und Leiter Steildach. Sandro Büchler 26.01.2021, 05.00 Uhr

Philipp Müri, Geschäftsleiter und Leiter Steildächer bei Merz+Egger AG St.Gallen. Bild: PD

Ein Grossteil des Schnees auf den Dächern in der Innenstadt ist geschmolzen. Wieso kommen noch immer Schneemassen von den Dächern?

Philipp Müri: Das ist abhängig vom Dach, von der Bauart, den Ziegeln und vom Schneefang. Aber vor allem von der Neigung. Bei steilen Dächern rutscht der Schnee schneller ab, bei flachen Dächern kann der Schnee auch erst später abrutschen. Ist ein Dach zudem gut gedämmt, dringt weniger Wärme nach aussen und der Schnee bleibt somit länger auf dem Dach liegen. Gefährlich wird es, wenn die Schneedecke von unten antaut. Auf dem Wasserfilm, der dabei entsteht, rutscht der Schnee dann nach unten weg.

Wie gefährlich ist die Situation aktuell?

Eiszapfen können zur Gefahr werden. Bild: Sandro Büchler

Die Situation ist lokal sehr unterschiedlich. Während im Osten der Stadt schon fast kein Schnee mehr auf den Dächern liegt, sind im Westen die Dächer noch immer schneebedeckt. Das hat wohl mit dem Föhn der vergangenen Tage zu tun.

Grundsätzlich muss man nach wie vor auf Dachlawinen achtgeben.

In den kommenden Tagen kann Eis zur Gefahr werden. Tagsüber taut es, in der Nacht sinkt das Quecksilber unter null: An den Dachrinnen kann sich so Eis bilden.

Dort, wo die Dächer geräumt sind, ist da die Gefahr gebannt?

Man darf sich nicht darauf verlassen. Wurde der Schnee beispielsweise bei der Hausnummer 24 vom Dach geschaufelt, kann nebenan bei Nummer 22 und 26 noch immer Schnee liegen. Das ist trügerisch.

Hoch über St.Gallen schaufeln die Dachdecker den Schnee von den Dächern. Aus Sicherheitsgründen sind sie mit der Hebebühne verbunden. Stück für Stück wird der Schnee abgetragen. Die Dachdecker arbeiten in Zweierteams, hier beim Bärenplatz im Zentrum von St.Gallen mit Blick in die Multergasse. Unten kontrolliert ein Kollege die Arbeiten oben auf dem Dach und schaut, dass währenddessen keine Passanten hindurchgehen. Dank der Hebebühne gelangen die Arbeiter bis in eine Höhe von 28 Metern an den Schnee.

Soll ich nun nur noch in der Mitte der Gassen laufen?

Ja, das ist empfehlenswert. Bei Gebäuden mit einem grossen Dachvorsprung ist es hingegen am sichersten, unter dem Dachvorsprung zu laufen. Rutscht Schnee von einem Dach ab, kann dieser je nach Neigung des Dachs und je nach Tempo auch zwei bis drei Meter von der Hausmauer entfernt zu Boden fallen. Auf keinen Fall sollte man direkt unter der Rinne entlanggehen.

Was soll ich als Passantin oder Anwohner tun, wenn ich herunterhängenden Schnee oder Eiszapfen bei einem Dachvorsprung sehe?

Am besten informieren Sie die Verwaltung oder gleich den Eigentümer, sofern sie diesen kennen. Der Hauseigentümer ist für die Sicherheit zuständig und muss für sich entscheiden, ob er den Schnee auf dem Dach räumen lassen will. Dies kann mittels Beurteilung der Situation über den Dachdecker geschehen.

Wieso verhindert ein Schneefang die Dachlawinen nicht?

Ein Schneefang ist meist nur 15 bis 25 Zentimeter hoch. Vergangene Woche lag aber örtlich bis zu 60 Zentimeter Schnee auf den Dächern. Sie müssen sich ein Dach wie einen Lawinenhang vorstellen: Fällt der ganze Schnee auf einmal – wie vergangene Woche – ist das weniger gefährlich. Kritisch wird es, wenn es mehrmals nacheinander schneit und unterschiedlich beschaffene Schichten auf den Dächern liegen. Wird das Ganze instabil, kann beispielsweise die oberste Schicht abrutschen – über den Schneefang drüber. Fast noch wichtiger aber, ein Schneefang hält auch das Eis zurück.

Vergangene Woche standen Sie im Dauereinsatz. Welches war die grösste Herausforderung für Ihr Team, die die ausserordentlichen Schneemassen mit sich brachten?

Ein Mann befreit von einer Hebebühne aus ein Dach in der St.Galler Altstadt von den Schneemassen.

Bild: Benjamin Manser (19. Januar 2021)

Die Arbeitssicherheit einhalten zu können. Um uns auf den Dächern mit den Seilen richtig sichern zu können, brauchen wir stabile Haken auf einem Dach, sogenannte Anschlagpunkte. Bei Gebäuden, die wir unterhalten, wissen wir, wo diese sind. Vergangene Woche wurden wir jedoch auch zu vielen Dächern gerufen, auf denen wir uns nicht auskennen. Sicheres Arbeiten war dort meist nur mit einer Hebebühne möglich. Mit der grössten Hebebühne kommen wir 26 Meter in die Höhe. Wir haben aber noch drei weitere Hebebühnen dazugemietet.

Wie viele Stunden standen Sie vergangene Woche im Einsatz?

25 bis 30 Mitarbeiter waren permanent unterwegs. Der viele Schnee ist zwar lässig, doch für unser Team war es eine anstrengende Woche. Nicht nur wegen der eisigen Temperaturen: Happig waren die Einsätze insbesondere auch wegen der geschlossenen Restaurants.

So konnten sich die Schaufler beim Znüni oder Zmittag nicht richtig aufwärmen.

Dafür ein riesiges Dankeschön an alle für den unglaublichen Einsatz.