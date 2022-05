Tödlicher Töffunfall in Eggersriet: Ein Fahrlehrer über Gefahren

Interview Nach tödlicher Kollision in Eggersriet: So lassen sich Töff-Unfälle verhindern – ein Ostschweizer Fahrlehrer ordnet ein Am Mittwochabend ereignete sich in Eggersriet ein tödlicher Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Der 61-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt, er verstarb später im Spital. Wie lassen sich solche Unfälle verhindern? Und was geht einem Fahrlehrer bei der Nachricht eines tödlichen Verkehrsunfalls durch den Kopf? Nachgefragt beim St.Galler Fahrlehrer Bruno Brülisauer. Oliver Kerrison Jetzt kommentieren 27.05.2022, 12.22 Uhr

Zum Unfall in Eggersriet kam es, nachdem der 61-jährige Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne zu überholen versucht hatte. In diesem Moment bog der 33-jährige Autofahrer ab, die beiden Fahrzeuge kollidierten. Bild: Kapo St.Gallen

Ein Motorradfahrer wird in Eggersriet nach der Kollision mit einem abbiegenden Auto in die Wiese geschleudert, später erliegt der 61-Jährige im Spital den Verletzungen. Was geht Ihnen als Fahrlehrer bei Meldungen tödlicher Verkehrsunfälle durch den Kopf?

Bruno Brülisauer, Fahrlehrer und Inhaber der St.Galler Fahrschule Bestdrive Bild: PD

Bruno Brülisauer: Jeder Einzelfall ist tragisch. Als Fahrlehrer versuche ich mein Bestes, die Unfallquote tief zu halten dank seriöser und fundierter Ausbildung. Klar ist: Jeder Unfall ist einer zu viel.

Zum Unfall in Eggersriet kam es, nachdem der Motorradfahrer eine Fahrzeugkolonne zu überholen versucht hatte. In diesem Moment bog der 33-jährige Autofahrer ab, die beiden Fahrzeuge kollidierten. Wie ordnen Sie die Situation ein?

Die Grundregel beim Überholen lautet: im Zweifelsfall darauf verzichten. Die Sicht gegen vorne muss klar, die Strassenverhältnisse müssen gut sein. Als Faustregel sollte der Geschwindigkeitsunterschied mindestens 20 Kilometer pro Stunde betragen, damit der Überholweg kurz gehalten werden kann.

Was gilt, wenn sich mehrere Fahrzeuge vor einem befinden?

Stehende Kolonnen darf man nicht überholen. Bei mehreren fahrenden Autos rate ich nur dann dazu, wenn zwischen den Fahrzeugen ein sicheres Wiedereingliedern gewährleistet ist. Mehrere Autos erhöhen die Gefahr erheblich, der Überholweg weitet sich. Es muss stets damit gerechnet werden, dass ein Auto ausschert oder abbiegt.

Der Motorradfahrer war beim Eintreffen der Rettungskräfte noch ansprechbar. Der im Kanton Thurgau wohnhafte Italiener verstarb im Spital. Der Autofahrer erlitt beim Aufprall eher leichte Verletzungen. Bild: Kapo St.Gallen

Wie lassen sich Töff-Unfälle wie derjenige in Eggersriet verhindern?

Die Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse sowie das Anpassen der Geschwindigkeit sind entscheidend. Was ich in meinen Fahrstunden besonders hervorhebe: Es gilt, für die anderen Verkehrsteilnehmer mitzudenken. Was machen diese? Wie könnten diese reagieren? Dies ist sowohl auf dem Töff als auch im Auto zentral: das Antizipieren aller Verkehrsteilnehmer, gerade von Velofahrerinnen und Velofahrern und Kindern.

Töfffahren ist gefährlich – trotzdem frönen Hunderttausende dieser Passion. Was ist es, das die Leute trotz der Gefahren immer und immer wieder auf den Töff bringt?

Ein Gefühl von Freiheit und Individualität, denke ich. Schöne Strassenkurven zu fahren, das bewegt viele. Auch mich persönlich: Ich fahre seit über 30 Jahren Töff – besonders, wenn das Wetter gut ist. Schlechtes Wetter erhöht aufgrund der schlechten Sicht, des längeren Bremswegs und der nassen Fahrbahn die Gefahren. Und es macht grundsätzlich keinen Spass, auf dem Töff zu sitzen, wenn man nass bis auf die Haut ist.

Was raten Sie angehenden Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern in Ihren Fahrstunden?

Wenn heute jemand die Töffprüfung machen will, muss vorab ein obligatorischer Grundkurs geleistet werden. Da werden etwa Blick- oder Kurventechniken geübt. Was allerdings viele unterschätzen: Der Kurs vermittelt lediglich die wichtigsten Grundlagen. «Jetzt kann ich es», denken viele – doch mit der Einführung ist es nicht getan. Denn die Routine fehlt. Auch wer bereits seit 20 Jahren Auto fährt, ist auf dem Töff Anfänger.

Worin liegt denn der Unterschied zwischen dem sicheren Auto- und Töfffahren?

Es gibt grosse Unterschiede. Der Töff ist ein zweirädriges Fahrzeug. Es gilt, selbst die Balance zu halten. Die Bekleidung ist der einzige Schutz – drumherum gibt's kein schützendes Blech. Nicht zu unterschätzen ist die Beschleunigung, die je nach Töff viel schneller ist. Dies beeinflusst den Bremsweg. Im Auto drückt man auf das Bremspedal, beim Töff hat man Hinter- und Vorderradbremse, man muss in der Regel zwei Bremsen betätigen.

Sie lehren beides: Auto- und Töfffahren. Was gilt es für zukünftige Autofahrerinnen und Autofahrer in Bezug auf die Motorräder spezifisch zu beachten?

Für Autofahrer ist es schwierig, die Geschwindigkeit eines Töffs richtig einzuschätzen. Oftmals nähern sich Motorräder schneller, als es zunächst scheint – auch die Beschleunigung ist temporeicher als erwartet. Dies gilt es bei der Erschliessung von Lücken im Hinterkopf zu behalten. «Es reicht noch», denkt man sich im Auto oft – was dann aber nicht immer der Fall ist.

Immer wieder kommt es auf Ostschweizer Strassen zu Toff-Unfällen: Die Verkehrsunfallstatistik zeigt, dass sich unter den Verunfallten viele Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren befinden. Bild: Kapo St.Gallen

Im Jahr 2021 kam es zu 2357 Verkehrsunfällen auf St.Galler Strassen, die Zahlen sind sinkend – der Strassenverkehr wird grundsätzlich sicherer. Dennoch stieg in den letzten Jahren die Zahl der Schwerverletzten. Woran könnte dies aus Ihrer Sicht als Fahrlehrer liegen?

Bei meiner täglichen Arbeit im Strassenverkehr fällt mir auf, dass heute weniger Rücksicht genommen wird. Die Gangart ist aggressiver geworden. Zu Beginn meiner Tätigkeit hatte ich es vermehrt erlebt, dass der Sicherheit zuliebe auch mal auf einen Vortritt verzichtet wurde. Insbesondere erlebe ich weniger Toleranz gegenüber Lernenden, die ich in Fahrstunden begleite. Es wird rascher gehupt, die Abstände werden nicht eingehalten. Dies dürfte wohl auch damit zu tun haben, dass heute schlicht mehr Fahrzeuge auf den Strassen unterwegs sind.

Sie selbst sind seit über 30 Jahren täglich auf der Strasse unterwegs. Kommen Sie auch als Fahrlehrer in brenzlige Situationen – und was tun Sie dagegen?

Kaum, Holz aalange! In 30 Jahren war ich bislang glücklicherweise nie direkt in einen Unfall verwickelt. Ich beachte, was ich den Lernenden mitgebe, allem voran: die Geschwindigkeit anpassen und im Verkehr vorausdenken. Selbstverständlich gibt es auch für Fahrlehrer Situationen, in denen man rasch von A nach B kommen muss. Aber ich versuche stets, mit gutem Beispiel voranzugehen.

