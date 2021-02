Interview mit Suchtexpertin Im Lockdown wird mehr getrunken: «Es wäre lebensgefährlich, die Schnapsläden zu schliessen» «Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör», wusste schon Wilhelm Busch. Im Lockdown fliesst der Wein in Strömen. Regine Rust, die Geschäftsführerin der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen, sagt, warum sie Alkohol eine faszinierende Substanz findet. Und wie man seinen Konsum in Schach hält. Melissa Müller 19.02.2021, 18.00 Uhr

«Alkohol greift Strukturen im Gehirn an. Gerade dort sitzt unsere Persönlichkeit»: Regine Rust, Leiterin der Stiftung Suchthilfe in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (15. April 2020)

Täglich wird man mit düsteren Coronanachrichten überschwemmt. Das baut Druck und Zukunftsängste auf. Kann ein Glas Alkohol Abhilfe schaffen?

Regine Rust: Ganz sicher – für den Moment. Alkohol bietet viel: Entspannung, ein bisschen Euphorie. Später wird man schläfrig, je nachdem enthemmt oder aggressiv. Eine faszinierende Substanz, da sich die Wirkung mit der Menge verändert. Ausserdem ist es ein soziales Schmiermittel.

Wird im Lockdown mehr konsumiert?

Eindeutig, ja. Man kann seine Sorgen, Einsamkeit und Langeweile wegtrinken. Manche verabreden sich auch zu Videokonferenzen, um sich zuzuprosten. Vor Corona gab es eine Gegenbewegung: Die Menschen wurden gesundheits- und körperbewusster. Abstinenzler galten nicht mehr als Freaks, sondern als hip und angesagt. In London wurden Szenekneipen eröffnet, die nur alkoholfreie Drinks servierten. Das ist seit Corona vorbei.

Ist es denn nicht trostlos, allein zu Hause eine Flasche Wein zu entkorken?

Alkohol ist ein Angstlöser, er schwemmt Sorgen weg. Unser Leben ist monotoner geworden, und Alkohol bringt Abwechslung in diese Eintönigkeit. Das macht es gefährlich. Ausserdem bekommt man für wenig Geld sehr viel Wirkung.

Klingt wie ein Werbeslogan. Aber was ist der Preis?

Der Preis ist hoch. Alkohol ist ein Nervengift. Andere Drogen greifen mehrheitlich das Gehirn an, Alkohol den ganzen Körper. Er dringt in jede Nervenzelle ein, greift die Organe an: Speiseröhre, Magen, Darm, Leber, Niere, Nerven, Haut, Gehirn. Wer regelmässig trinkt, braucht immer mehr, um die erwünschte Wirkung zu spüren. Das geht verblüffend schnell. Bei Jugendlichen noch schneller und mit massiveren körperlichen Schäden. Das macht mir Sorgen.

Warum?

Ich fürchte, dass viele Jugendliche geschwächt aus der Coronakrise hervorgehen. Ich hoffe, dass Angehörige sich früh genug bei uns auf der Suchtfachstelle melden, damit wir helfen können.

«Der verträgt viel», sagt man anerkennend, wenn einer trinkfest ist. Aber was geschieht mit der Psyche?

Alkohol wirkt angstlösend. Aber wenn man mit dem Trinken aufhört, wird das zum Bumerang: Man wird ängstlicher und depressiver. Und greift wieder zur Flasche, um den psychischen Schmerz zu lindern. Ein Teufelskreis. Ausserdem greift Alkohol Strukturen im Gehirn an. Gerade dort sitzt unsere Persönlichkeit.

Was kann man tun, damit der Konsum nicht überbordet?

Man soll bei den Regeln bleiben, die man schon verinnerlicht hat. Es gibt Orte und Zeiten, da konsumiere ich nicht. Alkoholfreie Inseln. Zum Beispiel: Ich trinke mein Glas Wein erst am Abend um 20 Uhr. Oder: Jeden Dienstagabend bin ich normalerweise beim Yoga und dann trinke ich auch jetzt keinen Wein.

Dennoch sieht man in der Stadt schon am Tag gut gekleidete Leute mit ihrem Dosenbier an der Sonne sitzen.

Daydrinking hat eine höhere Akzeptanz. Ich sehe im Zug von St.Gallen nach Zürich oft Männer, die um 17 Uhr ihre erste Bierdose öffnen. Und dann noch eine. Ein fatales Ritual.

Wäre es besser, die Schnaps- und Weinläden zu schliessen?

Absolut nicht. Wenn körperlich Alkoholabhängige den Konsum einstellen, kann es lebensgefährlich werden. Der Körper braucht das Gift so sehr, dass er ohne Alkohol nicht mehr funktioniert.

Jeder kennt jemanden mit einem Alkoholproblem. Sollte man das ansprechen?

Kommt drauf an, wie gut man jemanden kennt. Wenn es ein enger Freund ist, sollte man ihm signalisieren: «Ich sehe es. Ich bin für dich da. Aber ich merke, dass das, was du tust, ein hohes Risiko beinhaltet.» Man sollte sich aber hüten, gleich das Wort «Alkoholsucht» in den Mund zu nehmen. Da ist eine grosse Scham. Wenn ich abhängig bin und sehe, alle anderen haben es im Griff, denke ich: Ich kriege das nicht hin. Das ist schwierig zu akzeptieren. Wir wollen alle normal sein. Aber gerade am Arbeitsplatz wird oft zu lange geschwiegen.

Warum?

Weil keiner sich traut. Wenn ein Mitarbeiter unkonzentriert und fahrig wird, sollte man das frühzeitig ansprechen. Wir von der Stiftung Suchthilfe plädieren dafür, Signale zu senden. Keine Rückmeldung bedeutet Akzeptanz.

Stiftung Suchthilfe: Telefon 071 523 0 223