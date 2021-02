Interview mit Burn-out-Expertin «Manche wollen aus Erschöpfung nicht mehr leben»: Was eine Psychotherapeutin zur Belastungssituation des Gossauer Politikers Urs Blaser sagt Der ehemalige Gossauer Schulpräsident Urs Blaser braucht eine Auszeit. Er habe seine Ermüdungserscheinungen lange nicht ernst genommen. Das sei typisch für Burn-out-Kandidaten, sagt die St.Galler Psychotherapeutin Marlen Bolliger, die ausgebrannte Berufsleute coacht. Melissa Müller 18.02.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dauerstress kann dazu führen, dass man die Kontrolle über sein Leben verliert. Bild: Jordachelr / iStockphoto

Er ist nicht der Typ, der sich einfach zurücklehnen kann. «Urs Blaser arbeitet gerne und viel, das war schon immer so», schrieb unsere Zeitung im Dezember. «Ich habe meinem Amt alles andere untergeordnet», sagte der vierfache Vater aus Anlass seines Rücktritts als Gossauer Schulpräsident. Er sei «immer eingespannt» gewesen, habe kaum Zeit für Hobbys gehabt.

Kurz darauf übernahm der 63-Jährige das Verwaltungsratspräsidium der Sana Fürstenland AG von Kathrin Hilber. Jetzt muss er aber drei Monate pausieren, seine Gesundheit lässt ihm keine andere Wahl. Niemand hatte mit dem plötzlichen Ausfall des Mannes gerechnet, der stets smart, besonnen und stark wirkt – am wenigsten er selbst.

Urs Blaser ist kein Einzelfall. Die St.Galler Psychotherapeutin Marlen Bolliger coacht in ihrer Praxis zahlreiche Frauen und Männer, die sich im Beruf zu viel zugemutet haben. Zudem gibt sie beim Kanton Workshops zum Thema Energiebalance und Burn-out-Prävention.

Psychotherapeutin Marlen Bolliger Bild: PD

Marlen Bolliger, der Gossauer Politiker Urs Blaser nimmt sich eine Auszeit. Er sagt, er habe seine Ermüdungserscheinungen lange nicht ernst genommen. Was meinen Sie dazu?

Marlen Bolliger: Das ist typisch bei Führungspersonen, dass die Zeichen lang ignoriert werden. Ein Zusammenbruch kommt nie von heute auf morgen. Man vernachlässigt seine Bedürfnisse, verdrängt die Symptome, macht sich selbst etwas vor. Insgeheim weiss man aber: Das ist mir zu viel.

Welche Bedürfnisse meinen Sie?

Eine Pause machen, Freunde treffen, einen gemütlichen Feierabend zu Hause verbringen.

Woran merkt man, dass man gefährdet ist, in ein Burn-out zu schlittern?

Am Gedankenkreisen. Man kann nach der Arbeit nicht mehr abschalten. Es geht einem nach. Man ist nicht präsent, wenn man etwa mit den Kindern spielt. Auch Schlafprobleme sind ein Alarmsignal. Körper und Geist können sich nicht mehr erholen. Die Energie nimmt ab, man schleppt sich durch den Tag, ist unkonzentriert, zweifelt an seinen Fähigkeiten, die Kreativität lässt nach. Manche klagen über Kopfweh, Gliederschmerzen und Schwindel. Das kann sich zu einer Erschöpfungsdepression auswachsen. Manche wollen aus Erschöpfung nicht mehr leben.

Wie kann man rechtzeitig die Bremse ziehen?

Man kann sich entlasten und Aufgaben delegieren. In der Therapie kann man herausschälen: Was habe ich selber in der Hand? Verantwortung abgeben ist für viele ein Riesenprozess. Sie haben Angst, eine gute Position zu verlieren und die Fäden nicht mehr in der Hand zu haben. Es gibt aber auch Stressfaktoren, die nur bedingt im eigenen Einflussbereich liegen.

Zum Beispiel?

Ein langer Arbeitsweg oder ein schwieriger Vorgesetzter. Für viele ist es schwierig, wenn die eigene Arbeit hinterfragt wird. Wenn man etwa einen neuen Chef hat, der die eigenen Werte nicht teilt, kann das eine grosse Belastung bedeuten.

Dann fühlt man sich frustriert und unmotiviert.

Genau. Einer meiner Klienten leidet unter seiner Arbeitssituation, sagt aber auch: Ich werde nie mehr so viel verdienen. Das ist ein goldener Käfig. Da ist manchmal eine schwierige Entscheidung nötig.

Welche Rolle spielt Stress?

Wenn ein Stressmoment vorkommt, hat man noch kein Risiko. Dauerstress macht krank. Man weiss aus Studien, dass Menschen stressige Phasen gut überbrücken können, wenn sie viel Handlungsspielraum haben und selber entscheiden können. Auch die soziale Unterstützung ist entscheidend: Dass man ein Team auf gleicher Linie hat, von dem man sich getragen und unterstützt fühlt.

Was passiert bei Dauerstress? Können Sie ein Fallbeispiel schildern?

Dauerstress führt dazu, dass man die Kontrolle über sein Leben verliert. Ich habe eine Lehrerin beraten, die drei Burn-outs innert zwei Jahren hatte, mit einem Klinikaufenthalt. Sie musste sich fragen: Was für ein Pensum ist für mich möglich? Sie unterrichtete drei Klassen zusammen, hatte kaum Freizeit, war immer am Vorbereiten, führte Elterngespräche und musste aufwendige Situationen mit Kindern bewältigen. Das führte dazu, dass sie nicht mehr schlafen konnte. Die Lehrerin reduzierte ihr Pensum auf 60 Prozent, hatte aber immer noch drei Klassen. Das war immer noch zu viel. Inzwischen hat sie nur noch eine Klasse bei 60 Prozent, und es geht ihr besser. Die Frau hat auch einen neuen Partner kennen gelernt, von dem sie sich gestützt fühlt, mit dem sie sich entspannen kann. Das hat viel beigetragen zur Verbesserung.

Wie findet man eine gesunde Energiebalance?

Es lohnt sich, den eigenen Biorhythmus kennen zu lernen und zu nutzen: Wann habe ich meine Prime Time, wo ich die besten Ideen habe? Morgenmenschen erleben sie zwischen 7 und 10 Uhr, Abendmenschen am späten Nachmittag. Der Körper braucht Pausen, sonst fährt er die Leistung runter. Man kann auch besser schlafen, wenn man Pausen zulässt. Jeder weiss, dass Ernährung, Bewegung und soziale Kontakte wichtig sind. Alle wollen Tipps, aber jeder muss selber herausfinden, wo bei ihm der Hebel ist. Ich zum Beispiel brauche keine Trennung von Arbeit und Freizeit. Ich arbeite gern mit Leuten zusammen, mit denen ich auch privat befreundet bin. Andere trennen das strikt und checken in der Freizeit keine Mails.

Wie kann man einem Freund helfen, der unter einer Erschöpfungsdepression leiden?

Man sollte auf ihn zugehen, sich immer wieder melden, fragen: Kann ich vorbeikommen? So ein Zustand ist schambehaftet. Manche wollen sich nicht mehr zeigen, in diesem Ausfall der Selbstkontrolle, und ziehen sich komplett zurück. Doch wenn sie die Krise hinter sich haben, sagen viele: Dass Freunde und Familie zu mir gehalten haben, hat mich gerettet.