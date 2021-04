INTERVIEW «Meine Partei muss mich nicht schonen»: Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa über ihre bewegten ersten vier Monate im Amt Seit Anfang Jahr ist Maria Pappa St.Gallens erste Stadtpräsidentin. Im Interview spricht sich über den Medienrummel um ihre Person nach den Jugendkrawallen an Ostern, über den Spardruck wegen Corona und den Stellenwert der Kantonshauptstadt. Luca Ghiselli 30.04.2021, 19.00 Uhr

«Der Medienrummel war sehr speziell»: Kaum im Amt, hatte Maria Pappa im Nachgang der Krawallnacht am Karfreitag die geballte Aufmerksamkeit auf sich.

Bild: Benjamin Manser (29. April 2021)

Homestory in der «Schweizer Illustrierten», Porträt im «Tages-Anzeiger», Interview in der NZZ: Sie hatten in den ersten vier Monaten Ihrer Amtszeit gefühlt mehr Medienpräsenz als Ihr Vorgänger Thomas Scheitlin in vier Jahren.

Maria Pappa: Das hat sicher auch mit den Jugendkrawallen zu tun. Durch meine Präsenz auf dem Roten Platz wurden viele Medien erst auf mich aufmerksam. Dann trat eine Art Schneeballeffekt ein.

Vor den Mikrofonen steht Maria Pappa seit ihrem Amtsantritt häufiger. Hier im Rahmen der Medienkonferenz zu ihrer Vier-Monate-Bilanz in der Kunstzone der Lokremise.

Bild: Benjamin Manser (29. April 2021)

Wie fühlt sich das an? Trotz vier Jahren Erfahrungen im Stadtrat: Ein solches Medieninteresse waren Sie sich nicht gewohnt.

Am Ostersamstag nach der Krawallnacht war das schon sehr speziell. Ich bin um 8 Uhr morgens schon mit Nachrichten und Anrufen bombardiert worden, dann folgte die Medienkonferenz am Mittag. Wie gross das Interesse aber wirklich war, habe ich erst realisiert, als ich den Saal betrat.

Es gab aber – gerade bezogen auf die Wegweisungen am Ostersonntag – auch Kritik aus den eigenen Reihen am Vorgehen, das Sie in der Öffentlichkeit verteidigt haben.

Meine Partei muss mich nicht schonen. Wäre ich nicht vor Ort gewesen und wäre ich nicht Stadtpräsidentin, ich hätte die Wegweisungen wohl auch als erste Reaktion kritisiert. Man kann es nie allen recht machen. Das hat auch Rapperswil gezeigt.

Der Polizeieinsatz am Ostersonntag, der in rund 600 Wegweisungen gegen Jugendliche gipfelte, löste vor allem von links Kritik aus. Bild: Sandro Büchler (4. April 2021)

Wie meinen Sie das?

Da wurde kritisiert, dass die Kantonspolizei nicht mit Wegweisungen reagiert habe. In der Situation, in der wir an Ostern steckten, konnten wir gar nicht anders. Aber selbstverständlich sind wir im Nachgang offen für Diskussionen.

Im März haben Sie Ihre erste Rechnung präsentiert – mit schwarzen Zahlen. Wird es die letzte dieser Art auf absehbare Zeit bleiben?

Ich hoffe es nicht. Aber es ist schwierig vorauszusehen. Die finanziellen Konsequenzen der Pandemie und der Steuerreform bleiben ein grosses Fragezeichen. Deshalb ist es auch richtig, vorsichtig zu budgetieren. Aber eben nicht zu vorsichtig.

Die Aussichten waren gerade in finanzieller Hinsicht für die Stadt St.Gallen schon besser. Die Stadtpräsidentin bleibt trotzdem zuversichtlich.

Bild: Benjamin Manser (29. April 2021)

Die Rechnung 2020 ist nur knapp positiv ausgefallen, weil weniger investiert wurde und Buchgewinne das Ergebnis beschönigt haben.

Dass wir so wenig investiert haben, war nicht geplant. Einige Investitionen konnten nur teilweise oder noch gar nicht gestartet werden. Oder konnten erfreulicherweise günstiger abgeschlossen werden. Wir werden die Investitionsplanung nochmals überprüfen und gegebenenfalls nachjustieren.

Das Sparpaket «Fokus 25» soll Entlastung bringen. Jährlich sollen so 30 Millionen Franken eingespart werden. Bei den ersten Massnahmen – Stichwort Erhöhung der Musikschultarife – war der Aufschrei gross. Prompt krebste der Stadtrat zurück. So wird das nichts mit sparen.

Der Stadtrat hört sich die ganze Bandbreite an Argumenten an. Bei der Kinderfest-Absage war zum Beispiel klar: Auf diesen Entscheid kommen wir nicht zurück. Bei den Musikschultarifen stellte sich schnell heraus: Das wird von links bis rechts nicht mitgetragen. Und da gilt es, Goodwill zu zeigen. Aber zugegeben: Es ist eine Gratwanderung. Wir zeigen die geplanten Massnahmen als Ganzes demnächst der GPK des Parlaments. Vielleicht wächst so das Bewusstsein.

Sie sind seit Anfang Jahr nicht nur Finanzchefin, sondern auch für die Kultur zuständig. Diese wurde von der Pandemie besonders arg gebeutelt. Wie kann die Stadtpolitik beim Wiederaufbau helfen, wenn die Mittel knapp sind?

Bei der Kultur haben wir während der Pandemie nicht gespart.

Sie haben die Sanierung des Kunstmuseums verschoben.

Nur, weil zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls andere dringende Investitionen dazugekommen sind. Die Sanierung ist nur verschoben, nicht weggespart. Es geht wirklich darum, die Kultur wiederaufzubauen. Erste Gespräche in diese Richtung haben bereits stattgefunden. Wir wollen Hand bieten, sobald Öffnungen möglich sind.

Pappa ist als Vorsteherin der Direktion Inneres und Finanzen seit Anfang Jahr gewissermassen auch Stadtsanktgaller Kulturministerin.

Bild: Benjamin Manser (30. April 2021)

Vom Kanton dürfte da wenig Rückendeckung kommen. Das Kantonsparlament hat ein 120-Millionen-Sparpaket geschnürt.

Das wird in der Tat schwierig. Oft heisst es, die Standortgemeinde müsse etwas beitragen. Aber nehmen wir an, das Open Air St.Gallen würde in Abtwil stattfinden. Wie hätte denn die Gemeinde Gaiserwald einen Unterstützungsbeitrag leisten sollen?

Das ärgert Sie.

Ja. Es braucht das Bewusstsein, dass wir nicht nur einzelne Gemeinden, sondern Regionen sind, die voneinander profitieren. Und dafür, dass St.Gallen als Hauptstadt eine spezielle Funktion erfüllt.

Das heisst?

Dass man ein KMU nicht mit Familienunternehmen vergleichen sollte. Das gilt auch für politische Gemeinden. Es braucht eine Differenzierung der Aufgaben und Rollen der Gemeinden. Eine Hauptstadt hat andere Aufgaben, Bedürfnisse und finanzielle Belastungen als kleinere Gemeinden. Diese Unterschiede gilt es, strategisch zu berücksichtigen.