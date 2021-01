Interview «Mein Ziel sind selbstorganisierte Teams»: Neuer Geschäftsführer der Spitex St.Gallen nimmt sich ein Beispiel an den Niederlanden Michael Zellweger ist der Geschäftsführer der neuen St.Galler Einheitsspitex. Er will, dass sein Job irgendwann überflüssig wird. Sandro Büchler 17.01.2021, 17.00 Uhr

«An St.Gallen mag ich die Übersichtlichkeit», sagt Spitex-Geschäftsführer Michael Zellweger im Interview. Bild: Arthur Gamsa (14. Januar 2021)

Der 55-jährige Michael Zellweger wurde im vergangenen Herbst zum Geschäftsführer der neuen Spitex St.Gallen AG gewählt. Im Dezember startete der Zürcher in seiner Funktion. Ein Gespräch über Wirtschaftlichkeit in der ambulanten Pflege, die Einsamkeit älterer Menschen und Rollator-Rennen.

Wie sind Sie gestartet?

Michael Zellweger: Sehr gut. Ich wurde freundlich und neugierig empfangen.

Konnten Sie sich überhaupt Ihren 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorstellen, wer Sie sind?

Ich bin bei jedem Team vorbeigegangen. Aber ich hätte gerne alle zusammengenommen und ihnen meine Vision erklärt. Aber das geht aktuell nicht. Das ist sehr schade, da die menschliche Interaktion gerade jetzt, wo wir zu einer Unternehmung zusammenwachsen, wichtig ist. Ich hoffe, dass wir das bald nachholen können.

Aus vier Spitexvereinen wurde eine Organisation. Am 1. Januar ist die neue Spitex St.Gallen AG operativ gestartet. Wie wichtig ist dieser Zusammenschluss?

In meinen Augen braucht es eine kritische Grösse für eine Spitex. Diese liegt bei einem Einzugsgebiet von mindestens 60'000 Einwohnern. Auf die Pflege hat der Zusammenschluss wenig Auswirkungen. Wo es eine Rolle spielt, ist bei den Investitionen und vor allem bei den administrativen Arbeiten. Diese macht man mit kleineren Einheiten einfach mehrfach. Ob ich jetzt hundert oder tausend Rechnungen vorbereite, ist im Endeffekt völlig egal. In der Administration kann man viel Nutzen generieren, indem man sie zusammenschliesst. Die ganze Ausbildung, alles, was das Qualitätsmanagement betrifft, das können wir nun aus einem Guss machen.

Müsste man gar grösser denken? Statt einer Spitex für die Stadt, gleich eine kantonale Spitex?

Ja, oder gleich auf nationaler Ebene. Bei der Spitex Bern hatten wir mal den Gedanken durchgespielt, was passieren würde, wenn man die ganze Schweiz in einer Spitexgenossenschaft zusammenfassen würde. Das wäre ein Riesengebilde, mit kleineren, regionalen und lokalen Einheiten. Rund 27000 Mitarbeitende kämen so unter einem Dach zusammen. Das ist dann eine ganz andere Power, die man gegenüber Krankenversicherern, Verbänden und der Politik hat. Aber wie gesagt: Das ist eine Gedankenspielerei.

Je grösser, desto besser?

Michael Zellweger, Geschäftsführer Spitex St.Gallen AG. Bild: Arthur Gamsa

Meine Vision sind selbstorganisierte Teams. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Kennen Sie «Buurtzorg»?

Nein, um was geht es da?

«Buurtzorg» ist eine holländische Pflegeorganisation in der ambulanten Pflege, die schon mehrfach als beste Arbeitgeberin der Niederlande ausgezeichnet wurde. Ein innovatives Unternehmen. Es hat zum Beispiel ein jedes Jahr im Amsterdamer Olympiastadion stattfindendes Rollator-Rennen ins Leben gerufen. Aber die haben in kleinen Teams angefangen. «Buurtzorg» heisst Nachbarschaftshilfe. Das sind selbstorganisierte Teams, die sich um ein Quartier mit 5000 bis 10'000 Einwohner kümmern.

«In den Teams gibt es keine Führungsstruktur, das führt sich selbst.»

Die Spitex Zürich-Limmat setzt das jetzt seit zwei Jahren um. Unglaublich spannend! Dorthin müssen wir gehen, zu einem Team, das sich um die Nachbarschaft kümmert. Ein Team, das sich vernetzt mit allen rundum vernetzt – nicht nur mit dem Hausarzt und den Angehörigen, sondern auch mit Pro Senectute, den Kirchgemeinden, der Seelsorge, den Quartiervereinen, Freiwilligen. Allen, die in einem Quartier drin sind und mit dem Team gemeinsam die Nachbarschaftshilfe organisieren. Alles muss zusammenhängen. Und «Buurtzorg», oder die Spitex bei uns, wäre die Schaltzentrale, die alles zusammenbringt.

Worin besteht Ihre Aufgabe dann, wenn die Spitex dereinst mit selbstorganisierten Teams funktioniert?

Wenn dadurch irgendwann mein Job überflüssig wird, habe ich meine Arbeit richtig gemacht.

Wie betreibt man die Spitex kostengünstig?

Indem man alle überschüssigen Kosten weglässt. Der Anteil verrechenbarer Stunden, von denen wir effektiv leben, muss stets im Vordergrund stehen. Der Unterschied von uns zu einem Spital oder Pflegeheim ist, dass wir pro Stunde bezahlt werden. Wie Sie einen Anwalt bezahlen. Je mehr Zeit wir beim Kunden verbringen, desto mehr profitiert er von unserer Leistung.

«Jede Minute beim Kunden ist eine gute Minute.»

Das ist unsere Aufgabe. Alles andere soll so knapp wie möglich sein, sodass wir Zeit gewinnen, um beim Kunden zu sein.

Sie haben aber auch die Krankenversicherer, die genaue Abrechnungen und Begründungen wollen.

Dies verursacht ziemlich viel administrativen Aufwand, richtig. Der ist nicht verrechenbar. Die Frage ist, wie man nun das Administrative so standardisiert, dass die Bedürfnisse der Versicherer abgedeckt sind und wir den geringstmöglichen Aufwand haben damit. Das ist der Clou. Wie können wir digitale Technologien nutzen, die uns bei dem unterstützen?

Die Spitex unterwegs. Bild: Sandro Büchler (14. Januar 2021)

Wo und wie hilft Digitalisierung den Spitex-Mitarbeitenden konkret?

Wenn sie nicht immer irgendwo hinmüssen, um Papier anzuschauen, um sich zu informieren, wie es um den Gesundheitszustand eines Klienten steht, sondern alles online haben. Sie können Fotos machen, die sie direkt im elektronischen Dossier des Kunden ablegen können. Sie können diese Fotos einem Arzt schicken, der ihnen bei einer Beurteilung helfen kann. Die ganze Vernetzung und der Zugang zu allen Kundendaten fördern die Handlungsfreiheit. Unser Hauptgeschäft ist die Betreuung des Kunden, Zeit mit ihm zu verbringen. Was der Versicherer ihm zuspricht, hat der Kunde zu Gute und müssen wir abliefern.

Die Neuorganisation der Spitex verlief nicht ohne Nebengeräusche. Dem Vernehmen nach gab es teils Unstimmigkeiten, Personalabgänge waren die Folge. Ist das eine Hypothek für Sie?

Es sind sehr viele Emotionen drin in dieser Geschichte. Auf der einen Seite hat man ökonomische Logiken, wie kritische Grösse, was kann man machen, was ist überhaupt möglich, wie kann man etwas weiterentwickeln. Auf der anderen Seite hat man eine Geschichte, die emotional wichtig und wertvoll ist. Und jetzt soll man diese aufgeben zu Gunsten von etwas Grösserem.

«Von Grossfusion war schon die Rede. Doch so weit sind wir nicht.»

Wenn man es von aussen anschaut, sind da vier Vereine. Da denke ich: «Geht doch zusammen und schaut, dass ihr das gemeinsam super macht.» Ich verstehe, dass die Vereine in den Quartieren verankert sind – doch dies ändert sich nicht mit einer Einheitsspitex. Wie vorhin angedeutet, unser Ziel ist ein Team pro Quartier oder für einen begrenzten Raum. Und die kümmern sich dann um die Kunden da drin. Für mich ist es schwer verständlich, weshalb gegen den Zusammenschluss gesteuert wurde. Stattdessen sollte man doch zusammen etwas Grosses und Gutes bauen, das den Kundinnen und Kunden und der ganzen Stadt dient.

Die Leute werden immer älter. Wohin steuert die Spitex generell?

Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir einen Fachkräftemangel haben. Wenn man die demografische Entwicklung anschaut, muss man sich fragen, wie man diese stemmen will. Indem wir Konkurrenten sind? Nein, das geht doch gar nicht. Es geht nur über Kooperationen. In der ambulanten Pflege sollten alle miteinander an einem Strick ziehen.

Eine Spitex-Mitarbeiterin hilft einem Mann beim Anziehen der Socken.



Bild: Benjamin Manser (9. August 2018)

Wie begeistern Sie Junge für die Arbeit bei der Spitex?

Ich habe im Sinn, dass wir uns hin zu selbstorganisierten Teams entwickeln. Dann heisst das, in einem Team Verantwortung übernehmen, sich selbst entwickeln können. Es gibt so viele Ausbildungsmöglichkeiten in der Pflege. Die Frage ist nur, wie bringen wir diese Menschen in die Spitex rein. Wie bringen wir Quereinsteiger zur Überzeugung, dass die Grundpflege etwas Cooles ist? Diejenigen, die etwas Neues und Nutzbringendes und Sinnstiftendes tun wollen. – Und, wir haben Arbeit ohne Ende! Bei uns gibt es keine Krise wie in der Gastronomie oder der Eventbranche. Obwohl jeder Besuch von uns bei einem Kunden ein Event sein sollte.

Schreckt die viele Arbeit nicht ab?

Wenn ich die Nachrichten schaue, ist die halbe Schweiz am Jammern. Ein Lamento aus, wir haben keine Büez, die Läden müssen wir schliessen, wir dürfen nichts, wir haben nichts. Doch wir dürfen sagen:

«Wir haben Arbeit – mehr als genug! Sinnvolle Arbeit!»

Was hat sich in der Arbeit der Spitex seit März verändert?

Unsere Hygieneauffassung hat sich nun auch auf die Kunden übertragen. Vorher waren wir diejenigen, die Maske getragen haben, die Hände desinfiziert haben. Wie wichtig das ist, ist mittlerweile jedem klar. Das gesteigerte Hygienebewusstsein erhöht das Verständnis für unsere Arbeit. Die Pflege ist per se eine intime Tätigkeit. Wenn wir zu jemandem nach Hause gehen, die Körperpflege machen, ist das unter hygienischen Umständen immer relativ schwierig und herausfordernd. Aber dort hat sich grundsätzlich nichts verändert, ausser dass jetzt beide eine Maske tragen.

Wie wichtig ist Empathie?

Zentral. – Ein Beispiel: Wenn die Spitex-Mitarbeitenden bei einem Kunden oder einer Kundin zu Hause sind und sie an diesem Tag vermutlich der einzige Kontakt sind, den dieser Mensch hat, dann ist es enorm wichtig, zu spüren, was seine Bedürfnisse sind. Es geht nicht darum, das Fachliche abzuspulen, sondern ums Zwischenmenschliche. Und das ist pure Empathie.

«Der Schlüssel zu dem ist Empathie.»

Was braucht der Mensch? Wie kann ich mich in den Menschen hineinfühlen? Empathie ist nichts anderes, als wahrnehmen zu können, was der andere fühlt. Was viel vergessen geht: Die Spitex ist Hilfe zur Selbsthilfe. Also jemandem helfen, besser zu werden. Bei älteren Leuten heisst das, weniger schnell abzubauen.

Was können Sie dafür tun?

Meine Aufgabe ist, für meine Mitarbeitenden die Voraussetzungen zu schaffen, dass sie A ihren Job gerne machen, und B merken, dass sie immer besser werden. Von heute pflegerischen zu umfassenden Profis. Mein Ziel ist es, für die Mitarbeitenden sicherzustellen, dass sie jeden Tag mit Freude zum Kunden gehen und dem ein Lachen aufs Gesicht zaubern.