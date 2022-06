St.Gallen: Maria Pappa bedauert Abschaffung der Wohnsitzzulage

INTERVIEW «Massiver Einschnitt»: Das sagt die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa am Tag nach der Abschaffung der Wohnsitzzulage Nach einer engagierten Debatte im St.Galler Stadtparlament hat eine knappe Mehrheit am Dienstagabend die Wohnsitzzulage für städtische Angestellte gestrichen. Stadtpräsidentin Maria Pappa hatte sich vehement für deren Erhalt eingesetzt. Nun äussert sie sich zum weiteren Vorgehen. Interview: Luca Ghiselli 1 Kommentar 15.06.2022, 11.48 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa hatte im Vorfeld der Parlamentsdebatte über die Wohnsitzzulage zahlreiche Rückmeldungen von städtischen Angestellten erhalten. Bild: Tobias Garcia

Die Wohnsitzzulage für städtische Angestellte dürfte Geschichte sein. Eine knappe Mehrheit folgte am Dienstagabend in der Diskussion um das neue Personalreglement der Stadt einem Änderungsantrag von bürgerlicher Seite: Die Zulage von 288 Franken pro Monat soll schrittweise abgebaut werden, der so eingesparte Betrag kann für eine Korrektur der Löhne verwendet werden. Stadtpräsidentin Maria Pappa hatte sich in ihrem Votum vehement für den Erhalt der Zulage eingesetzt.