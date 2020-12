Interview Maria Pappa wurde in nur zehn Jahren vom politischen Nobody zur St.Galler Stadtpräsidentin: «Es ging fast zu schnell» «Hätte mir vor zehn Jahren jemand gesagt, du wirst Stadtpräsidentin, hätte ich bloss gelacht», sagt Maria Pappa im Interview. Die 49-jährige Sozialdemokratin erläutert, wie sie St.Gallen durch die Coronakrise bringen will, was ihre Wahl für Menschen mit Migrationshintergrund bedeutet und wie ihr politischer Weg ihr Leben verändert hat. Sandro Büchler 15.12.2020, 05.00 Uhr

Maria Pappa im Treppenhaus des Amtshauses: Ende des Jahres verlässt sie die Baudirektion und zügelt ins Ratshaus am Hauptbahnhof. Sie steht neu der Direktion Inneres und Finanzen vor. Bild: Tobias Garcia

Wo und wie feiern Sie Weihnachten dieses Jahr?

Maria Pappa: Dieses Jahr ist es etwas schwierig. Normalerweise treffe ich mich mit meinen Brüdern, deren Familien und meinen Eltern. Für das Weihnachtsfest in diesem Jahr haben wir noch nicht abgemacht, wie wir mit den Schutzmassnahmen feiern können.

Schweizweit, aber auch in Italien, hat Ihre Wahl zur ersten Stadtpräsidentin von St.Gallen Beachtung gefunden. Welche Reaktionen haben Sie besonders gefreut?

Viele haben sich noch mehr gefreut als ich. Es kamen viele emotionale Reaktionen, von «so läss», «toll» bis «jetzt herrscht Aufbruchstimmung in St.Gallen». Die Rückmeldungen waren kunterbunt, kamen von Jugendlichen bis Pensionierten. Begeistert waren auch viele Menschen mit Migrationserfahrungen, obwohl einige von ihnen gar nicht wählen durften. Sie freuten sich, waren stolz darüber und sagten etwa «Ja, eine Tochter von Migrantinnen hat es in so eine wichtige Position geschafft».

Es freut mich, dass ich mit meiner Art und meiner Energie, bei so vielen Menschen etwas ausgelöst habe.

Die frisch gewählte Stadtpräsidentin Maria Pappa hält am Abend nach ihrer Wahl am Fusse des Vadian-Denkmals eine kurze Ansprache und bedankt sich bei denjenigen, die sie gewählt haben. Bild: Ralph Ribi (29. November 2020)

Sie haben nach der Wahl spontan kurz am Fusse des Vadian-Denkmals gefeiert. Wie gross war die Erleichterung, dass man Sie mit 11'784 Stimmen gewählt hat?

Ein Wahlkampf braucht viel Energie. Man weiss bis zum Schluss nicht, in welche Richtung es geht. Der Wahlkampf während Corona war ungewöhnlich. Ich hatte wenige Kontakte mit den Leuten und so auch fast keine Rückmeldungen, wo ich stehe. Das Resultat hat dann gezeigt, dass mich doch viele als Stadtpräsidentin wünschten.

Sie sind die erste Frau in diesem Amt. Welche Bedeutung hat dies für die Stadt?

Dass ich die erste Stadtpräsidentin sein darf, ehrt mich, fühlt sich jedoch auch speziell an. Denn es bedeutet, dass eine Frau als Stadtpräsidentin noch keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist noch nicht normal, dass auch eine Frau ein solches Amt haben kann. Ich hoffe, dass meine Kandidatur und meine Wahl gezeigt haben, dass Frauen dies können. Viele Frauen, auch junge Frauen, haben mir gratuliert und gesagt, es sei schön, eine Frau mit Energie in dieser Position zu sehen. Ich glaube, sehr vielen Frauen gibt das Selbstbewusstsein und öffnet die Türen für fähige Personen, es mir gleichzutun.

Sie sind nicht nur die erste Stadtpräsidentin, sondern auch die erste mit Migrationshintergrund. 2011 erhielten Sie den roten Pass. Welche Bedeutung hat das?

Ich bin in St.Gallen geboren und hier aufgewachsen. Lange dachte ich, ach komm, für was brauche ich eigentlich den Schweizer Pass. Ich bin ja da. Und es ist egal, welchen Pass ein Mensch hat. Aber auf Formularen musste ich immer angeben, ich bin Ausländerin, ich bin Italienerin. Immer musste ich aufzeigen, ich gehöre zu einer anderen Gruppe; gehöre nicht zu den Schweizerinnen und Schweizern, die hier leben.

Als ich den Schweizer Pass bekam, hat sich viel für mich verändert.

Ich gehörte jetzt dazu, durfte von nun an mitentscheiden und mitgestalten – und spürte Verantwortung für diese Stadt. Die Einbürgerung – und ein Jahr später meine Wahl ins Stadtparlament – haben das Bild zu meiner Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, verändert. St.Gallen wurde zu meiner Stadt. Erst da fühlte ich, dass ich wirklich Teil dieser Stadt bin.

2012 kamen Sie auf Anhieb ins Stadtparlament, 2016 wurden Sie zur Stadträtin gewählt und wiederum nur vier Jahre später sind Sie Stadtpräsidentin. Eine Bilderbuchkarriere?

Ich habe das nicht geplant. Als ich den Pass beantragte, war ich Sozialarbeiterin und wollte die Bedingungen in der Sozialen Arbeit mitgestalten können. Ich sagte mir, ich lebe hier und ich sollte auch mitbestimmen können, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickelt. Dann ging es sehr schnell. Eigentlich hatte ich bei der SP nur gefragt, wie man in einer Partei aktiv werden kann. Weil gerade Wahljahr war, wurde ich gleich gefragt, ob ich meinen Namen auf die Liste für die Stadtparlamentswahlen setzen möchte. Ich war vorsichtig, sagte erst nein, weil ich politisch noch völlig unerfahren war. Es hiess: «Du wirst nicht so schnell gewählt, es braucht Zeit, bis dich die Leute kennen.»

Maria Pappa während dem Interview in ihrem Büro im Amtshaus: Ende des Jahres muss sie ihr Büro räumen, dann übernimmt Stadtratskollege Markus Buschor die Direktion Planung und Bau. Bild: Tobias Garcia (10. Dezember 2020)

Unterschätzt hatte man, dass ich hier aufgewachsen bin, schon seit Jahren aktiv und engagiert bin – halt nicht politisch. Ich war in vielen Gremien – meist im Vorstand. Viele wussten daher, wer ich bin, wie ich bin, wie ich führe. Sie wussten auch schon, was mir wichtig ist, wofür mein Feuer brennt – und haben mich gewählt. Durch die Wahl ins Parlament kam alles schnell ins Rollen.

Ging es zu schnell?

In gewissen Momenten, ja. Im Parlament war alles neu für mich. Als ich drei Jahre im Stadtparlament sass, standen die Stadtratswahlen an. Die SP-Parteispitze fragte: «Maria, wie sieht es mit dir aus? – Du könntest das auch.» Erst wollte ich gar nicht. Denn zu der Zeit hatte ich einen spannenden Job, war glücklich als Sozialpädagogin. Erst nach und nach kam ich zur Erkenntnis, dass ich auch als Stadträtin die Stadt gestalten, die Lebensbedingungen beeinflussen kann. Teil meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war es, sie zu fragen, was sie brauchen, was ihnen wichtig ist und wie wir gemeinsam mit ihren Bezugspersonen weiterkommen. Und das ist bei der Stadt eigentlich nicht anders: Ich nehme die Bedürfnisse der Leute entgegen. Das hat sich dann auch bestätigt, als ich in die Baudirektion gekommen bin.

Vor vier Jahren: Die damalige SP-Stadtparlamentarierin Maria Pappa setzt sich im zweiten Wahlgang gegen die bisherige Stadträtin Patrizia Adam von der CVP durch. Pappa wird nach vier Jahren im Parlament Stadträtin. Bild: Hanspeter Schiess (27. November 2016)

Wie hat sich Ihr Leben durch diesen Schritt verändert?

Ich bin mehr in der Öffentlichkeit und wenn ich unterwegs bin, werde ich in meiner Funktion als Stadträtin oder jetzt gar als Stadtpräsidentin wahrgenommen. Schon vor meiner politischen Laufbahn war ich viel unterwegs, habe aber die Anonymität geschätzt. Jetzt kennen mich die Leute und nehmen mich wahr. Ich werde beobachtet. Das ist speziell. Aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich schätze es jedoch in den Ferien, wenn ich einfach etwas schlendern kann, ich sein kann, ohne dass ich erkannt werde.

Das Thema der Stunde ist natürlich die Coronakrise: St.Gallen ist zu einem Hotspot geworden. Menschen haben Angehörige, Freunde verloren. Was sagen Sie diesen Menschen?

Jeder Verlust eines geliebten Menschen tut weh. Wenn eine nahestehende Person stirbt, dann stirbt ein Teil von einem selbst. Wie eine Art Wurzel, die mitstirbt. Ich spreche diesen Menschen mein Beileid aus und wünsche ihnen Kraft und Energie.

Auch viele Gastronomen, Hoteliers, Geschäftsleute leiden stark. Einige sind in Existenznöten und müssen bald das Handtuch werfen, wenn keine finanzielle Hilfe eintrifft. Dagegen sind St.Galler Beizer am Freitag auch auf die Strasse gegangen. Wer hilft ihnen?

Es gibt Personen, die in eine wirtschaftliche Krise geraten sind, ohne dies selbst bewirkt zu haben. Als Sozialpädagogin und als Sozialdemokratin sage ich: Solidarität ist wichtig. In solch aussergewöhnlichen Situationen zählt nur die gemeinsame Solidarität. Der Staat soll Menschen, die in eine Notsituation kommen, unterstützten – erst recht, wenn dies unverschuldet geschehen ist. Ich bin froh, dass wir in der Schweiz leben. Denn hier haben wir verschiedene Auffangnetze, gute Versicherungs- und Sozialhilfesysteme. Auch die Kirchen helfen.

Spezifisch für Corona: Da müssen Bund, Kantone und Städte gemeinsam vereinbaren, wo sie entgegenkommen können. Schlussendlich tragen wir alles gemeinsam – mit unseren Steuergeldern. Mit diesen müssen wir jene unterstützen, die am meisten betroffen sind. Damit sie die Krise überwinden können. Wir von der Stadt haben Gebühren und Mieten erlassen und prüfen, ob weitere Erlasse nötig sind.

Sie haben als Sozialpädagogin viel mit Jugendlichen gearbeitet. Wie erleben Sie die Jugend von heute, insbesondere in Zeiten von Corona?

Maria Pappa posiert im Garten ihres damaligen Arbeitsorts an der Oberstrasse 14 in St.Gallen. Bild: Samuel Schalch (5. September 2016)

Es ist eine spezielle Situation für alle, aber ich glaube für Jugendliche noch mehr. Als ich jung war, schätzte ich es, ausgehen zu können, nicht immer zu Hause sein zu müssen. Ich war sehr aktiv in Vereinen, war fast jeden Abend unterwegs. Habe Tänze oder Theater vorbereitet, Gruppenstunden organisiert. Für Jugendliche ist es jetzt schwierig, wenn sie zu Hause bleiben müssen und keine Kontakte pflegen können. Immerhin gibt es Social Media, das gab es ja in meinen Jugendzeiten noch nicht.

Wie häufig schauen Sie nach Italien und verfolgen, wie man dort mit der Coronakrise umgeht? Welche Schlüsse ziehen Sie?

Als Corona in Asien ausbrach, machte ich mir wie viele andere noch keine grossen Sorgen. In Europa ist so etwas nicht möglich, dachte ich. Als es dann in Italien passierte, meinem Ursprungsland, bin ich sehr erschrocken und habe alles verfolgt. Ich habe Cousins, die in Bergamo wohnen. Schnell kamen Bedenken hinzu. Denn die Sozial- und Gesundheitssysteme in Italien sind schwächer als in der Schweiz. Dafür unterstützen sich die Familien gegenseitig viel stärker.

Wirtschaftlich geht es Italien viel schlechter als der Schweiz.

Gleichzeitig akzeptiert man dort krassere Schutzmassnahmen, es kommt zu viel mehr Schliessungen. Viele sagen, Gesundheit und Familie ist das was jetzt zählt. Und, da müssen wir jetzt einfach durch. Trotz der Misere sagen sie, ja es ist jetzt einfach so. Obwohl viele nicht wissen, wie es für sie weitergehen soll. In Italien gibt man dem Menschenleben einen anderen Wert, das bewundere ich.

Themawechsel: Mit Ihrem neuen Amt wechseln Sie auch in die Direktion Inneres und Finanzen. Wie schwierig fällt der Abschied von Ihrer liebgewonnenen Baudirektion?

Ich weiss, es erwarten mich neue spannende Aufgaben. Doch die Baudirektion loszulassen, fällt mir nicht leicht. Erst vor vier Jahren kam ich ins Amt. Ich hätte einige Projekte gerne weitergeführt. Auch sind mir meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ans Herz gewachsen, Ich verstehe sie, weiss wie sie funktionieren und habe viele Freundschaften geschlossen. Das sind ja doch viele Stunden am Tag, die man zusammen verbringt. Es war eine neue, packende Welt, die ich kennengelernt habe. Es ist fast zu früh, um diese loszulassen. Aber es geht nicht anders. Jetzt bin ich gespannt, was mich in der neuen Direktion erwartet.

Der neue Stadtrat (von links): Stadtschreiber Manfred Linke, der neu gewählte FDP-Stadtrat Mathias Gabathuler, GLP-Stadträtin Sonja Lüthi, Stadtpräsidentin Maria Pappa, ihr SP-Kollege Peter Jans und der Parteiunabhängige Markus Buschor. Bild: Ralph Ribi (3. Dezember 2020)

Worauf freuen Sie sich in der neuen Direktion am meisten?

Bereiche, wie die Standortförderung oder die Kultur. Diese Bereiche haben einen kreativen Teil mit Fragen wie: Wie kann die Stadt selbstbewusster werden? Wie wollen wir uns gegen aussen zeigen? Wie wollen wir als Stadt sein? Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden.

Sind Sie froh, dass das Budget für die Kultur nicht gekürzt wurde?

Das Budget wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall schwierig sein. Wenn man Geld hat, würde man es am liebsten für zahlreiche Projekte ausgeben. In schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger, Prioritäten zu setzen. Die Kultur braucht es jetzt. Mit Corona sind Kulturschaffende in einer prekären Situation, sind noch stärker bestraft, als andere Bereiche.

Wegen Corona starten Sie mit einem budgetierten Defizit im Finanzhaushalt der Stadt. Sie stehen vor einer Herkulesaufgabe.

Die Finanzen sind sicherlich die grösste Baustelle der Stadt im kommenden Jahr. Wir werden in allen Direktionen die Ressourcen, die wir haben, so effizient wie möglich einsetzen müssen. Dabei müssen wir uns fragen: Welche Dienstleistungen können gekürzt oder gar ganz gestrichen werden? Auch bei den Investitionen müssen wir genau hinschauen. Tagesbetreuungen, Schulen und Sportinfrastrukturen werden in den nächsten Jahren eine grosse Investitionssumme benötigen. Tagesbetreuungsstrukturen braucht es, das erleichtert die Verträglichkeit von Arbeit und Familie. Wir müssen uns überlegen, wie die Raumbedürfnisse reduziert werden können, ohne die Betreuungsqualität zu verschlechtern; beispielsweise in dem Synergien besser genutzt werden.

Bei der Sportinfrastruktur werden wir Prioritäten setzen müssen.

Mit dem Slogan Forza gingen Sie in den Wahlkampf. Wo braucht St.Gallen in der Zukunft Ihre Kraft?

Wir müssen uns auf unsere Stärken fokussieren und mit einem gewissen Selbstbewusstsein vorwärtsgehen. Es braucht Überlegungen dazu, was uns wichtig ist und wo wir Geld einsetzen wollen. Das braucht viel Energie in einer Zeit, in der wir weniger Geld zur Verfügung haben. Es ist eine Gratwanderung, Mittel zu reduzieren, aber so, dass wir trotzdem genug haben, um vorwärts zu machen.

Was zeichnet St.Gallen aus?

Wir haben eine gute Lebensqualität, haben schnell erreichbare Grünzonen und Naherholungsgebiete. Man hat Platz zum Wohnen. Nicht wie in Genf oder Zürich, wo man für eine Wohnung Schlange stehen muss. Wir haben vielfältige Kulturangebote. Die Tagesbetreuung hat eine hohe Qualität und ist – anders als in anderen Schweizer Städten – familienergänzend und nicht bloss schulergänzend organisiert. Die Kinder können viele Freundschaften knüpfen und sind nahe bei den Betreuerinnen und Betreuer. Eltern erleben das Betreuungsteam als Partner, die sie bei der Erziehung der Kinder unterstützt. Das ist ein Pluspunkt, weil eine qualitative Beziehungsarbeit dahintersteckt.

Als Stadtpräsidentin sollten Sie die ganze Stadt kennen. Welches Quartier würden Sie gerne näher kennenlernen?

Ich bin ja im Westen aufgewachsen. Deshalb ist mir der Osten der Stadt etwas fremd. Ich hatte jedoch den Vorteil, dass die Italienischschule an verschiedenen Orten war. So habe ich das Krontal kennengelernt. Zum Neudorf habe ich durch meine Vergangenheit in Blauring-Jungwacht einen Bezug. Als Regionalleiterin bei Blauring-Jungwacht habe ich verschiedene Scharen betreut und so viele Ecken der Stadt kennengelernt.

Sie sind eine lebenslustige Person, man hat Sie vor Corona auch ab und zu bei einer Party oder im Palace gesehen. Auch im Sittertobel. Sehen wir Sie auch am nächsten Open Air – hoffentlich im Sommer 2021 – unter den Leuten oder ziehen Sie nun das VIP-Zelt vor?

Ich mag beide Orte. Ich tauche gerne ein in die Menge. Jetzt wird es dann vielleicht schwieriger, da mich viele kennen. Aber ich bin gern einfach drin im Publikum und spüre die Energie und Freude, die an solchen Konzerten da ist. Davon bekommt man im VIP-Bereich nichts mit. Wenn ich aber eine Pause brauche, dann gehe ich auch hin und wieder in einen VIP-Bereich.