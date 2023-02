Sanierung Steinach: Umweltverbände kritisieren Pläne

Interview «Man hat uns nicht ernst genommen»: Umweltvertreter erklärt, wieso er aus der Begleitgruppe der Steinach-Sanierung ausgetreten ist Lukas Indermaur vertrat die Umweltverbände in der Begleitgruppe zur Sanierung der Steinach, hat sie jedoch aus Unzufriedenheit verlassen. Er erklärt, was er an den Plänen auszusetzen hat und wie er sich die Sanierung vorstellt. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Lukas Indermaur ist Geschäftsleiter des WWF St.Gallen und hat die Umweltverbände WWF St.Gallen, Pro Natura St.Gallen-Appenzell und Aqua Viva in der Begleitgruppe zur Sanierung der Steinach vertreten. Bild: Nik Roth

Ende Januar präsentierte der Steinacher Gemeinderat die Sanierungspläne für den Dorfbach. Auf einer Länge von drei Kilometern soll das Bachbett der Steinach verbreitert werden. Schwellen sollen entfernt werden, damit die Seeforelle wieder selbstständig den Fluss hinaufwandern kann, und Bäume und Büsche am Ufer sollen die Biodiversität fördern. Ziel der Gemeinde ist es, auf den einzelnen Abschnitten einen naturnahen Zustand wiederherzustellen – gleichzeitig soll der vorhandene gesetzliche Spielraum so ausgelegt werden, dass möglichst wenig Kulturland beansprucht wird.

Letzteres kritisiert Lukas Indermaur. Er war als Mitglied der Begleitgruppe an der Ausarbeitung der Pläne beteiligt und hat dort die Umweltverbände WWF, Pro Natura und Aqua Viva vertreten. Zur Gruppe gehören ausserdem je ein Vertreter der FDP- und Mitte-Ortspartei, des Bauernverbands, der Schrebergärten, der Ortsbürgergemeinde und vier Anstösser. Mittlerweile hat Indermaur die Gruppe verlassen. Im Interview erklärt er, wieso.

Warum sind Sie als Vertreter der Umweltverbände aus der Begleitgruppe zur Steinach-Sanierung ausgetreten?

Lukas Indermaur: Das hat verschiedene Gründe. In der Begleitgruppe sind vor allem Direktbetroffene vertreten, etwa Grundeigentümer oder politische Vertreter. Ich hatte den Eindruck, man hat den Weg des geringsten Widerstands gesucht und ist deshalb von den gesetzlichen Vorgaben abgewichen, zu Lasten der Ökologie und zu Gunsten der Landwirtschaft. Die gesetzlichen Vorgaben jedoch besagen, dass der natürliche Verlauf eines Flusses wiederhergestellt werden muss, wenn man ihn korrigiert. Oberhalb des Gallusstegs hat man die Möglichkeit, zwei Bachschlaufen umzusetzen. Aufgrund des Widerstands der landwirtschaftlichen Vertreter ist das aber nicht geplant. Das widerspricht dem Gesetz. Wir Umweltverbände wollen nicht, dass unser Name unter einer solchen Lösung steht, die von der Begleitgruppe nun der Bevölkerung empfohlen wird. Insbesondere wenn man bei den meisten umweltrelevanten Aspekten überstimmt wird. Zudem sehen die Gewässerschutzgesetze keine Interessenabwägung à la Begleitgruppe vor.

Die Sanierungspläne sehen vor, das Bachufer zu bepflanzen und Schwellen aus dem Bachbett zu entfernen. Das soll der Seeforelle zugutekommen. Reicht das nicht?

Natürlich ist es gegenüber dem verbauten Zustand besser, wenn man marginalste Aufwertungen plant. Aber die gesetzliche Vorgabe besagt, dass man das Gewässer und den Gewässerraum so gestalten muss, dass darin eine artenreiche und standorttypische Flora und Fauna leben kann. Da haben wir eine grosse Lücke. Hinter dem Ziel, die Seeforelle zurück bis fast nach St.Gallen zu bringen, stehen wir auch. Aber es gilt noch andere Artengruppen zu fördern, wie zum Beispiel Amphibien, Brutvögel, Kleinsäuger, Reptilien und Insekten.

Welche Sanierungsmassnahmen fordern die Umweltverbände?

Wir stellen uns vor, dass oberhalb des Gallusstegs der natürliche Verlauf wiederhergestellt wird – innerhalb der gesetzlichen Vorgaben. Beim Rest soll man sich an den Gegebenheiten orientieren und das Möglichste für die Ökologie herausholen – schliesslich sind wir an einem der wichtigsten Laichgewässer für die Bodensee-Seeforelle. Die Vegetation am Bachufer muss so verändert werden, dass es wieder mehr Beschattung der Steinach gibt. Das bedeutet, grosszügig Bäume zu pflanzen und nicht nur ein paar Büsche. Die Steinach hat in Sommertagen aufgrund des geringen Abflusses heute schon ein Temperaturproblem. Dieses wird sich im breiteren Bett und mit der Klimaerhitzung weiter verschärfen. Die Bestockung des Gewässerraums ist deshalb zentral. Gefördert werden soll auch die Möblierung des Gewässerraumes mit Ast- und Steinhaufen, damit Kleinsäuger, Amphibien und Insekten Unterschlupf finden.

Welche Schritte unternehmen die Umweltverbände nun?

Das Mitwirkungsverfahren startet demnächst. Wir werden das Projekt weiter beobachten und es anschauen, wenn es aufliegt. Wir wollen spätestens bei der Projektauflage wissen, ob das Projekt die Bundesvorgaben erfüllt. Von der Wiederherstellung des natürlichen Verlaufes kann nur mit Begründung im überbauten Gebiet abgewichen werden. Andere Ausnahmen sind rechtlich nicht in den Gewässerschutzvorschriften des Bundes vorgesehen.

Welche Überlegungen müsste die Gemeinde Ihrer Meinung nach anstellen?

So ein Projekt ist von gewichtigem öffentlichen Interesse. Es gilt, die Potenziale für die Wiederbelebung auszureizen und damit den Bundesvorgaben nachzuleben. Es ist wichtig, der Bevölkerung aufzuzeigen, dass die renaturierte Steinach in vielerlei Hinsicht gewinnbringend ist. Hochwasserschutz sowie Fauna und Flora profitieren, klar. Aber auch die Bevölkerung hat punkto Naherholung etwas von einer lebendigen Steinach. Dieser Aspekt gewinnt an Bedeutung und wird zunehmend als Standortvorteil begriffen. Wir möchten, dass Gemeinde und Behördenvertreter für die weitgehende Renaturierung der Steinach einstehen. Es geht um ein Topgewässer für die Seeforellenfortpflanzung, aber auch die Bevölkerung.

Was das Gesetz vorschreibt Das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer schreibt unter anderem vor, dass Fliessgewässer nur verbaut oder korrigiert werden dürfen, wenn der Schutz von Menschen oder Sachwerten es erfordert oder «der Zustand eines bereits verbauten oder korrigierten Gewässers im Sinn dieses Gesetzes verbessert werden kann». Gewässer müssen laut Gesetz so gestaltet werden, dass eine «standortgerechte Ufervegetation» gedeihen kann und sie «einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als Lebensraum dienen». In überbauten Gebieten kann die Behörde jedoch Ausnahmen bewilligen. (sju)

