Sonja Lüthi spricht über personalisierte Tickets bei FCSG-Spielen

Stadträtin Sonja Lüthi ist bereit, die Einführung personalisierter Fussballtickets zu prüfen – aber nicht im Alleingang. Im Interview erklärt sie, was es dazu braucht. Und warum es keine Ausweiskontrolle bräuchte, wenn es in allen Stadien so gesittet zu und her gehen würde wie im Kybunpark.

Daniel Wirth und Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr