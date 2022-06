Muolen: So tickt der neue Gemeindepräsident Florian Hafner

Interview Kühe, Kind und Karriere: So tickt Muolens neuer Gemeindepräsident Florian Hafner Der neue Gemeindepräsident von Muolen ist seit 100 Tagen im Amt: Florian Hafner über seine Liebe zum Landleben, Viehschauen und warum er dieses Jahr nicht ans Open Air St.Gallen geht. Melissa Müller Jetzt kommentieren 28.06.2022, 12.00 Uhr

Florian Hafner ist seit drei Monaten Muolens Gemeindepräsident. Wie geht es dem ehemaligen Ratsschreiber im neuen Amt? Bild: Tobias Garcia

Florian Hafner hat turbulente Wochen hinter sich: Er wurde zum ersten Mal Vater, baute sein Haus um, nahm Abschied von der Gemeinde Wittenbach, wo er drei Jahre Ratsschreiber war, und trat seine neue Stelle als Gemeindepräsident von Muolen an. Der 31-jährige Rechtsagent – sportliche, frisch geduschte Ausstrahlung, offener Blick – empfängt in der getäferten Amtsstube im Gemeindehaus.

An einer Kuhglocke vorbei geht es in sein Büro, das mit vielen Pflanzen ausgestattet ist. «Eine schöne Einrichtung ist mir wichtig, schliesslich verbringe ich hier viel Zeit.» Im Regal hinter dem Computer steht eine Version der Bremer Stadtmusikanten: Eine Kuh mit einer Sau auf dem Rücken, auf der ein Huhn hockt. «Die fand ich so gut, dass ich sie unbedingt haben musste», sagt der Mitte-Politiker. Ein wenig schmerzt es ihn, dass er nicht ans bevorstehende Open Air St.Gallen kann. «Das Kind hat Vorrang. Ich will die Zeit mit Baby Sofia geniessen.»

Tierische Deko im Büro des Gemeindepräsidenten. Bild: mem

Haben Sie einen guten Draht zu Kühen?

Florian Hafner: Ja sicher! Das gehört dazu in einer Landsgemeinde. Meine Frau ist Bauerntochter, und ich bin in Häggenschwil aufgewachsen.

Was ist dran am Spruch, dass es in Muolen mehr Kühe als Einwohnerinnen und Einwohner gibt?

Das stimmt. 2021 lebten in Muolen 1329 Milchkühe und 1234 Einwohnerinnen und Einwohner – also 95 Kühe mehr als Menschen.

Warum wohnen Sie lieber auf dem Land als in der Stadt?

Für meine Frau und mich war klar, dass wir gern ein Hüsli auf dem Land hätten, wenn wir eine Familie gründen. Wir hatten vor Corona Glück und fanden in Muolen ein Haus zwischen unseren Elternhäusern.

Im beschaulichen Muolen herrscht Wohlstand und alle sind zufrieden, solange der Steuerfuss nicht steigt und man sich einmal im Jahr an der Viehschau trifft. Da können Sie als Gemeindepräsident nicht viel falsch machen, oder?

Das sind Wunschvorstellungen. Jeder weiss, dass mit diesem Job mehr Aufgaben als nur der Steuerfuss verbunden sind: Die Gemeinde in sämtlichen Belangen repräsentieren, Ortsplanung, Gemeindeführung.

Ihr Vorgänger Bernhard Keller war 17 Jahre im Amt. Wie lange bleiben Sie?

Ich hoffe, genug lange. Das hat man nicht nur selbst in der Hand, sondern es kommt auch darauf an, ob einen die Einwohnerinnen und Einwohner wieder wählen.

In Wittenbach blieben Sie nur drei Jahre Ratsschreiber. Warum warfen Sie die Flinte ins Korn?

Ich wäre nicht gegangen, wenn sich nicht diese neue Tür in Muolen aufgetan hätte. Ich bereue die Entscheidung nicht, obwohl es für Wittenbach sicher einen Wissensverlust darstellt. Mit Ratsschreiberin Kathrin Kuhn hat man eine sehr gute Nachfolgerin für mich gefunden.

Vorher arbeiteten Sie als Ratsschreiber im Hintergrund, jetzt stehen Sie als Gemeindepräsident im Rampenlicht. War Ihnen das Amt des Gemeindeschreibers zu bescheiden?

Das ist nicht der Grund für meinen Wechsel. Bei meiner neuen Stelle in Muolen stimmt einfach das Gesamtpaket: Kurzer Arbeitsweg, direkter Kontakt zur Bevölkerung, den ich sehr schätze, und dank des Teilzeitpensums kann ich auch einen Papi-Tag einlegen. In Wittenbach habe ich Entscheidungen ausgeführt, stand dem Rat beratend zur Seite. In Muolen kann ich die Entscheidungen zusammen mit dem Gemeinderat selber treffen.

Wie man hört, liessen die Wittenbacherinnen und Wittenbacher Sie nur ungern ziehen.

Das höre ich gern. Wir hatten ein gutes Team, haben in der Verwaltung viel unternommen, wie ein Jasswochenende in den Bergen. Aber auch in Muolen wird ein guter Teamgeist gelebt. Das ist mir extrem wichtig. Dass wir nicht nur zusammenarbeiten, sondern dass es auch harmoniert und wir miteinander lachen können. So ist die gemeinsame Pause Pflicht und wir treffen uns auch mal zum Grillplausch.

Wie ist Ihr Führungsstil?

Ich halte meine 14 Mitarbeitenden an der langen Leine, wie man so schön sagt. In einer Führungsfunktion muss man seinen guten Leuten vertrauen und freien Lauf lassen. Eine gewisse Kontrolle ist aber auch vorhanden.

Eine amüsante Tatsache über Sie?

Ich bin ein Pinggel. Bei mir muss alles schön strukturiert und ordentlich sein. Ich lege etwa bei unserer Verwaltungssoftware Wert darauf, dass alles korrekt benannt ist.

Als Gemeindepräsident haben Sie eine repräsentative Funktion. Müssen Sie sich im Dorf an jeder Hauptversammlung, an jedem Spatenstich und jeder «Hundsverlochete» zeigen?

Das mache ich gern. An viele Feste würde ich auch gehen, wenn ich nicht Gemeindepräsident wäre. Das gehört zum Dorfleben dazu.

Ist das in Ihrem Pensum inbegriffen?

Die Hauptversammlungen schon. Geburtstage auch: Kürzlich habe ich eine 90-jährige Muolerin beglückwünscht. Wir gratulieren zum 90., 95. und 100. Geburtstag mit Blumen, Schöggeli, oder einer Flasche Wein. Ab dem Hundertsten dann jährlich. Eine schöne Geste gegenüber Jubilarinnen und Jubilaren, die vielfach seit Jahrzehnten in unserem Dorf leben.

Die Ortsplanung ist in allen Gemeinden ein grosses Thema. Hat Muolen noch Bauland?

Wir haben ein paar einzelne Parzellen im Dorfkern und eine beim Bahnhof, wo Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten geplant sind.

Erklären Sie einer Städterin, warum sie nach Muolen kommen sollte.

Kommen Sie zu unserer Viehschau am 24. September. Sie gehört zu Muolen. Die Kühe werden prächtig geschmückt. Es gibt einen Bauernmarkt, ein Kinderparadies und am Abend die Schauchilbi.

