Arno Noger gibt sein Präsidentenamt in der Ortsbürgergemeinde ab

«Jetzt ist es einfach gut»: Warum Arno Noger sein Amt als Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen abgibt und was er jetzt alles noch vorhat Nach 14 Jahren als Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen hört Arno Noger auf. Nicht weil er muss, sondern weil er will. Man solle nicht an Amt und Sessel kleben, sagt er. Doch er verteidigt vehement die Institution Ortsgemeinde. Sie werde immer wieder infrage gestellt. Aber es gebe keine Veranlassung, das System über Bord zu werfen.

Arno Noger an einem seiner Lieblingsplätze in St.Gallen, der Falkenburg. Bild: Ralph Ribi

Die Falkenburg und der Berneggwald oberhalb seien einer seiner Lieblingsorte, sagt Arno Noger. Der ehemalige Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen trägt kurzerhand den Blitzschirm des Fotografen hoch Richtung Waldrand, von oben sei der Blick auf St.Gallen doch viel schöner fürs Foto. Und erzählt dabei, wie Vadian einst mit Gefolge hier oben am Waldrand den Halleyschen Kometen beobachtete, und vom langen Im-Gras-Sitzen einen nassen Hintern bekam. Man merkt unweigerlich: Arno Noger ist Vollblut-St.Galler.

14 Jahre waren Sie Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen. Warum braucht es im Jahr 2021 noch eine Ortsbürgergemeinde?

Arno Noger: Ortsbürgergemeinde, das ist Tradition und Fortschritt kombiniert. Gemäss Verfassung des Kantons St.Gallen und gemäss Gesetz muss sie Leistungen im öffentlichen Interesse erbringen. Wir müssen uns nicht mit Parteien auseinandersetzen, nicht mit einem Parlament, sondern arbeiten im Bürgerrat und mit den Verantwortlichen der Betriebe und Institutionen. Wir können Projekte schneller aufgleisen und realisieren, als dies die politische Gemeinde kann.

Die Ortsbürgergemeinde ist wie eine Stadt in der Stadt, mit Präsident, Bürgerrat, Verwaltung, und mit viel Besitz. Man könnte das alles problemlos in die Stadt, in die politische Gemeinde integrieren.

Zugegebenermassen funktionieren Gemeinden oder Städte auch ohne Ortsgemeinde. Kantone wie Zürich oder Appenzell Ausserrhoden kennen das nicht. Aber hier ist es Tradition, der Dualismus von politischer und Ortsbürgergemeinde. Es gab bisher keine Veranlassung, das System über Bord zu werfen. Im Kanton St.Gallen gibt es 77 politische Gemeinden, aber rund 100 Ortsgemeinden. Wir haben unsere Aufgaben selber gewählt. Es gibt keine Vorschrift, die besagt, was wir machen müssen. Einzig: Wir müssen im öffentlichen Interesse handeln.

Die Ortsbürgergemeinde St.Gallen Einst gab es vier Ortsgemeinden in der Stadt. Vor wenigen Jahren fusionierten die Ortsgemeinden Straubenzell und Rotmonten mit der Ortsbürgergemeinde. Einzig Tablat wollte eigenständig bleiben. Die Ortsbürgergemeinde St. Gallen einigte sich 1832 mit der Politischen Gemeinde über Eigentum und Zuständigkeit. Sie versteht sich als Nachfolgerin der alten Reichsstadt. Ihr gehören 1200 Hektaren Wald und viele Immobilien. Sie betreibt Stadtarchiv, Alterswohnheim und Geriatrische Klinik. Sie beschäftigt 644 Mitarbeitende. Heute gehören der Bürgerschaft 10168 Personen an. Das Eigenkapital beträgt 264,91 Millionen Franken.

Braucht es nicht eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Ortsbürgergemeinden?

Die Diskussion flammt alle paar Jahre wieder auf, letztmals im Zusammenhang mit der Revision der Kantonsverfassung 2001. Seither wurde die Existenzberechtigung der Ortsgemeinden nicht mehr in Frage gestellt. Würden Sie bei uns die Frage stellen, würden viele antworten, dass die Ortsbürgergemeinde viel Positives bewirkt, und zwar schnell und unkompliziert. Die Universität St.Gallen hat 2015 eine Studie zum Thema Gemeinwohl durchgeführt. Darin wurden verschiedene Institutionen mit repräsentativer Umfrage bewertet. Wir wurden kantonal hervorragend auf Rang zwei notiert! Uns wurde mehr «Public value» attestiert als dem Kanton St.Gallen.

Zu seinem Abschied gab es noch eine neue Publikation: Arno Noger präsentiert das Buch «Das Stadthaus der Ortsbürgergemeinde St.Gallen». Bild: Ralph Ribi

Aber angesichts der Probleme, mit denen die Stadtkasse derzeit kämpft, wäre das Vermögen der Ortsbürgergemeinde doch ein Segen für die Stadt.

Klar weckt es Begehrlichkeiten, wenn wir die Rechnung offenlegen. Wir sind transparent, das sollen die Leute wissen. Aber unsere Eigenmittel sind gebunden. In historischen Gebäuden, in den Alters- und Pflegeheimen, in Wald und Liegenschaften. 37 Millionen sind Finanzanlagen und gewissermassen frei, aber wir budgetieren natürlich auch deren Erträge.

Die Stadt St.Gallen hat 80000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Ortsbürgergemeinde zählt nur rund 10000 Mitglieder.

Wir sind eine Minorität. Die Ortsbürgergemeinde ist auf den Rückhalt in der Bevölkerung angewiesen. Es reicht nicht, dass es uns halt schon immer gegeben hat. Ich habe es immer als Aufgabe empfunden, mit der Ortsbürgergemeinde Leistungen zu erbringen und darüber auch zu berichten.

Warum bekommt man als normaler Einwohner nichts bis wenig mit von der Ortsbürgergemeinde? Machen Sie zu wenig Werbung?

Das sehe ich nicht so: Wir haben Logo, Website, Newsletter. Man erkennt uns an den Feuerstellen oder Themenwegen, die die Ortsbürgergemeinde unterhält. Auch unsere Anlässe und generell unser Engagement werden wahrgenommen, sonst hätten wir in der erwähnten Umfrage nicht so ein positives Ergebnis erzielt.

Zur Person Bild: Ralph Ribi Arno Noger, Präsident der Ortsbürgergemeinde St.Gallen (2007 - 2021) Arno Noger ist in Altenrhein aufgewachsen, besuchte das Gymnasium in St. Gallen. Hier begann er auch, noch während seines Studiums in Zürich zu unterrichten, wurde 1979 Lehrer an der Kantonsschule, 1992 Rektor. Noger war zudem aktiv im Militär, wurde jüngster Generalstabsoberst der Schweiz, dort diente der spätere Stadtpräsident Thomas Scheitlin unter ihm. Seit 2008 ist Noger Kantonsrat (FDP). 2007 wurde er Präsident der Ortsbürgergemeinde St. Gallen und trieb deren Professionalisierung und Modernisierung voran. 2020 kündigte er an, als Präsident zurücktreten zu wollen. Der 64-Jährige lebt mit seiner Frau in St. Gallen.

Sie selber sind 1988 Bürger von St.Gallen geworden. Warum erst so spät?

Ich bin ein Seebub, in Altenrhein aufgewachsen. Meine Frau ist Stadtsanktgallerin. Als ich hier anfing, zu unterrichten, haben wir uns irgendwann gesagt: Wir bleiben in St.Gallen und lassen uns einbürgern, unser Wohnort, unser Heimatort.

Hat der neue Bürgerort für Sie einen Unterschied gemacht?

Mein Vater war im Rat der Ortsgemeinde Altenrhein, ich hatte ein Verständnis von Ortsgemeinden. Meine Frau hatte das Bürgerrecht im Kanton Zürich. St.Galler zu sein, das ist wo unser Herz ist, wo wir denken, dass die Familie Wurzeln fassen soll. Aber wenn Sie jetzt unsere drei Söhne nehmen, einer lebt in St.Gallen, einer in Mexiko, einer hat sich in Fribourg einbürgern lassen, das war dort sogar eine Zeitungsmeldung wert. Ohne Bürgerinnen und Bürger gibt es keine Ortsbürgergemeinde. Das Phänomen dieser Gemeinschaft macht eine Stadt auch lebenswert.

Eine Ortsgemeinde ist also mehr als Folklore?

Absolut. Sie kombiniert Tradition und Moderne. Die Globalisierung geht einher mit dem Trend zu Regionalem, Lokalem. Man sucht nicht nur in der Nahrung nach lokalen Spezialitäten, sondern auch in den Entscheidungen, wo man durch Engagement auf lokaler Ebene etwas beeinflussen kann. Und die erste Ebene ist in der Schweiz die Ortsbürgergemeinde. Wenn ich dort Wurzeln habe, wenn ich dort geerdet bin, dann kann ich mich auch auf anderen Ebenen betätigen.

Arno Noger freut sich auf das, was nach der Zeit als Ortsbürgerpräsident noch alles kommt: Vor allem auf die Familienzeit. Bild: Ralph Ribi

Warum haben Sie jetzt das Amt des Präsidenten der Ortsbürgergemeinde aufgegeben?

Ich freue mich auf mehr Familienzeit. Am 22. Mai kam unsere dritte Enkeltochter auf die Welt. Bald kommt unser viertes Enkelkind. Meine Frau wird im Sommer als Kantonsschullehrerin pensioniert. Wieso soll ich länger arbeiten als 65? Ich bin immer der Meinung, man ist ersetzbar, man soll nicht an Amt und Sessel kleben. Ich habe das 14 Jahre gemacht und schaue mit Befriedigung zurück. Es war immer mehr als ein 100-Prozent-Job. Jetzt ist es einfach gut.

Ihr Vorgänger Thomas Scheitlin wechselte von der Ortsbürgergemeinde in den Stadtrat. Was machen Sie jetzt?

Auf diese Frage habe ich gewartet (zieht aus der Innentasche einen riesigen, vielleicht zwei Meter langen Leporello). Da mich jeder danach fragt, habe ich aufgeschrieben, was ich machen möchte. Hier stehen sicher 30 Punkte drauf.

Was denn?

Ach, auch ganz banale Sachen wie «Arbeitsplatz daheim neu einrichten». Ich habe ja keine Sekretärin mehr, es muss aber trotzdem alles funktionieren. Dann wird unser Sohn in Mexiko heiraten, da wollen wir natürlich dabei sein und nicht zirkeln müssen, dass es mit den sechs Wochen Jahresferien aufgeht. Ein anderer Punkt ist, ich möchte mich mehr bewegen können, ich war viel am Pult und in Sitzungen. Und überhaupt: Einfach wieder mehr Zeit haben. Für Reisen, Musse haben für Sachen wie den Jakobsweg. Was ich aber auch noch betonen möchte: Ich empfinde Dankbarkeit für wunderbare Begegnungen, die ich in den 14 Jahren erleben durfte. Es war eine tolle Zeit.