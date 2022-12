St.Galler Psychologin Verena Kast über weihnachtliche Emotionen

Interview «In jeder Familie gibt es heikle Themen»: Die St.Galler Psychologin Verena Kast erklärt, wie es an Weihnachten friedlich bleibt Wie umgehen mit Einsamkeit an Festtagen oder nervigen Verwandten? Ein nicht sehr weihnachtliches Weihnachtsgespräch mit der St.Galler Psychologin und Philosophin Verena Kast. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 21.12.2022, 17.59 Uhr

Alles muss perfekt sein, auch der Christbaum. Hohe Erwartungen und viele Emotionen können Weihnachten trüben. Bild: Getty

Freuen Sie sich auf Weihnachten?

Verena Kast: Ja, ich mag Weihnachten. Auch was das Symbolische anbelangt. Ich freue mich auf die Wintersonnenwende, den kürzesten Tag im Jahr und auf das Gefühl, dass es wieder heller wird. Weihnachten ist die Geburt des göttlichen Kindes, das immer wieder werden kann, entgegen jeder Erwartung. Ich freue mich auf den Tannenbaum, auf den Austausch untereinander.

Was mögen Sie nicht?

Wenn Weihnachten Stress bereiten. In unserer Familie schenken wir uns deshalb nichts mehr. Und ich mag die langen Kolonnen beim Einkaufen nicht.

Psychologin und Philosophin Verena Kast. Bild: PD

Wie lauten Ihre Tipps für entspannte Festtage?

Man muss sich klar werden, was man will. Wer kleine Kinder hat, will wohl erleben, wie sie in den Päckli wühlen und das Leben für ein Wunschkonzert halten. Dieser Anblick ist einmalig schön. Man soll sich aber auch überlegen: Wen sollte ich einladen? Wen will ich einladen? Vielleicht nicht den Menschen, mit dem man spätestens bei der Suppe streitet.

Jemanden ausladen, obwohl man verwandt ist? Das fällt besonders an Weihnachten schwer.

Man kann ja mal mit ihm allein essen gehen. Aber gerade an Weihnachten erwarten wir, dass alle beieinander sind, dass alle lieb zueinander sind. Vater und Sohn verbrachten das ganze Jahr im Konflikt und ausgerechnet an Heilig Abend sollen sie anständig miteinander reden? Diese Hoffnung basiert auf der alten Weihnachtsidee: Friede ist auf Erden, unter uns auch. Man lässt sich von dieser Idee einlullen. Und dann tritt er nicht ein.

Und an der Weihnachtstafel platzt allen der Kragen. Warum reagieren wir an Festtagen so emotional?

Weil wir höhere Erwartungen an die Harmonie haben. Weihnachten sind ein emotionales Fest. Man meint, man müsse sich freuen. Dann freut man sich plötzlich kein bisschen und fühlt sich daneben. Die meisten Menschen können schlecht mit emotionalen Ausbrüchen umgehen. Der Onkel schimpft, dann schimpft einer am Tisch dagegen und alles brandet hoch. Ein «Aha, so siehst du das» beruhigt die Situation hingegen rasch. Ein Kunststück im Alltag. Und erst recht an Weihnachten. Man sollte sich freundlich darauf einigen, dass man sich nicht einigen kann.

Wie kommen Familien trotzdem einigermassen friedlich durch die Festtage?

In jeder Familie gibt es heikle Themen. Die lässt man an Weihnachten besser aus. Ich bin mit meinen 79 Jahren das älteste weibliche Familienmitglied und kündige im Vorhinein an, welche Themen ich nicht hören möchte. Und es ist auch gut, einige Themen bereitzuhalten, von denen man weiss, dass sie interessieren.

Entspannt durch die Festtage. Bild: Getty

In der Ukraine herrscht Krieg und wir diskutieren, ob Fondue chinoise oder Raclette auf den Tisch kommt. Dürfen wir mit gutem Gewissen Weihnachten feiern?

Ja, es herrscht ja nicht nur Krieg, da sind auch Klimawandel und häusliche Gewalt. Wenn Menschen in der Ukraine fast verfrieren, müssen wir emotional nicht auch schlottern. Gibt man viel Geld fürs Festessen aus, kann man sich im Gegenzug überlegen, jenen etwas zu spenden, die hungern müssen. Wenn das Leben schwierig ist, und das ist es gerade, brauchen wir etwas, das Freude bereitet. Freude, die inspiriert und Zuversicht bringt, damit wir im Guten weitergehen können. Freude hilft auch, kreativ mit Problemen umgehen zu können.

Wär es eine gute Idee, Flüchtlinge aus der Ukraine zum Weihnachtsessen einladen?

Wenn man zu jemanden Kontakt hat, weshalb nicht? Wenn man aber Unbekannten Gutes tun will, kann das schiefgehen. Wer jemanden die Schweizer Weihnachtskultur näherbringen will, muss das ja nicht gleich beim Familienessen am 24. Dezember tun. Sondern vielleicht separat am 25. oder 26. Dezember. Eine schöne Vorstellung, diese Nächstenliebe. Die Realität fällt aber oft anders aus. Wünscht man sich einfach einen gemütlichen Abend, so wird man bestimmt weniger enttäuscht.

Die Plattform «Keinerbleibtallein» vernetzt in Deutschland, Österreich und der Schweiz Menschen, die an den Festtagen einsam sind. Es gibt immer mehr solche Angebote. Wie deuten Sie das?

Die Gesellschaft ist empathischer geworden. Sie bemerkt schneller, wenn jemand einsam ist. Einsame Menschen gab es früher auch. Sie blieben aber daheim oder gingen in die Kirche. Heute löst man Probleme eher zusammen. Sich gegenseitig Sorge zu tragen, statt sich zu rivalisieren, das wird immer wichtiger. Wir brauchen einander. Sich zusammenzutun, erzeugt Wärme, Stärke und Hoffnung.

Es gibt Menschen, die genügen sich selber. Darf man heute denn nicht mehr mal allein sein?

Diese Angebote sind nicht verpflichtend. Sie helfen, einen schönen Abend zu verbringen oder Kontakte zu knüpfen. Natürlich kann es erholsam sein, mal allein zu sein. Essen, was man will, in Ruhe einen Film ansehen. Wenn eine Person aber unter dem Alleinsein leidet, ist das Einsamkeit. Sie will nicht allein sein. Sie bedauert, dass niemand sie für liebenswert hält, dass niemand ihr schreibt. Einsamkeit kann Menschen in Depressionen stürzen, aus der sie allein keinen Weg finden.

Zum zwanzigsten Mal Fondue chinoise oder doch endlich ein rassiges Curry: Wie wichtig sind Rituale an Weihnachten?

Wir neigen an Weihnachten zum Konservativen. Rituale helfen uns, Emotionen zu bündeln. Und gerade an Weihnachten spüren wir davon so viele. Ich wollte vor ein paar Jahren das Festtagsmenu ändern und stiess auf grossen Widerstand. Deshalb essen wir noch immer Fondue chinoise. Ich kann immerhin bei den Saucen variieren und beim Gemüse, das ich dazu reiche.

Wie haben sich Weihnachten verändert?

Eigentlich gar nicht so sehr. Es geht noch immer um das Zusammensein, um den Baum, das Singen. Die Festtage verändern sich aber mit der Lebensgeschichte, mit dem Alter. Als Kind habe ich aufgeregt durch das Schlüsselloch geschaut, irgendwann habe ich selber den Baum geschmückt. Das erste Mandarinli und ein Aufschnitt genügten damals als festliches Essen. Wir bekamen Dinge geschenkt, die wir dringend benötigen. Eine Skihose zum Beispiel. Heute haben die Menschen schon alles.

Also aufs Schenken verzichten?

Noch mehr Freude, als etwas zu bekommen, bereitet das Schenken selber. Wenn ich unter dem Jahr etwas entdecke, mit dem ich meine Liebsten überraschen kann, schenke ich es auch mal mitten im Sommer. Das ist sinnvoll, nur nicht sehr romantisch.

Ist es in Ordnung, sich dem ganzen Weihnachtswahnsinn zu entziehen und nicht zu feiern? Oder auf eine Insel in der Wärme zu flüchten?

Auf jeden Fall, wenn man das will. Man soll sich auch an Weihnachten die Freiheit gönnen, zu unternehmen, was man will. Ich bin zweimal verreist bisher in dieser Jahreszeit und habe in der Ferne Weihnachten immer sehr vermisst. Und wer Weihnachten aus Trotz absagt, weil das Leben gerade fies ist, tut sich vielleicht nichts Gutes. Man sollte sich für den Moment, an dem alle unter dem Christbaum feiern, etwas vornehmen. Sich ein gutes Essen zubereiten, auf einen langen Winterspaziergang gehen, schöne Musik hören. Es ist zwar nur ein Abend, aber eben kein Abend wie jeder andere. Wer meint, es passiert spontan etwas Tolles, wird enttäuscht. Dem Leben fällt nichts Originelles ein, nur weil Weihnachten ist.

Zur Person Verena Kast ist in Wolfhalden aufgewachsen und lebt seit rund 60 Jahren in St.Gallen. Sie studierte Psychologie, Philosophie und Literatur, arbeitete als Psychoanalytikerin, Supervisorin und Referentin. Die heute 79-Jährige war Professorin für Psychologie an der Universität Zürich und war bis vor kurzem Präsidentin des Zürcher C.-G.-Jung-Instituts. Kast ist Autorin mehrerer Bücher. Das neuste Werk («Vertrauen braucht Mut») ist im Frühling erschienen. (red.)

Weihnachten für alle: Die Angebote Die Fachstelle für aufsuchende Sozialarbeit bietet am 22. Dezember einen Adventsgrill an, am Unteren Graben 14 von 16.30 bis 19 Uhr. In der Gassenküche sind dank Spenderinnen und Spender kostenlose Menus möglich: 24. Dezember, Rindshüfte; 25. Dezember, Filet im Teig; 26. Dezember, Rindsragout; 31. Dezember, Rollschinken; 1. Januar, üppiger Neujahrsbrunch.

einen an, am Unteren Graben 14 von 16.30 bis 19 Uhr. In der Gassenküche sind dank Spenderinnen und Spender kostenlose Menus möglich: 24. Dezember, Rindshüfte; 25. Dezember, Filet im Teig; 26. Dezember, Rindsragout; 31. Dezember, Rollschinken; 1. Januar, üppiger Neujahrsbrunch. Festmahl mit Geschichten und Weihnachtsliedern, 24. Dezember, 18 Uhr, Domzentrum: fröhlich, besinnlich und bunt, wie wir Menschen sind. Kostenlos. Bitte um Anmeldung bis 23. Dezember per E-Mail oder Telefon an Christoph Balmer, 071 224 06 12. Auch spontanes Kommen ist möglich.

fröhlich, besinnlich und bunt, wie wir Menschen sind. Kostenlos. Bitte um Anmeldung bis 23. Dezember per E-Mail oder Telefon an Christoph Balmer, 071 224 06 12. Auch spontanes Kommen ist möglich. Gassenweihnacht des Vereins Endless Life, 25. Dezember, Post Brühlgasse 1 und beim Bohl St.Gallen: Alle sind willkommen und können in geselligem Rahmen nebst Verpflegung, Kleidung und alltäglichen Utensilien das Gefühl mitnehmen, dass jemand für sie da ist. Livemusik und eine liebevoll gestaltete Atmosphäre sind selbstverständlich, heisst es auf der Website www.endlesslife.ch/angebot/gassenweihnacht

Weitere Angebote unabhängig von Konfession, Herkunft, ob alleinstehend, als Familie: www.kathsg.ch

