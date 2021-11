Interview «Ich würde nicht sagen, dass Horn ein schwieriges Pflaster ist»: André Mathis über seine ersten Monate als Schulpräsident Seit diesem Schuljahr ist André Mathis (Mitte) Schulpräsident in Horn. Im Gespräch erzählt der 39-Jährige von seinen neuen Kolleginnen und Kollegen, anstehenden Projekten und wie die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde funktioniert. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 25.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich fühle mich wohl in meinem Amt»: André Mathis wurde im März zum neuen Horner Schulpräsidenten gewählt.

Benjamin Manser (5. November 2021)

Er wolle, dass die Gemeinde hinter ihrer Schule stehen könne. Diese auf ein neues Niveau bringen. Etwas bewegen. Mit solchen Sätzen warb André Mathis Anfang Jahr für seine Person, als er für das Horner Schulpräsidium kandidierte. Der 39-Jährige schaffte den Sprung an die Spitze der Schulbehörde schliesslich gleich auf Anhieb. Seit Mitte August steht Mathis nun der Horner Schulgemeinde vor. Es ist bis auf sein Engagement im Vorstand der Mitte Horn sein erstes politische Amt.

Zur Person André Mathis ist seit diesem Schuljahr Horns Schulpräsident. Der 39-Jährige ist Mitglied der Mitte Horn, arbeitet als Regionalvertriebsleiter bei Opel Schweiz und verfügt über einen Master in Unternehmensführung und Geschäftsentwicklung. Der gebürtige Rheinecker wohnt seit 14 Jahren in Horn, ist verheiratet und hat zwei Söhne. Seine Freizeit verbringt Mathis gerne mit seiner Familie auf oder am See sowie in der Natur mit Biken und Wandern. (woo)

Sie sind seit gut dreieinhalb Monaten im Amt. Haben Sie sich das Schulpräsidenten-Sein so vorgestellt?

André Mathis: Dadurch, dass ich mich bereits vor meiner Kandidatur schlau gemacht habe, wusste ich schon ziemlich genau, was auf mich zukommen wird. Es ist aber natürlich klar, dass ich erst jetzt im Amt konkret sehe, wie alles abläuft, wie die unterschiedlichen Anspruchsgruppen funktionieren und dass ich nach und nach ein Gefühl für alles entwickle.

Ihre Vorgängerin Margrit Schrepfer (parteilos) war über zehn Jahre lang im Amt. Ein Wechsel nach so einer langen Zeit bedeutet auch für die Mitarbeitenden in der Schulbehörde eine Umstellung. War es schwierig für Sie, als der Neue Fuss zu fassen?

Ich wurde sehr gut aufgenommen und darf behaupten, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Ich wurde, das muss man auch sagen, zudem gut eingeführt. Margrit Schrepfer und ich hatten uns drei Mal getroffen. Von daher hatte ich keine Anlaufschwierigkeiten und ich fühle mich sehr wohl in diesem Amt.

Margrit Schrepfer gab das Schulpräsidium im Juli ab. Arthur Gamsa

Sie sind nicht der einzige Neue, der seit diesem Schuljahr neu im Amt ist. Mit Ihnen wurden auch Markus Moos (GLP) und Tamara Hochreutener (parteilos) in den Schulrat gewählt. Wie erleben Sie die Zusammenarbeit dort?

Ich denke, das neue Team hat sich so weit gefunden und wir sind gut aufgestellt, sodass wir unsere Aufgaben wahrnehmen können.

Von fünf Schulratsmitgliedern sind drei neu. Urs Bodenmann und Christoph Egli (beide FDP) sind als Einzige seit mehreren Jahren dabei. Margrit Schrepfer befürchtete, dass viel Know-how im neuen Schulrat verloren geht. Stimmt das?

Es ist sicher positiv, dass mit Urs Bodenmann, der weiterhin für die Finanzen zuständig ist, und mit Christoph Egli, der nach wie vor den Bereich Bau betreut, zwei wichtige Schlüsselpositionen erhalten geblieben sind. Das hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben. Markus Moos, der über eine pädagogische Grundausbildung verfügt, hat die Qualitätskommission übernommen, was ebenfalls gut funktioniert.

Tamara Hochreutener hat die Kommission Gesellschaft und Entwicklung übernommen und somit unter anderem das neue Sicherheitskonzept bei sich. Wir werden das sicher erst einmal so handhaben. Im für Frühling geplanten Behördenseminar werden wir dann die strategische Ausrichtung der Schule besprechen und allenfalls Justierungen bei den Kommissionen vornehmen.

Ein Projekt, das die Schule Horn derzeit beschäftigt, ist der Kindergartenneubau an der Feldstrasse für 1,6 Millionen Franken. Im Juli fand der Spatenstich statt, Ende Mai 2022 soll der Neubau fertig sein. Wie kommen die Bauarbeiten voran?

Gut, aus jetziger Sicht befinden wir uns im Kostenrahmen und im Terminplan. Die Schulbehörde hat regelmässig die Möglichkeit, die Baustelle zu besichtigen. Auch die Dachsanierung des Mittelstufenschulhauses ist bald abgeschlossen. Was mich dort besonders freut, ist, dass auf dem Dach 320 Solarmodule installiert wurden, die 27 Einfamilienhäuser mit Strom versorgen können. Damit leistet die Schule Horn einen Beitrag zu sauberem Strom.

Nach dem Kindergartenneubau sollen die zwei bestehenden Kindergärten Bogenstrasse und Himmelrich saniert werden. Wie weit ist man mit der Planung?

Die Konzeptionierung für die beiden Sanierungen gibt es bereits. Ziel ist es, dass die Kinder des Kindergarten Bogenstrasse in den Kindergartenneubau zügeln und dieser dann zuerst saniert wird. Es ist vorgesehen, die Detailplanung sowie die ersten Arbeiten nächstes Jahr in Angriff zu nehmen.

«Ich denke, der neue Schulrat hat sich gefunden», sagt André Mathis.

Benjamin Manser (5. November 2021)

In Horn ist es eine Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler die Gemeinde nach der Primarschule verlassen und an eine Schule beispielsweise in St.Gallen wechseln statt die Mosaik-Oberstufe in Horn zu besuchen. Wie wollen Sie dem entgegenwirken?

Die Qualitätskommission ist derzeit an einer Erhebung daran, um später die genauen Gründe analysieren zu können.

Sie haben das Amt in einer Zeit übernommen, in der sich eine Schule nach wie vor mit Hygienemassnahmen auseinandersetzen muss. Wie sieht die Coronavirus-Situation aktuell an der Schule Horn aus?

Wir führen seit rund vier Wochen Pooltests durch und sind in der glücklichen Lage, dass wir seit dem Schulstart nach den Herbstferien keine positiven Fälle hatten.

Sie haben bereits während ihrer Kandidatur angekündet, dass Sie als Schulpräsident die Einheitsgemeinde ein weiteres Mal vertieft prüfen wollen. Haben Sie dieses heisse Eisen schon in die Hand genommen?

Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Kommunikation nach der zweiten Prüfung im Jahr 2020 für die Bürgerinnen und Bürger zu dünn gewesen ist. Wir werden dieses Thema am Behördenseminar im Frühling besprechen und dann festlegen, wie wir vorgehen wollen.

Margrit Schrepfer machte keinen Hehl daraus, dass die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde schwierig war und aus ihrer Sicht nicht wirklich existiert hat. Wie nehmen Sie das wahr?

Meiner Meinung nach funktioniert die Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde gut. Es findet sowohl ein formeller als auch ein informeller Austausch statt. Ich denke aber, dass man die Zusammenarbeit noch intensivieren kann - das gelingt vielleicht mit frischen Köpfen besser. Gärtlidenken hat hier keinen Platz. Schliesslich sind beide für das Wohl der Bevölkerung da.

Ihre Vorgängerin sagte auch, Horn sei ein schwieriges Pflaster.

Da dies mein erstes politisches Amt ist, habe ich keine andere Erfahrungen, wie das in anderen Gemeinden ist. Für mich ist klar, dass es mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen unterschiedliche Ansichten gibt. Das gehört zu so einem Amt dazu, auch dass man damit umgehen kann. Ich würde nicht sagen, dass Horn ein schwieriges Pflaster ist.

Vielleicht sehen Sie das in zehn Jahren auch anders.

Vielleicht (lacht).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen