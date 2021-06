INTERVIEW «Ich will nicht mehr erklären müssen, wofür wir stehen»: Ivo Liechti will als CVP-Präsident das Parteiprofil schärfen Ivo Liechti ist neuer Präsident der CVP Stadt St.Gallen. Ein Gespräch über starke Quartiere, christliche Werte und Baseball. Luca Ghiselli 14.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ivo Liechti ist offen für den Namenswechsel der CVP und erhofft sich davon mehr Zulauf. Bild: Donato Caspari (10. Juni 2021)

Für den Gesprächstermin hat sich Ivo Liechti den Bahnhof Haggen ausgesucht. Weil er im Quartier wohnt, und weil hier «einiges läuft», wie er sagt. Eine Schneiderin, ein Coiffeur, ein kleines Café sind in die neue Überbauung vis-à-vis dem Quartierbahnhof eingezogen – und damit auch das Leben in ein Quartier, das genau das lange schmerzlich vermisste.

Sie sind leidenschaftlicher Baseballspieler. Gibt’s Parallelen zur Politik?

Ivo Liechti: Wer sich nicht dafür interessiert, findet es auf den ersten Blick langweilig. Und: Beides bewegt sich oft auf einer taktischen Ebene, kann aber auch plötzlich actionreich werden. Dann ist es sowohl im Baseball als auch in der Politik von Vorteil, wenn man weiss, was zu tun ist. Denn viel Zeit, sich eine Übersicht zu verschaffen, bleibt nicht.

Ein Baseballmatch kann gut und gerne drei Stunden dauern. Auch in der Politik braucht man Geduld. Das hat das Gemeindesportanlagenkonzept gezeigt, das lange seiner Umsetzung harrte und nun endlich vorliegt. Was halten Sie als aktiver Sportler vom Papier?

Ich will da nicht vorgreifen, die Abschreibung des Gesak-Postulats ist jetzt im parlamentarischen Prozess. Aber: Ich befasse mich nicht nur als Sportler und Politiker mit diesen Themen, sondern auch beruflich als Raumplaner. Das Gesak ist ein gutes Grundlagenpapier.

Sie spielen in Wittenbach. Ist das der Grund, dass Sie sich in der IG Resak engagieren? Diese Gruppe von bürgerlichen Parlamentariern aus St.Gallen und Gossau setzt sich ja für eine regionale Betrachtung der Sportanlagen ein.

Ja. Es gibt gewisse Sportarten, bei denen es einfach nicht sinnvoll ist, dass jede Gemeinde die Infrastruktur bereitstellt. Da muss man über den Tellerrand hinausschauen. Ein Beispiel: In Wittenbach haben wir ein neues Baseballfeld. Das kann auch Stadtbewohnern dienen. Hier braucht es nicht noch ein Baseballfeld, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Anlage in Wittenbach von der Stadt aus gut erreichbar ist.

Sie sind Raumplaner. Hilft das bei der politischen Arbeit?

Fachlich hilft’s bestimmt. Ob’s politisch hilft, daran zweifle ich manchmal. Als Raumplaner ist das Abwägen von Interessen eine Kernaufgabe. Wir wollen immer die beste Lösung für alle Beteiligten erzielen. Und das heisst in der Konsequenz, dass man sich als Fachperson in der Regel nicht zu sehr exponiert.

Wie meinen Sie das?

Das Streben nach Konsens ist in der Raumplanung die Maxime. In der Politik aber nicht immer und unbedingt. Vielleicht bin ich auch deshalb in der CVP (lacht).

Also gibt’s einen potenziellen Interessenskonflikt: Sie als Raumplaner, der Dienstleister für Behörden ist. Und Sie als Legislativpolitiker, der diese Behörden dann und wann kritisieren muss.

Dieses Risiko gibt es tatsächlich. Andererseits sind wir nicht nur Raumplaner für die Stadt St.Gallen. Im Gegenteil: Wir sind vor allem in kleineren Gemeinden unterwegs, weil die Stadtplanung als Dienststelle diese Aufgaben grösstenteils übernimmt. Aber mir geht es eigentlich um etwas anderes

Worum denn?

Ich lebe mit meiner Familie in dieser Stadt und ich bin hier Unternehmer. Ich will dazu beitragen, dass St.Gallen für KMU und Familien eine gute Stadt ist. Das ist mein Antrieb, mich politisch zu engagieren.

Nach zwei Jahren im Stadtparlament sind Sie jetzt Präsident der CVP-Stadtpartei. Was haben Sie sich vorgenommen?

Wir hatten in der Vergangenheit das Problem, dass man uns vorwarf, wir seien nicht fassbar. Es ist schon so: Wir haben ein breites Spektrum in der Partei, aber auch in der Fraktion. Mein Ziel ist, dass wir bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen, also 2023, den Leuten auf der Strasse nicht mehr erklären müssen, wofür wir stehen.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wir haben einen Strategieprozess eingeleitet, um mögliche Themenschwerpunkte zu erörtern. Natürlich gibt es keine 180-Grad-Wende, die DNA der Partei wird weiterhin klar erkennbar sein. Letztlich ist es eine Frage der Profilierung.

Mit welchen Inhalten denn?

Für konkrete Aussagen ist es noch zu früh. Ich kann von mir persönlich sprechen: Mir ist das Subsidiaritätsprinzip sehr wichtig. Konkret heisst das: Familien und Unternehmen sollten in ihrem eigenverantwortlichen Handeln möglichst nicht eingeschränkt werden. Es sei denn, es gibt einen triftigen Grund. Zum Beispiel, dass ein Unternehmen die Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitenden nicht wahrnimmt. Und: Ich will die Quartiere stärken. Die Stärkung der Innenstadt und die gesamtstädtische Entwicklung ist gut und recht. Aber für die Quartierbewohnerinnen und -bewohner ist ihre unmittelbare Umgebung genauso wichtig.

Das gilt auch für Ihr Quartier.

Absolut! Schauen Sie sich an, was hier am Bahnhof Haggen alles los ist! Es gibt Kleingewerbe neben Wohnraum, es gibt ein Café, die Quartierbewohner tauschen sich abends am Stammtisch aus. Mit der Bahnhofsverschiebung von Bruggen hierher werden diese Möglichkeiten auch auf der anderen Seite der Gleise eröffnet.

Eine Priorität müsste für die CVP die Rückkehr in die Stadtregierung sein. Diesen Schritt haben Sie mit Trudy Cozzio im letzten Herbst verpasst.

Ja, das ist sicher ein Ziel. Aber für mich erst mittelfristig. Wir wollen nicht auf Gedeih und Verderben in den kommenden Monaten eine Kandidatin oder einen Kandidaten positionieren.

Die Talfahrt der vergangenen Jahrzehnte konnte die CVP bei den letzten Stadtwahlen aufhalten. Es scheint, dass Sie sich auf tiefem Niveau stabilisiert haben.

Schwierig zu sagen. Ich glaube, unser Ergebnis bei den letzten Stadtwahlen im Herbst 2020 spiegelt in etwa unser Potenzial wider. Aber es gibt da ja noch die Diskussion um den Parteinamen.

Die nationale Partei heisst bereits «Die Mitte», die kantonale Jungpartei hat den Namenswechsel ebenfalls bereits vollzogen. Wann entscheiden Sie sich?

Auf kantonaler Ebene im August. Auch wir werden dieses Jahr den Prozess beginnen. Wobei es aus meiner Sicht wenig sinnvoll wäre, da in der Stadt einen anderen Kurs zu fahren als die Kantonalpartei.

Sie erhoffen sich vom Namenswechsel mehr Zulauf.

Ja, weil sich das in der Jungpartei schon zeigt. Das sind Junge, die mit der Politik der CVP schon länger sympathisieren, sich in der Vergangenheit aber mit dem C im Namen schwertaten.

Wenn Sie es sich aussuchen könnten: Wären Sie lieber Präsident der CVP Stadt St.Gallen oder der Mitte Stadt St.Gallen?

Ich bin ein starker Verfechter der christlichen Werte. Deshalb hätte ich mir auch gut vorstellen können, als CVP in die Zukunft zu gehen.

Sie hätten dafür in Kauf genommen, als CVP nicht mehr zu alter Stärke zurückzufinden?

Ja, dafür hätten wir für die C-Wählerinnen und -Wähler die Identifikation im Namen behalten. Aber da habe ich auch selbst einen Prozess durchlaufen.

Inwiefern?

Mittlerweile bin ich offen für den Namenswechsel und kann mich auch mit «Die Mitte» identifizieren. Wie gesagt: Entscheidend wird sein, was die Delegierten der Kantonalpartei entscheiden. Wichtig ist, dass die christlichen Werte in den Statuten bleiben. Denn das macht uns letztlich auch ein Stück weit aus. Wir sind unseren Parteimitgliedern schuldig, dass wir uns von diesen Werten nicht abwenden unter dem neuen Namen.

Fakt ist: Rot-Grün-Grünliberal ist in den Städten weiter im Aufwind, St.Gallen ist da keine Ausnahme. Die bürgerlichen Parteien wären vor diesem Hintergrund gut beraten, gemeinsame Sache zu machen. Das scheiterte in St.Gallen in der Vergangenheit aber immer wieder. Wie wollen Sie die bürgerliche Kooperation stärken?

Das Verhältnis mit anderen bürgerlichen Parteien ist sicher wichtig. Gerade, damit wir bei wichtigen Themen als Einheit auftreten können. Wir dürfen uns nicht auseinanderreissen lassen. Vielleicht ist es auch eine Chance, dass ich als neuer Parteipräsident auch im Parlament sitze und so nahe dran bin. Und da werden in den kommenden Monaten sicher auch Gespräche in diese Richtung stattfinden.