Interview «Ich will den Sana-Neubau noch einweihen»: Der abtretende Gossauer Schulpräsident Urs Blaser über seine neue Aufgabe und sein letztes Amtsjahr im Zeichen von Corona Elf Jahre lang wirkte Urs Blaser als Schulpräsident von Gossau, nun wird er Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG. Im Interview erzählt er, wie die Coronakrise seinen Alltag verändert hat und warum er mit fast 63 Jahren nochmals etwas Neues anfängt. Michel Burtscher 18.12.2020, 17.00 Uhr

Der Gossauer Schulpräsident Urs Blaser in seinem Büro im Schulamt. Bild: Arthur Gamsa (11. Dezember 2020)

Die Kartonschachteln stehen schon bereit in seinem Büro. Ende des Monats wird Schulpräsident Urs Blaser (FDP) dieses nach elf Jahren im Amt räumen. Dort wird künftig sein Nachfolger Stefan Rindlisbacher (FDP) arbeiten. Als Blaser im August 2019 seinen Rücktritt bekanntgab, sagte er gegenüber dieser Zeitung, dass er in seinem letzten Jahr noch einige Projekte abschliessen wolle. Dann kam die Coronakrise mit den Schulschliessungen im Frühling.

Ihr letztes Amtsjahr haben Sie sich wohl anders vorgestellt.

Urs Blaser: Völlig. Mitte Februar kam die erste Mitteilung des kantonalen Amtes für Gesundheitsvorsorge zum Coronavirus, es ging um Hygienemassnahmen in den Schulen. Nachher ging es Schlag auf Schlag. Von da an sah mein Berufsalltag vollkommen anders aus, aber auch jener der Lehrerinnen und Lehrer. Wir konnten zeitweise nichts mehr planen. Die Coronakrise hatte einen grossen Einfluss, weil sie omnipräsent war – und bis jetzt ist.

Zur Person Urs Blaser ist eidgenössisch diplomierter Bankfachmann und war 18 Jahre in der UBS tätig. Ab 1992 arbeitete er im kantonalen Amt für Berufsbildung, 2002 wurde er Leiter der Abteilung Berufsfachschulen und Höhere Berufsbildung. 2009 wählten die Gossauer Stimmberechtigten den FDP-Politiker Schulpräsidenten und bestätigten ihn seither zweimal im Amt. Am Donnerstag wurde der 62-Jährige Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG und damit Nachfolger von Kathrin Hilber. Zudem sitzt Blaser im kantonalen Bildungsrat und ist Präsident des kaufmännischen Berufs- und Weiterbildungszentrum KBZ in St.Gallen. Er ist Vater von vier erwachsenen Töchtern. (mbu)

Welche Auswirkungen hatte die Krise auf die Projekte, die Sie noch angehen wollten?

Gewisse Arbeiten verzögerten sich, andere mussten anders oder konnten gar nicht durchgeführt werden. Ich wusste während der Krise am Morgen nie, welche Fragen und schlechten Nachrichten mich am Tag beschäftigen werden: Wie organisieren wir Schutzmassnahmen? Muss beispielsweise eine Klasse in Quarantäne? Oder wurde eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet?

Die Coronakrise hat das letzte Amtsjahr von Urs Blaser geprägt. Bild: Arthur Gamsa

Wie häufig kam das in Gossau vor?

Glücklicherweise nicht sehr oft. Nach den Sommerferien schickten wir erstmals eine Klasse in Quarantäne. Später musste eine Kindergartenklasse zu Hause bleiben, weil drei Lehrpersonen gleichzeitig wegen Corona ausfielen. Insgesamt konnten bisher etwa 35 von 180 Lehrerinnen und Lehrer wegen Corona nicht arbeiten – sei es, weil sie selber positiv getestet wurden, oder eine Person in ihrem Umfeld.

Wie hat sich der Unterricht durch die Krise verändert?

Das Virus ist auch hier omnipräsent. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich ständig die Hände waschen, die Zimmer werden regelmässig gelüftet, in der Oberstufe gibt es eine Maskenpflicht. Schule ist im Moment nicht Schule.

Kurz nach Ihrem Amtsantritt Anfang 2010 sagten Sie, Sie könnten sich vorstellen, als Schulpräsident pensioniert zu werden. Nun sind sie bald 63 Jahre alt und fangen trotzdem nochmals etwas Neues an. Wieso?

Ich habe in den letzten Jahren kantonale Aufgaben übernehmen dürfen, die mich nun zunehmend beanspruchen werden und für die ich zu wenig Zeit aufwenden konnte. Ich habe mich also bewusst entschieden, etwas früher aufzuhören, erachte aber eine Amtszeit von drei Legislaturen sowieso als ideal. Mit meinem Rücktritt mit 63 war für mich klar, dass ich nicht in die Pension gehen werde und ich war auch offen für eine weitere Aufgabe.

Urs Blaser in seinem Büro. Aufgenommen wurde das Bild im Jahr 2010 nach 100 Tagen im Amt. Bild: Ralph Ribi

Das Verwaltungsratspräsidium der Sana Fürstenland AG ist nicht immer ein einfaches Amt, wie man bei Ihrer Vorgängerin sehen konnte. Wieso tun Sie sich das an?

Ich finde nicht, dass ich mir etwas antue. Ich darf eine Aufgabe übernehmen, die sinnvoll und auch wichtig ist. Zudem – und das wird in der Öffentlichkeit oft nicht wahrgenommen – ist die Sana Fürstenland AG ein tolles Unternehmen mit tollen Leuten. Irgendwann kam beim Neubau einfach Sand ins Getriebe. Wenn ich nun übernehme, fangen wir aber nicht bei null an, wir haben immer noch ein fertiges Projekt. Wir müssen dieses nun einfach sauber ins Ziel bringen.

Hat der bisherige Verwaltungsrat denn Fehler gemacht?

Nein, er hat ausgezeichnete Arbeit geleistet, auf der wir nun aufbauen können. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Zusammenlegung der Heime. Es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn die Bevölkerung das Provisorium abgelehnt hätte. Ich habe den Widerstand dagegen nie verstanden.

Was werden Sie als Verwaltungsratspräsident tun?

Der Verwaltungsrat hat die strategische Aufgabe, den Neubau zusammen mit der Stadt zu realisieren. Mit dem Provisorium haben wir sieben Jahre gewonnen. Die Finanzierung ist jedoch eine Herausforderung. Ein Businessplan von der Gründung im Jahr 2013 kann nicht funktionieren, weil man damals davon ausgegangen ist, dass der Neubau 2018 eröffnet wird. Eine meiner ersten Aufgaben zusammen mit dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird es sein, die Finanzierung langfristig zu kennen und einen neuen Businessplan zu erstellen.

Wie lange wollen Sie in dieser denn wirken? Werden Sie sich in zwei Jahren, wenn sie 65 werden, verabschieden?

Als Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG ist man für zwei Jahre gewählt, das ist die offizielle Amtsdauer. Aber mein Ziel ist klar: Ich will den Neubau des Alterszentrums noch als Verwaltungsratspräsident einweihen.

Wie wollen Sie den Neubau nun auf den richtigen Weg bringen?

Ich glaube, dass ich auch ausgewählt wurde, weil ich unaufgeregt und zuverlässig sowie vernetzt in der Politik und in einer Mittepartei bin. Mir traut man zu, dass ich Vertrauen schaffen kann und wir dann ruhig weiterarbeiten können. Ich kenne viele Menschen im Umfeld der Sana Fürstenland schon persönlich. Ich hoffe, dass ich den Zugang zu Ihnen auch in meiner neuen Funktion habe.

Ein Interview mit Ihnen zu führen, ist schon fast ein bisschen langweilig: Man findet in den letzten elf Jahren keine einzige negative Schlagzeile über Sie. Nie wurde öffentlich Kritik geäussert, weder von politischen Gegnern, noch – wie an anderen Orten – von Lehrerinnen und Lehrern. Wie haben Sie das geschafft?

Das ist schwierig zu sagen. Es liegt einerseits sicher am Thema: Die Schule ist selten umstritten. Andererseits spielt vielleicht auch meine schon erwähnte Persönlichkeit eine Rolle: Ich arbeite genau, bin offen und ehrlich.

Haben Sie vor Corona nie Krisen erlebt?

Doch, klar. Ich habe ja mit einer gestartet, als ein Gossauer Schüler 2010 im Lager einen Waldbrand auslöste. Fünf Armeehelikopter standen bei der Löschung im Einsatz, in der ganzen Schweiz berichteten die Medien darüber. Es hat aber auch immer wieder Krisen gegeben, etwa wegen extremen Mobbings. Es gibt leider immer wieder intensive Situationen, in denen die Jugendstaatsanwaltschaft, die Polizei und die Kesb involviert sind, von denen die Öffentlichkeit aber richtigerweise nichts erfährt.



Urs Blaser im Stadtparlament mit Stadtrats- und Parteikollegin Gaby Krapf-Gubser. Das Bild stammt aus dem Jahr 2016. Bild: Urs Bucher

Was haben Sie in Ihren elf Amtsjahren erreicht? Worauf sind Sie am meisten stolz?

Sicher die Einführung der Medienpädagogik, da waren wir 2012 bei den ersten Gemeinden im Kanton, die das umgesetzt haben. Hinzu kommt der neue Standort der Bibliothek und Ludothek, der heute noch ein Bijou ist. Wichtig war auch die Einführung der Tagesstrukturen, der die Bevölkerung an der Urne zugestimmt hat. Das Sportstättenkonzept Gesak und die Schaffung der Fachstelle Sport war ein wichtiger Meilenstein. Emotional war sicher die Anne-Frank-Ausstellung von 2012 ein Höhepunkt. Auch vom Parlament habe ich viel Goodwill verspürt. Die Schule ist ein grosser Ausgabeposten. Wenn wir aber Wünsche hatten und diese auch begründen konnten, habe ich immer Unterstützung erhalten.

Sie haben nie verloren?

Doch, aber nur einmal. Im Jahr 2012 war das, als das Parlament an der Budgetsitzung das Kommunikationskonzept der Schule gestrichen hat. Das war kurz vor dem Sparprogramm Malik. Da kam aus dem Parlament der Vorschlag, das Konzept abzuschaffen. Ich habe mich an der Sitzung zwar gewehrt dagegen, gebracht hat es aber nichts. Im Jahr darauf hat es das Parlament dann aber wieder bewilligt.

Fällt es Ihnen nicht schwer, das Schulpräsidium nun in neue Hände zu übergeben?

Ein Teil Wehmut ist natürlich dabei. Gerade in diesen Wochen merke ich, was ich aufgebe. Es ist ein spannender und vielseitiger Beruf. Ich verspüre gleichzeitig aber auch grosse Freude, dass ich gut abschliessen und etwas Neues anfangen kann.

Bald übernimmt Stefan Rindlisbacher. Welche Pendenzen wird er von Ihnen erben?

Ich werde ihm 32 laufende Geschäfte übergeben müssen. Darunter hat es vieles, das wegen Corona liegengeblieben ist. So hätten wir beispielsweise das lokale Qualitätskonzept schon lange machen sollen. Das Schulamt und die Schulführung muss zudem neu organisiert werden, dafür hat das Parlament eine Stellenaufstockung um 80 Prozent bewilligt. Beschäftigen wird Stefan Rindlisbacher auch das Konzept für die Frühförderung, weil ein Drittel der Kinder nicht Deutsch spricht, wenn es in den Kindergarten kommt. Das ist unbefriedigend.

Ihr Arbeitspensum wird künftig insgesamt noch etwa 60 Prozent betragen. Was machen Sie nun mit der gewonnenen Freizeit?

Ich will Bücher lesen zu meinen vielseitigen Interessengebieten wie Kirchengeschichte, Politik, Universum und Menschheit, aber auch ganz viel spannende und entspannende Belletristik. Zudem habe ich mich an der Universität St.Gallen für die öffentlichen Vorlesungen angemeldet. Ich möchte auch für mich selber schauen, oft rausgehen, spazieren, den Kopf lüften und ruhiger werden. Das verspreche ich mir vom neuen Lebensabschnitt und das habe ich auch meiner Partnerin versprochen.