Interview «Ich vermisse in St.Gallen kein Hochhaus»: Der neue Baudirektor Markus Buschor über Wolkenkratzer, Bausünden und Visionen Seit vier Monaten ist Markus Buschor Vorsteher der städtischen Direktion Planung und Bau. Der Architekt fühlt sich in seiner neuen Aufgabe pudelwohl. Im Interview verrät er, warum sein Wechsel zum richtigen Zeitpunkt kam – und was er von der «Ostsee»-Idee in St.Fiden hält. Daniel Wirth und Luca Ghiselli 04.05.2021, 05.00 Uhr

Stadtrat Markus Buschor ist nach acht Jahren als Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit Anfang 2021 in die Baudirektion gewechselt. Bild: Arthur Gamsa (28. April 2021)

Sie sind Sohn eines Bauunternehmers, waren als Architekt tätig und seit 2013 acht Jahre Schuldirektor. Jetzt als Baudirektor müssen Sie sich fühlen wie ein Fisch im Wasser – zurück im richtigen Element.

Markus Buschor: Das kann ich bestätigen. Jedoch habe mich auch in den vergangenen acht Jahren dank engagierten Mitarbeitenden sowie der tollen Aufgabe wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Aber es ist schon so: Als ich in der neuen Direktion anfing, merkte ich schnell: Hier kann ich mein berufliches Rüstzeug zugunsten der Stadt einbringen.

Dabei hätten Sie schon vor vier Jahren von der Bildung zum Bau wechseln können. Warum kam der richtige Zeitpunkt für diesen Wechsel für Sie erst jetzt?

Acht Jahre sind eine gute Zeit, um etwas zu bewirken und in die Wege zu leiten. Ich meine, dass ich in diesen acht Jahren die Direktion Bildung und Freizeit so aufgestellt habe, dass ich sie mit gutem Gewissen in andere Hände geben konnte. Als der Stadtrat Ende 2020 dann entschied, dass ich wechsle, war das für mich ein guter Entscheid.

Kommen wir zur Aktualität: Vergangene Woche wurde das Siegerprojekt für den HSG-Campus am Platztor präsentiert. Wie gefällt Ihnen das Projekt?

Das Siegerprojekt geht mit dem Standort sehr klug um. Es war eine anspruchsvolle Aufgabe mit einem umfangreichen Raumprogramm. So war etwa in anderen Projekten mit wenig Rücksicht auf die Umgebung das ganze Areal verbaut. Hinzu kommt, dass aus dem Siegerprojekt ein offener Bau entstehen soll. Also kein Elfenbeinturm, sondern ein Ort der Begegnung und des Austausches.

Nicht nur am Platztor wird sich in den kommenden Jahren einiges tun, auch am Marktplatz – im Herzen der Altstadt. Das Neugestaltungsprojekt ist ein Kompromiss, das unter Mitwirkung vieler Interessensgruppen entstand. Was wünschen Sie sich für diesen Platz?

Auch für den Marktplatz haben wir ein Wettbewerbsergebnis mit Potenzial, das belegt, dass nicht etwa ein fauler, sondern ein tragfähiger Kompromiss erarbeitet wurde. Ich wünsche mir, dass uns eine Umsetzung der Idee gelingt, die den vielfältigen Anforderungen an diesen Platz mehr als gerecht wird.

Im Westen plant die Stadt ein neues Betriebsgebäude für die Technischen Betriebe samt Bus. Am bisherigen Standort an der Steinachstrasse wird Bauland frei. Was soll dort entstehen? Die SP plädiert für genossenschaftlichen Wohnraum.

Die Realisierung eines neuen Betriebsgebäudes wäre nicht nur für die Technischen Betriebe ein grosser Gewinn. Es würde dadurch eine sehr attraktive Fläche in der Innenstadt frei. Dort ist keine reine Wohnnutzung vorgesehen. Wir wollen primär die Gesundheitsbranche dort ansiedeln und die Nähe zum Kantonsspital in St.Fiden als Standortfaktor spielen lassen.

Stichwort St.Fiden: Eine Machbarkeitsstudie klärt, ob Gleise und Stadtautobahn überdeckt werden können. Wie stehen Sie dazu?

Wenn ich mir die Schneise ansehe, die durch die Eisenbahn und die Stadtautobahn entstanden ist, muss ich sagen: Das Areal kann durch eine Überdeckung gewinnen. Was könnte darauf entstehen? Auf dem Deckel müsste ein Stadtteil entstehen, ein Quartier. Das bedeutet in der Konsequenz nicht nur Geschäftsräume, sondern auch Wohnungen. Und zwar vielfältiger Wohnraum für verschiedene Bedürfnisse, der innovative und klimagerechte Bauweisen stark berücksichtigt, intelligent erschlossen ist und attraktive Freiräume vorsieht. Und dann bleibt noch die nicht unwesentliche Frage: Wie gelingt auf beiden Längsseiten der Anschluss an den Bestand?

Das sind viele offene Fragen.

Ja, aber ich bleibe dabei: Wenn man das richtig gut macht und alle Mitwirkenden bereit sind, das gesamtheitlich zu betrachten und die Rendite nur ein Kriterium unter anderen ist, dann hat das Potenzial.

Es gibt zumindest einen in der Stadt, der will das Gebiet am liebsten fluten und einen Ostsee bauen.

Ich musste schmunzeln. Es ist so fernab von jeder Realität. Das baut man nicht für 300 Millionen Franken, da nimmt man eine Milliarde in die Hand. Kommt hinzu: Wir haben schöne Gewässer in der Stadt. Als künftige Stadt am See haben wir aber den Bodensee im Auge.

Zürich hat den Prime-Tower, Basel den Roche-Turm. Richtige Hochhäuser. Warum baut man hier nur zaghaft in die Höhe, ist doch Verdichtung ein erklärtes Ziel?

Ich vermisse in der Stadt St.Gallen kein Hochhaus. Richtig hohe Häuser haben nämlich nicht zwingend eine höhere Dichte, wenn man die Auflagen berücksichtigt – Stichwort Verschattung. Es wird also kein prioritäres Ziel von mir sein, am Ende meiner Amtszeit einen 200-Meter-Bau in der Stadt St.Gallen zu haben.

Unlängst kam im Parlament zum Ausdruck: Eine Mehrheit findet, die Bauverwaltung solle mehr in Lebens- und weniger in Strassenräumen denken. Heisst das, die Mitarbeitenden des Tiefbauamts denken zu wenig zeitgemäss?

Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich hatte in erwähnter Parlamentssitzung – es ging um die Sanierung und Umgestaltung der St.Leonhard-Strasse – Freude an diesem formulierten Grundsatz. Mehr in Lebensräumen zu denken, kann ich voll unterstützen. Geärgert hat mich aber das Mass in der Diskussion.

Warum?

Ich monierte, es gehe nicht, die St.Leonhard-Strasse als Quartierstrasse zu sehen. Dann kam von der Ratslinken die Antwort: «Doch, genau das wollen wir.» Aber das ist ein innerstädtischer Strassenraum, der anders zu gewichten ist. Das städtische Tiefbauamt hat stets zuverlässig den Auftrag erfüllt, den es erhielt. Wir befinden uns jetzt in einem Wandel und müssen uns zusammen auf den Weg machen.

Kommt der Wandel denn von den Mehrheitsverhältnissen im Parlament oder vom selbständigen Umdenken in der Verwaltung?

Beides. Es ist breiteren Bevölkerungskreisen bewusst geworden, dass man genau hinschauen muss, welchen Verkehrsträgern man wie viel Platz einräumt. Das ist in der Politik angekommen, aber auch vorher schon in einem gewissen Mass in der Verwaltung.

Bis 2050 soll die Stadt St.Gallen klimaneutral werden. Was kann Ihre Direktion dazu beitragen?

Viel. Wir können entsprechende Massnahmen aus der Innenentwicklungsstrategie, der Freiraumstrategie oder dem Klimabericht umsetzen. Erwähnen könnte ich auch die drei hängigen Initiativen zu diesem Thema: Die Veloinitiative, die Zukunftsinitiative und die Gute-Luft-Initiative. Zudem können wir vorbildlich sein bei all unseren Anlagen und Bauten und das nachhaltige Bauen gross schreiben.

Bleiben wir bei der Veloinitiative. Der Stadtrat hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Warum?

Der Gegenvorschlag ist ein deutlicheres Bekenntnis zum Veloverkehr als es bis anhin gab. Und doch konnte der Stadtrat sich nicht hinter die Forderung der Initiative stellen, dass bis 2030 15 Prozent der Wege in der Stadt auf dem Velo zurückgelegt werden.

Warum nicht?

Weil wir nicht wissen, wo wir im Moment stehen. Es fehlen aktuelle Zahlen. Ein Ziel zu übernehmen, ohne zu wissen, ob es realistisch ist, das kann der Stadtrat nicht verantworten.

Zu einer Velostadt gehört, dass man das Velo nicht als sommerliches Hobby, sondern als Ganzjahresverkehrsmittel sieht und in der Folge bei Schnee nicht die Velostreifen zupfadet.

Wir haben ihnen den Schnee nicht extra hingekippt. Am Anfang dieser Diskussion wurde ausgeblendet, welche Schneemengen Mitte Januar fielen. Es gibt eine Prioritätenliste, um überhaupt den Verkehrsfluss sicherzustellen. Aber es ist schon so: Es gibt Städte, in denen diese Prioritäten anders gesetzt werden. Aber...

Ja?

Die städtische Exekutive hatte bis dato nie das Verständnis, Velostadt zu sein. Sonst würde das Mobilitätskonzept anders aussehen. Aber wir fragen uns natürlich auch: Was braucht es für potenzielle Velofahrerinnen und Velofahrer, dass sie wirklich umsteigen? Und die Schneeräumung ist ein Beispiel.

Zum Abschluss: Was ist St.Gallens grösste Bausünde?

Das darf ich doch nicht sagen. Die grösste Sünde ist, dass man immer noch Bausünden bauen kann. Genau deshalb freue ich mich sehr auf die neue Bau- und Zonenordnung. Ich hoffe, es gelingt uns, einen Schritt in Richtung Qualität zu machen.

Und was ist die schönste Baute in der Stadt?

Da gibt es einige. Das Schulhaus Schönau von Ernest Brantschen zum Beispiel. Dann das Uni-Hauptgebäude von Walter Förderer – ein grossartiger Bau.